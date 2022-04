– Az országban 2018-ban még csak két hulladékmentes bolt volt, és mindkettőt felkerestem, ugyanis már akkor törekedtem egy saját vállalkozás elindítására – kezdte beszélgetésünket Pocsaji Csilla, a Tebe – Hulladékmentes Bolt hálózatának tulajdonosa. A fiatal vállalkozónak szenvedélye a környezetvédelem, és az elmúlt néhány évben felépített vállalkozása is, melynek hamarosan Nyíregyházán is nyílik egy boltja. A hulladék- vagy csomagolásmentes üzletek egyre népszerűbbek Európában, hazánkban még gyerekcipőben jár a kezdeményezés.

Közösséget is építenek

Pocsaji Csillától megtudtuk, 2018-ban a párjával nagyon szerettek volna gyermeket, de az év végére nem sikerült a „projekt”, ezért elhatározták, hogy ideje megalapítani az első üzletet Békéscsabán.



– A sors kedves fintora, hogy a döntés után egy hónappal megfogant a kisbabánk, de addigra már sokat dolgoztam a leendő üzleten, külföldön is jártam, hogy felmérjem az ottani terepet. A gyermekünk érkezése miatt először úgy gondoltam, mégsem folytatom a munkát, de ahogy telt az idő, már nagy pocakkal úgy döntöttem, nekem kell véghez vinnem, amibe belekezdtem – mesélt a kezdetekről Pocsaji Csilla.



– A Békés megyei üzlet megnyitásakor a miénk volt a negyedik ilyen bolt az országban, de mi egy kávézót is kapcsoltunk hozzá. Azt szerettem volna, ha a Tebe köré egy közösség is épül, amiben továbbvihetjük a hulladékmentes szemléletet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még nincs hasonló vállalkozás, de az ország többi részében sem találunk sokat. A csomagolásmentes boltok között nagy különbségek vannak, nálunk nagyon fontos, hogy elsősorban hazai termelők termékei kerüljenek a polcokra. Azonban rengeteg olyan áru van, ami fontos az embereknek, de hazai forrásból nem lehet beszerezni, gondoljunk csak a kurkumára, amit sokan használnak, de nálunk nemigen terem. A boltokban a régi szatócsboltokhoz hasonlóan különféle ládákban, tárolókban van a liszt, a tészta vagy a hüvelyesek, és a vásárló hozza magával az üveget vagy zsákot, amiben haza szeretné vinni a terméket. Ennek óriási előnye, hogy mindenki csak annyit vesz, amire pontosan szüksége van, s a bolygónk is meghálálja, mert átlagos vásárlásonként legalább 10–15 zacskót vagy PET-palackot spórolunk meg – hangsúlyozta a tulajdonos.

Egyes termékeknél azonban nem valósítható meg a lédig forma, de a hulladékmentes boltok erre is kínálnak megoldást.

Fontos a szemléletformálás

– Jó példa lehet a csiliszósz, amit fémkupakos üvegben árulunk, amit a vevőink később visszahozhatnak hozzánk. Fontos azonban, hogy nem betétdíjas rendszerről beszélünk, sokkal inkább „becsületkasszás” a dolog, mivel a vásárlóink az üzletben elhelyezett tárolóban hagyhatják az üvegeket, amiket visszajuttatunk a beszállítóknak. A legtöbb partnerünk üzeme alkalmas az üvegek kimosására és újrafelhasználásra, s minderre engedéllyel is rendelkeznek. Nálunk nem is kerülnek a polcra olyan termékek, melyek esetében nem biztosítható ez a körforgás – emelte ki Pocsaji Csilla, aki azt is elárulta, hogy a vásárlók kedvelik ezt a rendszert és a szemléletet, az üvegek, fémdobozok visszahozása pedig semmilyen terhet nem jelent számukra.



– Bár nálunk még kezdeti stádiumban van a hulladékmentes boltok eszmeisége, a tapasztalataink azt mutatják, aki egyszer így vásárol, az onnantól kezdve már a csomagolásmentességet tartja természetesnek. Az első lépésig azonban nehéz eljutni, ám sokakat motivál az, hogy távozáskor legalább tíz zacskóval kevesebb hulladék szennyezi a földet. Ez nagyon jó érzés, és megadja a lökést a folytatáshoz. A környezettudatos embereket már elértük, a következő lépés az edukáció, a közösség méretének növelése, hogy azokat az embereket is elérjék az üzletek, akiknek nem feltétlenül szívügye a környezetünk védelme. Éppen ezért rengeteg előadást tartok, és a közösségi médiában is nagy hangsúlyt fektetek a szemléletformálásra – zárta gondolatait a nem mindennapi vállalkozó.