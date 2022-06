Legyen bármilyen modern is a világunk, a kézzel készített hímzések, horgolások mindig értékesek lesznek, divatban maradnak. Tiszadadán 2007-ben alakult meg a Női Kézimunka Szakkör tizenegy taggal, napjainkban kilencen vannak, s heti rendszerességgel találkoznak a tájházban. Van, hogy hímeznek, van, hogy recepteket csereberélnek, olykor megvitatják az aktuális eseményeket, de a legfontosabb, hogy mindezt jó hangulatú közösségben teszik.

A tájházban és otthon

A szakkör felismerte, hogy a hímzéshez nagyon szükséges drukkolás – ami a kivarrandó minta felvitelét jelenti a drukkolófestékkel az anyagra –, megérett arra, hogy ne hagyják elveszni, hanem felelevenítsék, s az ismereteket, a tudományát adják tovább a fiataloknak.

Alkotói tevékenységüket nem csak önmaguk szabadidejének hasznos eltöltése miatt végzik. A generációról generációra örökölt terítők motívumvilágát is meg kívánják menteni. S míg az eredeti darabok a helyi tájház gyűjteményébe kerülnek, az újravarrottak otthonaikat díszítik.

A hétfő esti szakköri foglalkozásokon az asszonyok részben előrajzolják a mintát a zsírpapírra, ezt követően a vonalon haladva kiszurkálják, majd részben régi mintákat felhasználva, autentikus régi szerszámokkal végzik a drukkolást.

A fiatalok is kipróbálhatták

A száradást követően a megfelelő színű fonalakkal kivarr­ják a motívumokat. De mivel rongyszőnyeg is mindig jó, ha van otthon, a szövőkeretet is „felvetették”, és régi ruhák csíkokra vágásával elkezdték a rongyszőnyegkészítést is. Mindezekkel a folyamatokkal a szakkör tagjainak segítségével a tiszadadai gyermekek is megismerkedhettek az elmúlt szombaton a megyei értéktalálkozó keretében – tájékoztatta lapunkat ifj. Kovács Géza közművelődés-szervező.