A természet szépségét, az élővilág titokzatosságát már gyermekkorban meg kell szerettetni a fiatalokkal, s ennek az egyik legjobb módszere a horgászat. Az ifjak a vízparton – ha akarják, ha nem – óhatatlanul szembetalálkoznak környezetük csodáival, s ha még eredményes is lesz a horgászat, újra és újra vonzani fogja őket a természet.

Ponty jelentette a győzelmet

Ez a cél vezette a Pecamánia Road Show vezetőjét, Kővári Jánost, amikor meghirdette április 30-ra a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztóhoz a gyermekek horgászversenyét – természetesen szülői, nagyszülői segítséggel. Reggel 9 órakor 21 fiatal állt a kis tó partján, hogy a kellemes tavaszi napsütésben egy jót szórakozzanak, élményekkel gazdagodjanak, no meg volt idő egymással barátkozni, ismerkedni is.

E sorok írója teljesen véletlenül azokkal a fiatalokkal beszélgetett, akik végül felállhattak a képzeletbeli dobogó három fokára.

A versenyt 8200 grammal megnyerő Járosi Botond Rozsrétszőlőről érkezett az édesapjával, Járosi Lászlóval.

– Az interneten olvastuk ezt a versenyt, s hogy apának köszönhetően szeretek horgászni, eljöttünk. Korábban már volt gyermekengedélyem is, most meg ifjúsági jeggyel horgászom Császárszálláson, hiszen az van hozzánk a legközelebb. El szoktunk menni Tokaj környékére is a Tiszához, ott egy stégről keszegeket fogok – mesélte a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8. osztályos diákja.

– Most method feeder módszerrel kezdtem el horgászni, úgy 10 óra körül erőteljes kapás volt a boton. Bevágtam, s már akkor éreztem, hogy egy nagyobb hal akadt a horogra. Mintegy 15 perces fárasztás után sikerült édesapa közreműködésével megszákolni, 7,5 kilogrammos ponty volt. Csalinak csontit és pop upot használtam. Utána fogtam még nagyobb kárászokat is. Ha egy ideig nincs kapás, akkor váltom az etetőanyagot, a csalit. Számomra kihívás, hogy megfogjak egy halat, élményt jelent, amikor fárasztanom, küzdenem kell vele – tette hozzá Botond.

Korán volt az ébresztő

A második 7500 grammal Kósa Dávid Sándor lett, aki Gelénesről érkezett az édesapjával, Kósa Richárddal. A verseny lefújása előtt egy órával még a nyolcadik helyen állt a kislegény, s akkor jó negyven perc múlva egy ponty felvette a csalit. Nem adta meg könnyen magát, bizony eltelt néhány perc, mire sikerült a part közelébe húzni, majd megszákolni.

– Otthon van egy családi halastavunk, mondhatni, Dávid beleszületett a horgászatba, mert 2-3 éves korától már ott volt a vízparton – árulta el az édesapa. Azt is megtudtuk, hogy Dávidnak 6 órakor volt az ébresztő, hiszen Gelénes nincs éppen a szomszédban, de Dávidon nem látszik fáradtság, hiszen az élmények feledtetik azt. Élményben pedig volt része bőven, hiszen a ponty mellett fogott egy nagyobb amurt, valamint két kisebb és két termetesebb kárászt is.

A bot színe csak pink lehet

Következzen a verseny harmadik helyezettje, a 6 esztendős Dobos Nóra, akit a nagyapja kísért el Demecserből, mert az édesapjának munkahelyi elfoglaltsága volt. Nóra több halat is fogott, a halak összsúlya 5628 gramm volt. Nem unatkozott mellette a nagypapa, Dobos Sándor, hiszen állandóan szóval tartotta, ráadásul a botja színével is felhívta magára az emberek figyelmét: rózsaszín színű bottal fenekezett.

– A pink a kedvenc színem, ezért kértem ilyen színű botot. Azokat a csalikat kedvelem a legjobban, amelyekben szintén van ez a szín, ilyen csali például a vajsavmangó, aminek finom illata is van. Szeretem a gumikukoricát is, de attól rossz szagú lesz a kezem – mondta fáradhatatlanul a kis horgász, aki édesapjával és nagyapjával járja a környék tavait.

Szoktak horgászni Apagyon, Oroson, a demecseri Rober-tónál és a Rétközi-tónál is. Nóra nagyon várta már az eredményhirdetést, hogy mehessen haza Bingóval, a kutyájával játszani. Megtudtuk azt is, hogy szeptembertől első osztályos kisdiák lesz.



Borítókép: A verseny végén fogott ponty a második helyet jelentette Kósa Dávid Sándornak | Fotó: M. Magyar László