Ha már tűkön ülsz, hogy végre kovászolhass, akkor a kovászos káposzta a legjobb választás! Ez a friss, zsenge idei zöldség nem csupán egészséges, ha így készíted el, de hihetetlen finom is. Az uborka egyelőre még nagyon drága ahhoz, hogy kovászolhass, a saját termésre még sokat kell várni, de, ha nem akarod nélkülözni addig se ezt az ízvilágot, akkor jöhet a kovászos káposzta. Boros Vali, a szabolcsi háziasszony máris eltette az első adagot; és akárcsak a többi receptjénél, most is elárulta a titkot, mitől lesz roppanós és finom. Ha szemfüles vagy, az első idei káposztákból már tudsz szerezni a piacokon; hiszen ennek a savanyúságnak a zsenge termés az egyik titka.

Az elkészítése nagyon hasonlít az uborkáéhoz, ráadásul akkor is beérik a lakásban, ha nincs odakint elég meleg. Önmagában fogyasztva hűsítő, frissítő élmény, de tálalhatod sült húsokhoz is köretként. Akárcsak a többi kovászolt zöldség, a vitamintartalmon túl a káposzta is egészségesebb így elkészítve, hiszen a fermentálás (erjedés) során olyan probiotikumok keletkeznek, melyek jót tesznek az egész szervezettel. Segíti az emésztést, támogatja az immunrendszert is, így nem csak az ízek miatt érdemes kipróbálni ezt az egyszerű receptet.

Forrás: Boros Valéria (Facebook, Vali hagyományos konyhája)

Hozzávalók:

1 fej zsenge káposzta

1 csomag kapor

2 szelet kenyér

2,5 liter víz

só

Forrás: Boros Valéria (Facebook, Vali hagyományos konyhája)

Elkészítés:

Alaposan mosd meg a káposztát, majd szedd levelekre. Vegyél elő egy jó nagy befőttes üveget, és abban kezdd el rétegezni a kaporral: az üveg aljára egy marék kapor, rá a levelek, míg félig nem lesz az üveg. Utána mehet még egy kevés kapor, majd addig rakd a leveleket, míg az üveg meg nem telik.

Keverj el a vízben literenként egy evőkanál sót. Lehetséges, hogy nem lesz szükség mind a két és fél liter vízre a káposztához, de elővigyázatosságból nem árt, ha többet készítesz.



A levelek tetejére mehet még egy marék kapor, majd a két szelet kenyér. Öntsd fel a vízzel, és tedd egy meleg helyre érni. Legalább 20-25 fokra van szükség ahhoz, hogy beinduljon az érés. Fontos, hogy ne kerüljön tűző napra az üveg, mert akkor megpuhul a káposzta. Kistányérral fedd le az üveget, alá pedig tegyél egy tálat, hiszen akárcsak az uborkánál, a káposztánál is előfordulhat, hogy kifut a lé.



Három-négy nap múlva már lehet fogyasztani. Vedd le a tetejéről a kenyereket és tárold a hűtőben.

Forrás: ripost.hu