A magyar háztartások 300 000 tonna élelmiszert pazarolnak el évente, amellyel félmillió ember egy éven keresztül jól tudna lakni. Ez a tetemes mennyiségű, feleslegesen megvásárolt élelmiszer és elkészített étel nem csupán erkölcsi és gazdasági kérdés, de az egyik legjelentősebb környezeti probléma, amely különösen az ünnepi időszakban igényel nagyobb figyelmet.



Ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja húsvét alkalmából összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel mérsékelhető a vendégvárással járó élelmiszer-pazarlás. Emellett a program Húsvét zöldítő hímes-rímes címmel tojásfestő és locsolóversíró pályázatot hirdet, amellyel rendhagyó módon szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel mindannyian tehetünk az élelmiszer-pazarlás mérsékléséért.



Ne vegyünk túl sokat!



A nagyböjt visszafogottságról és mértékletességről szóló időszakát követően a húsvét egy olyan, hagyományokban gazdag ünnepünk, amikor különösen nagy szerepet kap a vendégvárás és a bőségesen megpakolt asztal. Ráadásul sokszor megbecsülni sem tudjuk a várható vendégek számát, így még inkább valószínű, hogy a finomságok egy része a szemetesben fogja végezni.



Már a tojásfestésnél is törekedhetünk a fenntarthatóságra. Akár kifújt, akár főtt tojásokat festünk, mindkét esetben használjuk fel a tojásokat. A nyers tojást lefagyaszthatjuk későbbre is. A főtt tojásokat ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. A tojások színezéséhez használhatunk élelmiszer-hulladékot is, például lila- vagy vöröshagymahéjat, céklahéjat, a lilakáposzta külső leveleit, kávézaccot.



A habos sütemények mellett hosszan eltartható, száraz süteményekkel is készüljünk. Ezekből nagyobb mennyiséget is elkészíthetünk, és gond nélkül kint hagyhatjuk az asztalon. Tartsuk szem előtt, hogy vendégeinket nem nekünk kell jóllakatni, máshol is megvendégelik őket.



Húsvét előtt érdemes kiüríteni a hűtőt és a fagyasztórekeszt is, gondolva arra, hogy a megmaradt vendégváró fogásoknak legyen elég hely. A fagyasztóban raktározott alapanyagokat az ünnepi menühöz is felhasználhatjuk, például a fagyasztott darált húst fasírozotthoz, a mirelit zöldséget franciasalátához.

Érdemes lefagyasztani

Nemcsak az élelmiszer-pazarlás, de az élelmiszer-biztonság miatt is fontos odafigyelni, hogy a hűtő megfelelő hőmérsékleten – 0 és 5 °C között – működjön, és arra is, hogy az ételek ne maradjanak 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. A hagyományos húsvéti fogások – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – kifejezetten romlandóak, élelmiszer-biztonsági szempontból kockázatosabb ételek, ezért ezekből egyszerre csak kisebb adagokat tálaljunk fel, és ha az elfogyott, pótolhatjuk a hűtőből.



A legtöbb élelmiszernél a fagyasztás a legjobb tartósítási mód. A Maradék nélkül útmutatója segítséget nyújt abban, hogy mely ételeket érdemes lefagyasztani. A lefagyasztandó ételeket adagonként, felcímkézve csomagoljuk el, így elkerülhetjük, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiséget kelljen kiolvasztani. Ne feledjük: sem a hűtés, sem a fagyasztás nem pusztítja el a kórokozókat, csak lassítja a szaporodásukat. A hűtőből kivett ételt ezért fogyasztás előtt mindig alaposan forraljuk, főzzük fel, így védekezhetünk az élelmiszer-fertőzések ellen – figyelmeztet a hivatal.

Bablevestől a salátáig

– A nagymamám és az édesanyám is arra nevelt, hogy ételt nem dobunk ki. Minden maradékból készülhet új fogás – mondta lapunknak Papp Katalin, aki a családját várja az ünnepre, s semmi sem hiányzik majd az asztalról, de nem is megy semmi a szemetesbe. A sonkából a főzővizében bablevest főzök, a kolbásszal a krumplilevest ízesítem. A megmaradt főtt tojásból – de a kolbász és sonka is felhasználható hozzá – az unokák kedvence, rakott krumpli készül, a lányom a rántott tojást imádja, míg én a tojáskrémet. A húsféléből pompás tejszínes tészta kerülhet az asztalra, a fonott kalács elfogy mákos gubaként, míg a torma kiváló a céklasalátához vagy szendvicskrémhez. A megmaradt zöldségekből majonézes saláta lesz – sorolta a háziasszony, aki már a vásárlásnál is a mértékletességre törekszik.