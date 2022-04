Szerdán megkezdődött a Leveleki víztározónál a 3. Hírös Jacht Tavaszi Harcsafogó Csapatverseny, amelyen 96 órán keresztül várják a résztvevők a kapásokat éjjel-nappal.





Különdíj a legelsőért



Nemzetközi a megmérettetés, hiszen több országból is érkeztek versenyzők. Április 17-én, vasárnap délben ér véget a verseny, utána 14 órától a Sirály presszóban kihirdetik a végeredményt. Mint Mikucza Zsolt tógazda lapunknak elmondta, az eredményhirdetéskor számos díj gazdára talál majd. Díjazzák az első három helyezettet, de díjat kap a legelső harcsát megfogó csapat, illetve a legnagyobb és a legtöbb bajszost megakasztók is vehetnek át különdíjat.

A 3-4 fős csapatok a készséget csónakkal húzhatják be a parttól távolabbi helyekre, pergetni most nem szabad. A verseny miatt a sporthorgászok előtt zárva lesz a tó az elkövetkező napokban, de az érdeklődőket, a nézőket szívesen fogadják a szervezők.

Borítókép: A Leveleki-tó híres a nagy harcsáiról | Archív fotó: Leveleki Horgászparadicsom