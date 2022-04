Nem kell messze menni, ha Nyíregyházán olyan középiskolákat szeretnénk találni, ahol komolyan veszik a tehetséggondozást. Legutóbb a Huszárné Kádár Ibolya igazgató vezette Zrínyi Ilona Gimnáziumban győződhettünk meg róla, milyen sokat is tesznek azokért a tanulókért, akik valamiben kimagasló teljesítményt nyújtanak, legyen szó tanulmányi eredményről, sportteljesítményről vagy művészeti produktumról.

Egy különleges fotókiállításra kaptunk meghívást a családias légköre miatt is népszerű iskolába: kedden Kelemen Tamás 11. b osztályos tanuló munkáiból nyílt tárlat, az első az alkotó életében. S miközben a földszinti ZIG Galériában, ismertebb nevén a Nappaliban a fotókban gyönyörködhettünk – korábban például dr. Kokas Karolina is bemutatkozott itt –, a többelemű napi programkínálat mellett arról is meggyőződhettünk, hogy a vizuális nevelésnek nagy és komoly hagyománya van.

Utómunka éjszaka

Katona Balázs (a Zrínyi Ed Sheeranje) énekszáma után a fiatal, feltörekvő alkotóval az intézmény öregdiákja, Radvánszki Gábor beszélgetett. Kiderült, hogy Tamás nemcsak jól tanul, de ügyes sportoló – kollégánk, Tarnavölgyi Gergely keze alatt tanulta az alapokat, majd kézilabdázott hat éven át –, és e kettőre teszi fel a koronát a fotózással. Másra nem is nagyon marad ideje, legfeljebb némi utómunkálatokra éjszakába nyúlóan. Olyannyira komolyan veszi az alkotást, hogy hagyományos filmes technikát őrizget, amellyel egészen más hangulatú képeket lehet készíteni, mint a digitálissal. Ám ahogy kortársait, első körben őt magát is a digitális képszerkesztés ejtette rabul.



Ahogy azt lapunknak külön is elmondta, kiskorában vett először fényképezőt a kezébe, és az otthoni kertben tette meg az első szárnypróbálgatást. – Igaz, ott minden statikus, de legalább ismerkedhettem a géppel és a technikával – magyarázta. Aztán nyolcadikos korában komoly digitális fotómasinát kapott, áttanulmányozva a használati utasítást, illetve szétnézve az interneten, képezni kezdte magát. – A mi generációnk számára már nagy előny, hogy szinte minden ott van fenn a világhálón, lehet tanulni. Persze kezdetben édesapám egyik jó barátja, Nagy Zsolt látott el sok hasznos tanáccsal, még közös fotózásra is magával vitt – pillantottunk vissza az időben.



– Lassan a szenvedélyemmé vált, manapság már minden zsebpénzemet és szabadidőmet erre fordítom. Tőlem a termékfotózás sem áll távol, de rájöttem, hogy a portréfotózás a legizgalmasabb. Egy ideje egyre gyakrabban láthattak engem az iskolai rendezvényeken, sporteseményeken, bálokon. Ahogy a képek színvonala nőtt, lassanként a nevemet is melléjük mertem tenni. Igyekszem olyan pillanatokat elkapni, melyek az átlagembernek fel sem tűnnek, olyan helyeken, ahol izgalmasak a fények – magyarázta. A mostani kiállításával is ezt támasztotta alá, hiszen az elmúlt – nem túl szokványos – két év terméseiből, mintegy 600 felvételből választott ki harmincat, igazgatónőjének is kikérve a véleményét. Így kerültek a falakra a 12 órás röplabdabajnokság, a szalag­avató és a pandémiás időszak pillanatképei.

Anonim módon is sikeres

– A szalagavatós képek a legkedvesebbek, ott valóban remek fényeket találtam, melyekkel lehetett játszani, kísérletezni – villant meg a lelkesedés a fiatal fotós szemében is. Nem csoda, hogy a lányok gyakran kérnek tőle a felvételekből, az Instagramra ezekből remek „portfóliót” lehet összeállítani. Meg kellett kérdeznünk, miként viszonyul a monokróm felvételekhez, hiszen a falakon kizárólag színes felvételeket láthattunk.

– Imádom a fekete-fehéret, örök klasszikus, ráadásul az ilyen képeken a struktúrák is egészen máshogyan mutatják meg magukat. Rá lehet irányítani velük a figyelmet a finom részletekre, nem vonja el a néző figyelmét a szín. Most azért nem válogattam be ilyeneket, mert a pandémia után valami vidámabbat, kevésbé drámait akartam – válaszolta. Azt viszont elárulhatjuk, hogy sport-mozgás kategóriában éppen egy monokróm felvétellel hozta el anonim módon is az első helyet a Gergelyné Pivarnyik Rita tanárnő hirdette iskolai fotópályázaton, aminek az eredményeit a kiállításmegnyitó után hirdették ki.

Fotózás vállalkozóként



Mostanság egyre gyakrabban keresik szerelmespárok és magánszemélyek, ő pedig igyekszik olyan képet letenni az asztalra, ami mindenki elismerését kivívja. Az Atyám Háza Idősek Otthonából is remek fotósorozattal térhetett haza. Az idős arcok is megihlették, egyszer talán ezeket is megnézhetjük kiállítva. Búcsúzóul még elárulta: szívesen építene erre vállalkozást, de ha nem megy, édesanyja példájából kiindulva a szak­ápolói munka sem áll tőle távol, örömmel dolgozna az egészségügyben. – Ott vagyok szívesen, ahol az embereken segíthetek – köszönt el. Várta dr. Gerzsenyi Gabriella nemzetközi jogász előadása, aki a brüsszeli tapasztalataiból osztott meg a diákokkal egy csokorra valót.