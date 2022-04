A legszeszélyesebb hónapunk, az április mindenkit másért tart lázban. A gazdálkodók a talajmunkák, a permetezések és vetések miatt figyelik árgus szemmel az időjárás-jelentéseket, míg a hölgyek azért várják a jó időt, hogy levethessék a kabátot, és csinosabb ruhákban mutathassák meg formás alakjukat.

A vadászok nemcsak úgy általában várják az áprilist, hanem egy nagyon is konkrét dátum miatt vágják a centit: hazánkban ugyanis az őzbak vadászati idénye április 15-én kezdődik, illetve már meg is kezdődött.

Szakmai tapasztalatok

– Megyénk minden vadászatra jogosult szervezete gazdálkodik őzzel, és nem túlzás azt mondani, hogy nagyobb részük gazdaságilag is függ az őzből származó bevételtől. A vadászati hatóság évente közel 3 500 őzagancsot bírál el, ez országosan is kiemelkedően nagy szám. Éppen ezért gondolta 2017-ben a megyei Vadászkamara vezetősége azt, hogy megyei őzbaktrófea-mustrát szervez, melynek elsődleges célja a szakmai tapasztalatok megvitatása, kicserélése – tájékoztatta lapunkat Fazekas Gergely, a Vadászkamara megyei titkára.

A székház udvarán

– Ezt az elképzelést azonnal támogatta a megyei kormányhivatal vadászati hatósága is, s azóta is minden segítséget megadnak nekünk. Ugyanakkor a vadásztársaságok is ráéreztek a mustra ízére, és egyre többen hozzák el a tavasszal elejtett bakok agancsainak gyűjteményét. Szóval mindenkinek van olyan oka, amiért szívesen vesz részt a bemutatón, hiszen az elismerő szavak mellett sokat lehet tanulni az őzbakok fejékeiből, amelyekben gyönyörködhetünk, illetve amelyekre rácsodálkozhatunk.

– A megyei Vadászkamara új székházával megoldódott a helyszín kérdése is, hiszen az udvarán vadászias környezetben kényelmesen el lehet helyezni akár ezer agancsot is. Az idén immár ötödik alkalommal hirdetjük meg a trófeamustrát. Mindössze egyetlen évben, akkor is a Covid korlátozásai miatt kellett elhalasztanunk a seregszemlét.

Eredményes vadgazdálkodás

– Az érdeklődőknek már most érdemes bejegyezniük a naptárba a május 21-ét, hiszen ekkor lesz az idei őzbaktrófea-mustra! Minden vadásztársat és civil érdeklődőt szívesen látunk, hogy együtt örülhessünk megyénk őzbakjainak, az eredményes vadgazdálkodásnak – tette hozzá Fazekas Gergely.