Hallottak már Schrödinger macskájáról? Akik a fizikától és más reál tárgyaktól sikítófrászt kapnak, kérem, még ne hagyják abba az olvasást! Szóval: a szóban forgó hírneves osztrák fizikus egy dobozba zárt macskával bizonyította, hogy az atomi részecskék szuperpozíciójának a mérése aggályos, a mérés mint beavatkozás, ugyanis torzítja a valóságot. A kísérletben a macska vagy megdöglött, vagy nem. Hiszik-e vagy sem, létezik a fizikában Stonawski szöcskéje is. Ez a szegény pára ugyancsak zárt skatulyába kerül, s miután átszurkálják a dobozt, alig 10 százalék esély van arra, hogy a szöcske ne a gombostű hegyén végezze.

Értékesebb egy hármasnál

Az utóbbi kísérletet egyelőre ne keressék tudományos lapok címoldalán, mivel dr. Stonawski Tamás, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai adjunktusa ezt még gyerekkorában végezte el, és a gombostűt akkor akáctüske helyettesítette. A bizonyítás azonban abból a szempontból mindenképpen sikeres volt, hogy igazolta: fiatal legényként már akkor izgatta a világ működése. Olyannyira, hogy nemcsak matematikusként és fizikusként, de költőként, zeneszerzőként, zenészként, sőt színészként, díszlettervezőként, festőművészként is megállja, illetve megállta már a helyét. Márpedig egy ilyen ember mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Egyébként minden a képzőművészettel kezdődött, csakhogy a képességeit illetően még bizonytalan Stonawski Tamásnak az általános iskola harmadik osztályában majdnem sikerült lerontania a pozícióján. Amikor a rajztanára megkérdezte, hányassal zárná az évet, gondolkodás nélkül vágta rá, hogy hármassal. Micsoda cinizmus, gondolta a derék tanerő, okkal. Ennek a fiúnak ugyanis hamarosan kamarakiállításai nyíltak, a linómetszeteit sorra jelentette meg a megyei napilap. Márpedig az ilyen tehetségnek nem lehet elég egy hármas.

Hátat fordított a művészetnek

– Neki köszönhetem, hogy végül elhittem magamról: többre is képes vagyok. Ugyanakkor rengeteg beírást is szereztem, nagyon rossz gyerek voltam, amennyiben rossz, ha valaki mindig mindent megkérdőjelez. Másképp fel sem tudtam volna fedezni a világot, amely olykor csak a lekerekített szabályok, tételek, képletek szerint szép és tiszta. De – egy szó mint száz –, szinte természetes volt, hogy jelentkezzek a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumba, ismertebb nevén a Kisképzőbe. Csakhogy az orosz kettesem, meg a rossz magatartásjegyem miatt nem vettek fel, annak ellenére, hogy a felvételiztetőim külön kiemeltek. Nem pusztán a tehetség számít?! – forrt bennem a harag, és sértettségemben azonnal hátat fordítottam a képzőművészetnek. Legyen akkor az én utam a tudomány, gondoltam, és fel is vettek a közeli műszaki szakközépiskolába.

– Nem akartam mérnök lenni, és igazából semmi más sem. Pedig akkor már versenyekre jártam, és felismertem, hogy a tudományok ugyanolyan szabadságot adnak, mint a művészetek. Jött a továbbtanulás időszaka, de engem ez sem érdekelt, még arra is rávettem édesanyámat, hogy ha a pontszámaim alapján valamelyik iskola megkeres, küldjön táviratot, hogy nem kérem a felvételemet.

– A Bessenyei György Tanárképző Főiskola fizika–matematika szakára pedig úgy kerültem, hogy szülői nyomásra kikértem Hegedűs Mihály, Hegedűs D. Géza Nyíregyházán végzett unokatestvérének véleményét, aki tudta, hogy zenélek is – énekelek, játszom trombitán és billentyűs hangszereken –, klubokról, zenekarokról, zajos főiskolai életről szóló történeteivel telebeszélte a fejemet.

