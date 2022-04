A tavasz kellős közepén járunk, és sokan mostanra már meg is tervezték a nyári vakációt. A kisállat-tulajdonosoknak egy nyaralás megszervezésénél arra is gondolniuk kell, hogy amíg ők egy strandon süttetik a hasukat, addig ki gondoskodik majd a négylábú családtagról. Vannak, akik megkérik erre a szomszédot, a családtagjaikat vagy barátaikat, mások felkeresnek egy kisállatpanziót, megint mások pedig nemes egyszerűséggel magukkal viszik a kutyájukat vagy a macskájukat. Aki az utóbbi mellett dönt, alaposan utána kell járnia, hogyan utaztatja majd biztonságosan kedvencét, illetve tudnia kell, hogy állatbarát-e a lefoglalt szállása. Sőt: ha az üdülés úti célja egy másik ország, bizony be kell tartani néhány szabályt – ezekről kérdeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt.

Figyeljünk a dátumokra!

Mielőtt elindulnánk, mindenképpen tájékozódjunk a célország és tranzitország illetékes hatóságainál, hogy az egységes utaztatási szabályokon túl milyen feltételekhez kötik kedvencünk beutaztatását – például egyes országokba tilos bevinni bizonyos kutyafajtákat. Az Európai Unió tagállamai között a kutyák, macskák és görények utaztatásának feltétele, hogy az állatok rendelkezzenek az egyértelmű azonosíthatóságukat szolgáló mikrochippel, érvényes veszettség elleni védőoltással, valamint az unió által elfogadott formátumú kisállatútlevéllel. A négylábú családtag útlevelét állatorvos állítja ki az oltási könyvbe bejegyzett adatok alapján, a határátlépéshez mindkét iratra szükség lesz.

Fontos tudnivaló, hogy a veszettség elleni védőoltás akkor tekinthető érvényesnek, ha az állat az oltást megelőzően már rendelkezett mikrochippel. Sőt, a nagyon fiatal ebeknél a dátumokra is figyelni kell: ha a leghamarabb három hónapos kiskutya első alkalommal megkapta a vakcinát, a beadástól számítva el kell telnie a 21 napos várakozási időnek, ugyanis ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a megfelelő védettség kialakuljon. Arra is figyeljünk, hogy a hazai jogszabályok értelmében a veszettség elleni védőoltást az első vakcinázást követően 6 hónapon belül, azt követően évente meg kell újítani. Amennyiben ez nem történik meg, újraindul a számláló: az egy éven túl beadott oltás esetén ismét életbe lép a 21 napos várakozási idő.

A kisállatútlevelet az állatorvos állítja ki

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Aki az Egyesült Királyságba, Írországba, Finnországba, esetleg Máltára utazna kutyával, macskával vagy görénnyel, egy féreghajtást is kell kérnie kedvencének az állatorvostól, és bevezettetnie azt a kisállatútlevélbe. A kezelést a belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával kell elvégezni. Az útlevélben fel kell tüntetni a féreghajtó készítmény nevét és gyártóját, valamint percre pontosan a kezelés időpontját, illetve az állatorvos pecsétje és aláírása sem hiányozhat.

Eltérnek a szabályok

Ha az EU területén túlra mennénk egy négylábú útitárssal, mindezek teljesítésén túl ellenőriznünk kell, hogy a tranzit-, illetve a célországok fel vannak-e sorolva az 577/2013/EU-rendelet II. mellékletének 1. és 2. részében. Ha az ország nem található meg a listán – például ilyen Szerbia –, az azt jelenti, hogy veszettség szempontjából aggályosnak minősül. Ilyenkor veszettségvírus elleni ellenanyag-­tartalom kimutatására irányuló vizsgálatnak kell alávetni kedvencünket. A vérvizsgálatot szintén állatorvos végzi, aki a beoltott állattól a vakcinázás után legalább 30 nappal vért vesz és az Európai Unió által akkreditált Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumába küldi a mintát. A kedvező eredményt igazoló dokumentumot csatolni kell az útlevélhez, illetve az állatorvos be is jegyzi oda. Mindez nagyon fontos! Ugyanis ha kisállatunknak nincs ilyen papírja, és mégis belépünk vele egy veszettség szempontjából aggályos országba, nem léptethető vissza az Európai Unió területére mindaddig, amíg el nem végeztetjük a vizsgálatot akkreditált laboratóriummal. Sőt: ilyenkor még kedvező eredmény esetén is le kell telnie a vérvételtől számított 3 hónapos várakozási időnek ahhoz, hogy az állat utazhasson. Jó hír azoknak, akik gyakran terveznek ilyen nyaralásokat, hogy az eredményes vérvizsgálatot követően nem szükséges a szérum ellenanyag-tartalmának kimutatását megismételni abban az esetben, ha a gazdi igazolni tudja, hogy ezután a kisállat minden évben időben megkapta a vakcinát.

Bár nem valószínű, hogy valaki csak úgy elküldené nyaralni valakivel a kutyáját, érdemes tisztázni, hogy az állatot az útlevélben feltüntetett tulajdonosnak vagy a tulajdonos által írásban megbízott természetes személynek kell kísérnie. A nem kereskedelmi célú utaztatásnál az állatok ötnél nem mehetnek többen – kivéve, ha a gazdi bizonyítottan egy regisztrált sport­eseményre vagy felkészülésre igyekszik a négylábúakkal, ettől eltérő esetben azonban valószínűleg nagyon kevesen akarják egy egész falkával nyakukba venni a világot.