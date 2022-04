Már 3-4 éves korában megismerkedett a horgászattal a Máriapócson élő Tisza Balázs, de komolyabban 10 éves korától foglalkozik ezzel a hobbival.

Rendszeresen felkeresi a rokonaival vagy a barátaival a környező horgásztavakat, így visszatérő vendég az őzetanyai öregtónál, az Orosi-tónál vagy éppen a Pazonyi Horgásztanyán.





Egy horgász mindig optimista



Télen sem unatkozott, Nyírbátorban a termálvizes tónál várta a halak kapását, s nem is eredménytelenül: pontyok, dévérek akadtak a horgára. Bár a halakat hazavihette volna, de a megfogott zsákmányt mindig visszaengedi a tóba.

Általában minden hétvégén szakít időt a horgászatra.

– Az idén voltam már Őzetanyán, valamint Nyírpazonyban is. A Pazonyi Horgásztanyára Kerecseny Dávid és Balogh Martin Junior barátaimmal érkeztem 24 órás horgászatra – mesélte a 14 éves fiatalember.

– Az érkezéskor kicsit elkeseredtem a magas légnyomás miatt, s ezt még fokozta a szomszédban horgászó Fiola György jó ismerősöm is azzal a megjegyzéssel, hogy 2 nap alatt csak 4 halat fogott. De hát egy horgász mindig optimista, s mindent megpróbáltam, hogy egy jót pecázhassunk. Ezt végül sikerült is elérnem, hiszen minden várakozásomat felülmúlta az összesen megfogott 15 darab hal, sajnos további kettő a fárasztáskor leakadt a horogról.





Éjjel jött a legnagyobb



– A legkisebb 8,30 kilogrammos, a legnagyobb 17,30 kilogrammos ponty volt azon a horgászaton. A PVA Bag szerelékemhez csaliként a tónál kapható Boiliesman Bag Pellet Mixet használtam, amit belocsoltam krill kolbász power juice-szal és májas liquiddel. Az első halat már a második dobáskor sikerült megakasztanom, a tőponty súlya 14,70 kilogramm volt.

– A legnagyobb pontyot egyébként éjszaka fogtam. A hal erőteljesen meghúzta a damilt, s bevágtam. Éreztem, hogy nagy hal lesz, de ekkorára nem gondoltam. Az egyéni rekordomat egyébként egy 25,50 kilogrammos ponty jelenti, amit a tokaji Kovács-tavon fogtam. – Számomra minden szép a horgászatban, az elejétől kezdve a végéig minden pillanatát nagyon élvezem – folytatta a nyolcadikos diák, akinek az elmúlt években jó tanára is volt a horgászok körében közismert Daru Sándor személyében. Sikeresen versenyeztek együtt több alkalommal is, az egyéni versenyeken pedig kölcsönösen segítették egymást.





A szlovéniai álom



– A folyóvizi horgászatot nem nagyon kedvelem, hiszen oda teljesen más módszerek kellenek, s más jellegű felszerelést is igényel. Inkább maradok a tavak, holtágak partján. A pergetés sem idegen tőlem, az elmúlt télen az apagyi Kenderáztató-tóhoz kilátogattam egyszer-kétszer, csukákat, süllőket fogtam. Szeretem a versenyeket is, a Pecamánia és a Z-CO Series rendezvényein szoktam részt venni, illetve ott vagyok a háziversenyeken is. Az idén szeretnék részt venni a Magyar Országos Horgász Szövetség U25-ös országos pontyfogó bajnokságán, amit június végén és július elején rendeznek meg.

Balázs álma, hogy egyszer a szlovéniai Bledi-tóban is horgászhasson. Talán a nyári szünetben ez az álma valóra válhat, amikor a családjával kirándulni megy a szomszédos országba.

Fiatal kora ellenére Balázs a Boiliesman Hungary teszthorgásza 2021 áprilisa óta, vagyis a gyártó cégnek véleményt mond a még piacra nem került csalikról, etetőanyagokról. MML



Borítókép: Tisza Balázs és az egyik kapitális ponty | Fotó: Kerecseny Dávid