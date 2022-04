A leopárdgekkó különleges mintázatával – amelyről a nevét is kapta – még azokat is képes elvarázsolni, akik egyébként nem feltétlenül rajonganak a hüllőkért. Mielőtt azonban úgy döntünk, hogy hazaviszünk magunkkal egy ilyen foltos, aranyos kisállatot, nem árt alaposan utánajárnunk, milyen körülményeket kell biztosítanunk számára, hogy gekkóévekben mérve hosszú és boldog életet éljen mellettünk.

Élő eleséget eszik

– Mint sok terráriumlakónál, a leopárdgekkónál is fel kell arra készülnünk, hogy nem elég a kisállatot szeretnünk, az eledelével is meg kell barátkoznunk – mondta el lapunknak Smajda Gergely a nyíregyházi Tűzhal díszállat-kereskedésből. – A leopárdgekkó ugyanis csak élő állatot eszik: fő elesége a lisztkukac, de a tücsök, a gyászbogárlárva és a viaszmolylárva is szerepelhet az étlapján, sőt a nagyobbak még a sáskát is megeszik. Ezenkívül egészsége megőrzése érdekében kalcium- és vitaminpor is kell neki, méghozzá úgy, hogy mielőtt a kis hüllő elfogyasztaná, ezekben a porokban megforgatjuk az eleségállatot.

Segítség a vedléshez

Szerencsére a foltos gyíkocska egyéb tartási körülményeit tekintve sok szempontból kevésbé igényes, mint néhány más, házi kedvencként tartott hüllő. Mivel a leopárd­gekkó éjszakai állat és napközben főleg alszik, természetes környezetében sem éri sok napfény, így UVB-lámpát nem kell beszereznünk neki. A megfelelő hőmérsékletre azonban figyelnünk kell: nappal 28–32, éjszakára pedig 20–23 C-fok kell neki.

– Mindezt melegítőlámpával vagy fűtőlappal lehet elérni és szinten tartani – magyarázta a szakember. – Bármelyik megoldást választjuk a kettő közül, arra érdemes figyelni, hogy ne a terrárium közepén helyezzük el, hanem valamelyik oldalán, szélén. Erre azért van szükség, hogy ha éppen egy kicsit melege van az állatnak, akkor arrább tudjon menni, el tudjon bújni, és így jól érzi majd magát. Ha azonban az egész terráriumot felmelegítjük, akkor erre nem hagyunk neki lehetőséget. A terráriumba szoktunk egy kis követ és ágat is elhelyezni, hogy legyen hol mászkálnia, a vizéről pedig egy itatótállal gondoskodjunk. Nagyon fontos, hogy a leopárdgekkónak szüksége van búvóhelyre, méghozzá egy szárazra és nedvesre is! Utóbbihoz megnedvesített tőzeget vagy mohát lehet használni, de ha az itatótálja elég ahhoz, hogy bele tudjon feküdni, az is jó! Ez azért kell, mert a nedvesség nagy segítség a kisállat vedlésénél.

Nem igényel babusgatást

A leopárdgekkók annyira nagy becsben tartják a búvóhelyüket, hogy ha párban tartjuk őket, akkor mindkettőnek külön kell biztosítani egyet-egyet, mert ha két hüllőre csak egy kuckó jut, bizony képesek csúnyán összezördülni miatta. A terrárium mérete sem mindegy: egy állatnak a minimum 60x30x30 centiméteres méretű az ideális, míg kettőnek már legalább egy 80x35x40-esre lesz szüksége ahhoz, hogy jól megférjenek egymás mellett. Hiába, privát szférára még egy gekkónak is szüksége van!

Smajda Gergely arról is beszélt, hogy amíg ezek az állatok nagyon picik, papír törlőkendővel szokás kibélelni a helyüket. Bár természetes élőhelyükön találkoznak a talajjal, a fogságban tartott egyedek érzékenyebbek vadon élő társaiknál, ezért bajt okozhat, ha a terrárium aljára homokot teszünk: rákerül az eleségre, és a kisgekkó testében kellemetlen dugulást okoz... Azonban az úgynevezett kalciumhomok megfelelő megoldás erre is, mert feloldódik a szervezetben, ha véletlenül megenné az állat. – A leopárdekkó barátságos, nyugodtan kézbe lehet venni, nem fog megharapni, azt azonban tartsuk szem előtt, hogy a hüllők nem olyanok, mint a kutyák vagy a macskák, nem igénylik a babusgatást – tette hozzá. – A hüllők közül az egyik legkönnyebben tartható, így azoknak is szoktuk ajánlani, akik először vinnének haza egy terráriumlakót.

Borítókép: A terráriumba helyezzünk egy mászóágat is | Illusztráció: Pixabay