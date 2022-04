A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium eddig is híres volt arról, hogy az idegen nyelvi képzésben kiemelkedő eredményeket érnek el. Legújabban mindennek Kovács Kevin az ékes példája: a 12. b osztályos tanuló a harmadik helyen végzett az OKTV-n, azaz az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen!

Tehetséges és szorgalmas is

Kevinnek már a korábbi években is bőven kijutott a sikerből: 9. és 10. osztályosként is első helyezést ért el a Nyíregyházi Egyetem által szervezett országos francia nyelvi versenyen. Tizenegyedikesként még „csak” 30. lett az OKTV-n (hányan örülnének ennek is!?), de hihetetlen szorgalommal és elképesztő győzni akarással folyamatosan képezte magát, így született meg ez a nagyszerű eredmény. Az érdemeit még tovább növeli, hogy miközben készült a franciaversenyre, közben angolból és spanyolból is középfokú nyelvvizsgát szerzett, továbbá ebben a tanévben spanyolból is továbbjutott a második fordulóba. A franciából Figuláné Chriszt Gabriella a felkészítő tanára, aki roppant büszke rá.

– Már kicsi koromban érdekeltek az idegen nyelvek: az oviban is jártam az angol nyelvi foglalkozásokra, de csak az általános iskolában fogalmazódott meg bennem az, hogy ténylegesen szeretem az angolt. Főleg, hogy a Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskolában angol tagozatos voltam, amit egyszerűen imádtam. Nekem teljes mértékben bevált a két tannyelvű tanítás, igazán élveztem, hogy egy idegen nyelv ennyire beépül a mindennapjaimba. A nyelv az emberi kommunikáció alapja, és az iskolában egymás után feladatokat töltögetve sokszor rá sem jövünk arra, hogy mit is jelent az: tudunk valamilyen idegen nyelven beszélni. Megszámlálhatatlan mennyiségű új ajtó nyílhat ki előttünk: több nyelven tudunk olvasni, írni, kommunikálni — és ami a legfontosabb, gondolkozni.

– Arra a kérdésre, hogy melyik nyelvet szeretem a legjobban, sosem tudok rendes választ adni. Az angolt sokszor már nem is szoktam a lehetséges válaszok közé venni, mivel az a nyelv teljesen beépült a mindennapjaimba, és négy éve nem is tanultam iskolai keretekben. Természetesen mindig van hova fejlődni. Az angol nálam egy teljesen alap dolog, nem tudom különlegesnek venni azt, hogy tudok angolul. Sokszor veszem észre azt, hogy valamiért kicsit jobban kedvelem a spanyolt, mint a franciát – másnap pedig megcserélődik.

A Zelk után a Zrínyi következett, ott fejlesztette tovább Kevin a nyelvtudását. – A Zrínyi elég populáris nyelvsulinak számít a városunkban, és sokan pontosan ezért is szeretnének itt tanulni. Sok jót hallottam az iskoláról, főleg a spanyol tagozatról. Végül a francia tagozatra nyertem felvételt, amit nem bántam meg. Jobban jártam, mivel ha a spanyolra kerültem volna be, akkor lehet, hogy a második nyelvnek az angolt vettem volna fel. Végzősként három középfokú nyelvvizsgával és nyelvtudással büszkélkedhetek.

– Eleinte a francia esetében nem mertem bemenni a vízbe, mert kicsit túl hidegnek éreztem, a spanyolnál pedig egyből fejest akartam ugrani a medencébe. Figuláné Chriszt Gabriellának, Gabi néninek, a kedves franciatanárnőmnek azt köszönhetem, hogy megmutatta: mégis jó a másik medence is, és bár az elején megszeppenve próbálkoztam az úszással, pár hónap elteltével már nem tűnt hidegnek a víz. Aztán pedig kilencedikben „versenyúszó” lettem a tanárnő buzdításának és támogatásának köszönhetően.

Más nyelveket is tanulna

Kovács Kevin szerint a francia ­nyelv tanulása terén tavaly fejlődött a legtöbbet. – A 2020/21-es tanévben is részt vettem már a francia OKTV-n, viszont akkor a pandémia miatt elmaradt a döntő, és így az első két forduló alapján lettem 30. helyezett. Tavaly májusban elmentem nyelvvizsgázni, amire próbáltam minél többet készülni. Körülbelül erre az időpontra tudnám tenni azt a bizonyos váltást, amitől kezdve egy kicsit magabiztosabb lettem a nyelvet illetően, mivel nagyon jó eredményt értem el a vizsgán. Nyáron is tanulgattam, elkezdtem érettségi feladatsorokat gyakorolni, majd szeptembertől jöttek az OKTV-feladatsorok. Majdnem mindennap foglalkoztam vele legalább egy kicsit, volt, amikor már második kategóriás feladatlapba is belenéztem gyakorlásképpen. Az első és a második forduló után egyaránt negyedik helyen álltam a pontszámok alapján, ezért egyáltalán nem számítottam a harmadik helyre, de nagyon örültem neki.

Az érettségi előtt álló Kevin az idegen nyelvekkel szeretne továbbtanulni. – Az első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem újlatin nyelvek és kultúrák szakát jelöltem meg, értelemszerűen francia szakirányban. Lehetséges, hogy az alapszak után a fordító és tolmács mesterszakot végezném el francia–angol nyelvpárosítással. Ezenkívül szeretnék még más nyelveket tanulni — már régóta gondolkozok az olasz nyelven, viszont mivel az is újlatin nyelv, így lehet, hogy valamilyen másfajta nyelv lesz a következő. Eddig mindegyik idegen nyelv, amelyikkel mélyebben megismerkedtem, valamilyen újat és különlegeset adott hozzám, valamilyen új módon formált mint embert. Minden nyelvnek megvannak a sajátosságai, mindegyiknél másfajta beszédmód és stílus alakul ki nálam, és a személyiségemnek egy picit más oldalát mutatják meg. Nagyon várom, hogy az eddig tanult nyelveim is kiteljesedjenek. Szerintem pontosan ezért éri meg nyelveket tanulni, ez az igazi jutalom.

Az apjára ütött a gyerek

– A rokonságom nagy része néha már nem igazán tudja követni, hogy most éppen milyen versenyen vagy vizsgán voltam. Indultam francia és spanyol OKTV-n — az ­utóbbin csak a második fordulóig jutottam. Spanyolból is Budapesten nyelvvizsgáztam. Néha nehéz volt követni, mert minden hónapban jártam a fővárosban valamilyen vizsga vagy verseny alkalmából. Amikor szóba kerülnek az eredményeim a családban, viccelődve megjegyzik, hogy „szerencsére az apjára ütött a gyerek”, ami egyébként teljes mértékben igaz.