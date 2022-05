Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae köztársasági elnöki gyűrűt kapott dr. Szegedi István orvos, aki fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy csökkenjen a stroke-os betegek száma hazánkban, és tovább fejlődjön a hazai ellátórendszer. A különleges elismeréshez nem elég az egyetemen és a doktori iskolában kiemelkedően teljesíteni, ugyanis csak azok a doktorok vehetik át, akik a középiskolás éveiket jeles eredménnyel zárják, beleértve az érettségi bizonyítványt is.

Évszázados történelem

Ezen felül az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az egységes, osztatlan képzésben végzett tanulmányaik során letett összes kötelező vizsgájuk is jeles érdemjegyű. Végezetül pedig a doktori vizsgákat is a legmagasabb értékeléssel zárják, a doktori szigorlatuk minősítése pedig summa cum laude. A kitüntetés több mint egy évszázados múltra tekint vissza, hiszen még az Osztrák–Magyar Monarchia idején alapították. Ausztriában is létezik még, és bár a neve az évek alatt sokat változott, a kitüntetés lényege ugyanaz maradt.

– A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumba jártam, hiszen már gyerekkoromban álmodoztam arról, hogy orvos leszek. A patinás gimnázium biológia–kémia szakán tanultam, és gyorsan elteltek a középiskolás évek, akkor még nem tudtam pontosan, mit szeretnék. Az első álom a gyermekorvosi pálya volt, és a gyorsan szaladó éveket kitűnő tanulmányi eredménnyel és érettségi bizonyítvánnyal zártam – elevenítette fel a középiskolás éveket dr. Szegedi István, aki a Debreceni Egyetemen tette meg a következő lépéseket az orvosi hivatás felé.

– Az első félév mindig komoly nyomot hagy az emberben az egyetemen: máshogy kell tanulni, más a tananyag mennyisége is. Az első néhány félévet kitűnővel zártam, és valamikor másodéves koromban tudtam meg, hogyan lehet valaki aranygyűrűs doktor, és hogy egyáltalán létezik ilyen cím. Akkor a fejembe vettem, hogy én is szeretném ezt a kitüntetést. Onnantól töretlen lelkesedéssel haladtam tovább, ugyanakkor embert próbáló kihívás is. Az utolsó év nagyon megterhelt, ahogy a maratonnak is az utolsó kilométerei a legnehezebbek. Ekkor már folyamatosan gyakorlatokon vannak az orvosjelöltek, ami reggeltől délutánig tart, majd munka után tanulnak – tette hozzá, majd arról is mesélt, hogyan kanyarodott pályája a gyermekorvosi hivatástól a neurológia felé.

Világhírű professzor patronálta

– Másodéves egyetemistaként találkoztam a neurobiológiával, és bár az emberi test minden része érdekes, számomra az agy a legizgalmasabb terület. Egy olyan orvostudományi terület ez, ami még mindig kiforratlan, nagyon sok rejtély van még, rengeteg újdonsággal szembesülnek a kutatók, ami nem is csoda, hiszen a test legkomplexebb szervéről beszélünk. Az idegsebészeti klinikán részt vettem egy kutatásban, amiben agydaganatokkal foglalkoztunk, és az eredményeket az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is ismertettem, majd ez képezte a szakdolgozatom alapját is.

Fejlesztené az ellátást

A PhD-programba 2017-ben léptem be, és óriási megtiszteltetés volt, hogy prof. dr. Csiba László vett a szárnyai alá, aki 1992-től 25 éven át vezette a neurológiai klinikát, és megalapozta a hazai stroke-ellátást. A világszinten elismert professzor kezei alatt sokat kellett bizonyítanom, ráadásul mindezt munka mellett, hiszen nekem az orvosi hivatás volt az első. A PhD-tanulmányok mellett rezidensként dolgoztam, és mindig szem előtt tartottam, hogy a kutatás ne menjen a betegek ellátásának rovására – hangsúlyozta dr. Szegedi István, aki neves külföldi folyóiratokban publikálta eredményeit.

– Külföldi kutatócsoportokkal is dolgoztam és dolgozom most is, két éve Csehországban jártam, ahol egy hónapig ismerkedhettem az agyi erek ultrahangos vizsgálatával. A stroke kutatása, a véralvadás vizsgálata a szívinfarktus és egyéb érelzáródásos betegségek kezeléséhez is hasznos lehet. Mindezt azért tartom kiemelten fontosnak, mert a szív- és érrendszeri betegségek népbetegségnek számítanak. Hazánkban évente 40 ezer stroke-os eset van, de ha időben cselekszünk, a vérrögoldó kezelésekkel javíthatjuk a betegek állapotát. A sikeres állapotjavítás az ellátórendszernek is könnyebbséget jelent, ugyanis a stroke után a betegek nagy része rokkant lesz: lebénulnak, nem tudnak beszélni, esetleg elveszítik a látásukat. A rokkant emberek sokszor 24 órás gondozást igényelnek, ezért a jövőben az a célunk, hogy az akut stroke-os ellátás fejlesztésével csökkenjen a rokkant emberek száma. Még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is. Ez klisének tűnhet, mivel nap mint nap találkozunk az egészséges életmód fogalmával, mégis fennáll a probléma világszerte – hívta fel a figyelmet dr. Szegedi István.