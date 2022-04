A fóka élete nem csak csupa móka. Manapság bizonyára már minden olyan gyermek tudja ezt, aki gyakran megfordul a Nyíregyházi Állatparkban, és az állatbemutatók nagy rajongója. A játékos, vissza-visszatérő gyakorlatok, gyakorlatsorok során a kaliforniai oroszlánfókáknak – és nem csak nekik – olyasmiket is meg kell tanulniuk, amivel a gondozóik, illetve a Zoo állatorvosainak a munkáját segítik.

Bár látványos, jól beépíthető elemei a show-nak, elsősorban arra tanítják meg az állatokat, hogyan álljanak készen a kisebb-nagyobb vizsgálatokra, mert nem tudnak elsétálni Bubó doktorhoz és felíratni valamit, ha egészségügyi problémáik akadnak. Azokkal viszont bizalmi viszonyt kell ápolniuk, akik akarnak és tudnak is rajtuk segíteni, ráadásul a napi rutin részeként.

Protektív kontaktban

Erről a tanulásról, a napi rutin megszerzéséről beszélgettünk a közelmúltban Német Gabriella vezető állatgondozóval, állattrénerrel. Annak a csapatnak a tagja, akik felkészítik a fókákat állatorvosi tréningekre, és nem csak a fókákat. Gondot viselnek a papagájokra, illetve lehetőség szerint a jegesmedvékre is. Lehetőség szerint? – kérdeztünk vissza azonnal, holott magunktól is rájöhettünk volna: a medvék – mondjuk a fókákhoz képest – sokkal öntörvényűbbek. Csak akkor partnerek, ha ehhez kedvük van. Persze ilyenkor is csak protektív kontaktban lehet közelíteni hozzájuk, rácson keresztül, és ha jó napjuk van, nyitják a szájukat, megmutatva a fogaikat, nyújtják a nyelvüket, esetleg a mancsukat is kidugják a rácson, kaptunk szakszerű magyarázatot.

Fotók: Állatpark



– Az ilyen tréningekre gyakorlatilag minden állatot meg lehet tanítani, de még azonos fajokon belül is megfigyelhetők az egyéni különbségek. Bizonyos egyedek a dinamikusabb feladatokat kedvelik, míg mások beérik az egyszerűbb, nyugodt gyakorlatokkal – magyarázta a gondozó. – A fókák és a papagájok olyannyira partnerek tudnak lenni, hogy közönség előtt is megteszik, amit kérünk tőlük, persze csak ha már alaposan begyakorolták. Az első és legfontosabb, amit meg kell tanulniuk, hogy tudjanak nyugodtan maradni, és lehetőleg figyeljenek a gondozójuk utasításaira. Az utóbbihoz el kell nyernünk a bizalmukat, ami akár több hónapon át tartó munkafolyamat eredménye. Elsősorban kézjelekkel dolgozunk, de néhány eszköz is megengedett. A cápáknál például színes szimbólumokat használnak a kollégák, a nagyobb testű állatoknál pedig úgynevezett targetbotot, néha kettőt is, a végükön orral megérinthető jelölővel. Ez többféle apró tárgy lehet, nálunk színes szivacslabda, de nem azért, mert a fókák remek labdazsonglőrök.

Szeretnek rágni

Persze általában nem nagy műtétekre, bonyolult beavatkozásokra kell gondolni, csak mindennapi kellemetlenségekre, amiket ugyanúgy orvosolni kell. Például beszorul valami a foguk közé, és jó, ha mindjárt kéznél, azaz mancsnál, vagy uszonynál van a gyors segítség. – A dobogóra „felállva” a fóka nyitja az uszonyát, és kérésre hanyatt is fekszik, hogy a testét átvizsgálhassuk. Erre azért is szükség van, mert heti kétszer mérlegeljük őket, a súlyuknak megfelelően porciózva ki a fejadagjukat. Nyilván télen kell többet, zsírosabbat enniük, ilyenkor a nagyobb testű állatok akár napi 15 kilogramm halat is elfogyasztanak. A papagájok hasonló mozdulatsorokat tanulnak meg, kitárják a szárnyukat, vagy nyújtják a lábaikat egy kis karommustrához, mellkasvizsgálathoz.



– Visszatérve a fókákra, ezek az állatok nagyon szeretnek rágni, és gyakran előfordul, hogy ág szorul a fogaik közé. Legutóbb is ez történt az egyikkel, azonnal látszott, hogy baj van, mert a halat kiköpte, prüszkölt és nyűglődött. Kértem tőle a begyakorolt feladatot, és egy csipesszel sikerült megszabadítanom a faágtól. Érzékeny a bőrük és a szemük is, amelyeknek jót tesz a sós víz. A bőrön azt nézzük meg, nincs-e harapásnyom, vagy vágás, horzsolás – magyarázta Német Gabriella. Nyilván a közönség soraiból is bármikor bedobhat valaki a medencébe valami nem odavalót, annak ellenére, hogy táblák figyelmeztetnek a helyes magatartásra. Szerencsére a többségnek eszébe se jutna ilyesmi, ennek köszönhetően extrém helyzet mostanában nem adódott, nagyon régen viszont éppen attól pusztult el egy állat, mert pénzérméket hajigáltak be neki.

Hetente legalább egyszer

– Ahogy a cirkuszi kollégák, mi is pozitív megerősítéssel dolgozunk, az állatok minden jól végzett feladat után jutalmat kapnak. A fókáknál a hal a csemege, a madaraknál a magvak, a medvéknél viszont „minden jöhet”, hal, nyers hús, takarmány, egy kis mézzel pedig „teljesen le lehet venni egy medvét a lábáról”. A hét egy napján legalább egy orvosi tréninget tartanunk kell, és a 7-8-féle feladatból ilyenkor felváltva többfélét is átveszünk. Gyakran bekapcsolódnak a munkába az állatorvosaink, ilyenkor nem ritka, hogy előkerül a fonendoszkóp, indokolt esetben az állat röntgenezését is elvégzik. A fókák ehhez megtanulták a szájukba engedni a röntgenlapot úgy, hogy véletlenül se zárják rá az állkapcsukat – tudtuk meg.