– Persze sok minden bejött abból, lettek főiskolai zenekaraim – már akkor felismertem, hogy a zene is matematika –, voltunk mi a Republik előzenekara is. Bukjunk meg, és akkor együtt maradhat a banda, támadott le az akkori basszusgitárosom az utolsó években, de miközben neki sikerült, nekem olyan jegyeim voltak, hogy onnan már nem lehetett hátramenetbe kapcsolni – tudtuk meg.

Stonawski Tamás akkor már évek óta festett is újból, látva a fejlődési lehetőséget önmagában. Huszonhárom éves korától közel öt éven át a megyében sorra nyíltak a kiállításai az olajképeiből. Tíz év múlva, azaz krisztusi korba lépve a rajztanári diplomát is megszerezte. Nem az hajtotta, hogy afféle univerzális, reneszánsz emberré váljon, de pontosan tudta, hogy szakterületének legjobbja se lenne olyan áron, ha le kellene mondani az élet egyéb izgalmairól.

– Mára persze több mindent le kellett adnom mindabból, amit eddig csináltam, a zenélést például, de az élet fő kérdései, a miértek a fizikában és a matematikában máig érdekelnek. Nem tudok azonosulni a DNS-emmel, az viszont érdekel, mit tudok kihozni belőle – magyarázta.

Honnan jövünk, hová tartunk?

Ezért is tanít például kvantumfizikát, és foglalkoztatják a tudomány és a művészet erőterei. A festményein, de a verseiben is a „honnan jöttünk, hová tartunk, mivé leszünk” alapkérdések rejtelmei hozzák lázba. A költészetben a kifejezés erejét keresi – telefonjába minden sikerültnek vélt szókapcsolatot vagy verssort beír, amiből később versszak, vagy kész vers születik.

– Miután 20 évig nem írtam, most egy hónap alatt 70 szabadvers is kipattant a fejemből. Hagyom a tiszta forrás szabad áradását, nehogy elillanjon az ihletettsége – teszi hozzá. A festészetben pedig a geometriai formákat mint jeleket, és a varázslásra képes fényt próbálja vászonra vinni, az utóbbira a plein air bizonyult a legalkalmasabb kifejezési formának.

– A fény a képen csak visszavert, ezért kicsit el kell túlozni, hogy megközelítse a valóságot. Egyébként ahogy a tudománynak, úgy minden másnak megvannak a maga eszközei, csak nem szabad azokat összekeverni – figyelmeztetett.

Ma Mátészalkán él, oda is nősült, itt lépett először színészként a világot jelentő deszkákra. – Szendeffyt játszottam A szabin nők elrablásában, amikor megéreztem, micsoda erő van a színészetben, azt csinálhatom a közönséggel, amit csak akarok. Lejőve a színpadról el is döntöttem, hogy ezt most itt befejezem, az ebben rejlő erőt szerencsésebb máshol kamatoztatni – vetette közbe.

Gondolatok a zuhanyzóban

Hogy a hatékonyságát növelje, megmutatva, hogyan kellene mondjuk a fizikát tanítani, könyveket ír, előadásokat tart, és a Képes Géza Általános Iskolában létrehozott egy szaktantermet.

A természettudományok népszerűsítéséért tavaly az Ericsson-díjat is kiérdemelte. És persze kutat, mostanság például azon gondolkodik, vajon milyen hangja van a víznek, különböző állapotában. Ezt ugyanis – mint mondta – mérni lehet, akár a Hold keringési sebességét egy webkamerával. Az előbbihez csak egy mikrofon kell, meg egy analizáló szoftver.

– A zuhanyzóban figyeltem fel a jelenségre. Egyébként csak játszom, megmaradtam gyereknek, és ezeket az általam alkotott játékokat akarom megmutatni másoknak is.



Borítókép: Stonawski Tamás a vászon előtt | Fotó: Stonawski Tamás archívuma