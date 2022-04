A húsvéti ünnepekre készül hazánk lakossága. A kereszténység nagy ünnepe egyben a böjti időszak végét is jelenti, s ennek jegyében minden háziasszony törekszik arra, hogy sok-sok finomság kerüljön a családi asztalra. Összeállításunkban annak jártunk utána, hogyan is készül megyénk lakossága a húsvéti ünnepre.

Szerda reggel nagy sürgés-forgás fogadta a vásárlókat Nyíregyházán a Búza téri piaccsarnokban. Bár amúgy is egy forgalmas „piacnapon” érkeztünk, ezúttal még a szokásosnál is többen álltak sorban a standoknál, hogy válogassanak a finomabbnál finomabb portékák között – hiszen a nyakunkon a húsvét, és mindenki a lehető legjobb fogásokat szeretné tálalni az ünnepi asztalra. Nagyné Erika már egy jól megrakott szatyorral tartott hazafelé, amikor megállítottuk néhány kérdésre. Mint kiderült, ő már a héten megvásárolta a legfontosabb hozzávalókat, a sonkát és a tojást is beszerezte, most friss zöldségért érkezett. – Húsvétkor ünnepi tálat szoktunk készíteni, amiegyszerre finom és látványos is – mesélte lapunknak.

A bevásárlásból haza igyekvő édesanya azt is elárulja, hogy két iskolás kislánya van, akiknek megígérte, hogy egy kis tojásfestésre is jut majd idő a hétvégén: a korábbi években kipróbálták a hagyományos módszert hagymahéjjal, az idén azonban boltból vásárolt színes tojásfestékre esett a választásuk.

Tartják a hagyományokat

Ambrusné Gabulya Judit termelői tojásokat kínál a piaccsarnok vásárlóinak. El­mondása szerint annak ellenére nagy a kereslet, hogy a takarmányár emelkedése miatt most a tojások ára is megnőtt.

– A legkisebb tojásunknak 54, a legnagyobbnak pedig 63 forint darabja. A közepes méretűből fogy a legtöbb – mondja, miközben kiszolgál egy vevőt. – Most, az ünnepre átlagosan harminc tojást kér egy-egy vásárló. A legtöbben a sárgatúróhoz viszik, de nagyon sokan készítenek főtt tojást, és persze a süteményekhez is szükségük van rá. Azt tapasztalom, hogy szerencsére még mindig vannak, akik tartják a hagyományokat: a napokban volt egy olyan vevőm is, aki kifejezetten azért jött, hogy a húsvéti tojásfestéshez vásároljon.

Ambrusné Gabulya Judit több különböző méretű tojást is kínált a vevőknek

– Mi tizenkét éve árulunk itt – fűzi hozzá. – Mivel a termelő nagyon gondosan odafigyel a tyúkok minőségi táplálására, szinte olyan, mintha házi tojásunk lenne. Ezt pedig nagyon szeretik a vevők, sokan keresik a kifejezetten házi vagy házi jellegű tojásokat.

Természetes, különleges

Marsalkó Gábor és édesanyja, Marsalkó Lászlóné kézműves sajtokat árul a piaccsarnok egyik standján. Régi ismerősként üdvözli őket egy visszatérő vásárló, a szokásos trappistát máris kínálják neki, majd egy másik sajtkülönlegességről érdeklődik. Végül nem tudja eldönteni, hogy abból is vigyen-e az ünnepi asztalra. – Holnap még visszajövök – ígéri.

– A különböző sajtok már ugyanolyan szerves részei a húsvéti menünek, mint a többi tradicionális étel – meséli lapunknak Marsalkó Gábor. – Igyekszünk lépést tartani a fogyasztói igényekkel, hiszen egyre többen keresik a különleges, kézműves termékeket. A trappista, a gomolya és a különböző gyúrt sajtok egyaránt kelendőek, de sokan keresik a fehérpenészes sajtokat is. Jelenleg a legnépszerűbb talán a csiga alakban feltekert parenyica, ez tavaly óta része a kínálatunknak, és egy sajtversenyen ezüstérmet szereztünk vele.

– A hagyományos füstölt termékeket kérik most a legtöbben, és öröm látni, hogy sokan visszatérnek a hagyományos ételekhez, és gondolnak rá, hogy húsvétkor igazi sonka kerüljön az ­asztalra – hangsúlyozza Liskány ­Zoltán, aki különböző ­húskészítményeket kínál. Vevői nem hagyják pihenni, szinte kivétel nélkül mindenki az ünnepi menühöz kéri tőle a pultból kínált finomságokat.

– Sajnos, sokszor láttam már, hogy ünnep ide vagy oda, a gyorséttermeknél kígyóztak a sorok. Amikor új vásárlókkal, fiatal szülőkkel találkozom, mindig próbálok hatni rájuk, hogy gondoljanak saját és a gyermekeik egészségére, és válasszák a jó minőségű húsárukat, a közös főzés és étkezés élményét. Ebben a szellemben mi nem is kínálunk vákuumozott, gyorspácolt árut.

A látvány sem utolsó

Liskány Zoltán az elmúlt évek tapasztalatairól is beszél. Mint mondja, mindig nagyon sokan vannak, akik az utolsó pillanatra hagyják a húsvéti nagybevásárlást. A piaccsarnok árusai pedig az ünnep előtti nagy hajrában sem hagyják cserben a háziasszonyokat és -urakat, ugyanis 15-én, nagypénteken és 16-án, szombaton is kipakolják a portékáikat. Zoltán azt is elárulja, hogy péntekre foszlóskalács-vásárral is készül.

A finom ételek mellett azonban a dekorációra is gondolnunk kell, a húsvét egyik jelképének számító barka nélkül pedig sokan el sem tudják képzelni az ünnepet. A piacon a friss zöldségek és gyümölcsök között így többen kínálják a csokorba szedett barkaágakat is.

– Szerencsére még mindig szeretik a barkát az emberek – mutatja portékáját Hollober Istvánné. – Mivel általában csak húsvétkor szokás barkát venni, nem vagyok állandó árus. Minden tavasszal, az ünnepek előtt szoktam kijönni a piacra két-három alkalommal. Tavaly a koronavírus miatt sajnos nem volt rá mód, de nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Nézze, milyen szép nemesbarkáim vannak! Jól fognak mutatni majd az ünnepi asztalokon – teszi még hozzá.