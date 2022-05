Tavaly karácsonykor is folytattuk a Kelet-Magyarország sokéves, szép hagyományát, a karácsonyi Segítünk! akciót. Olvasóink az ünnepek előtt egy fiatal mozgáskorlátozott párt ismerhettek meg. A fiatalok karácsonyát sok szép ajándékkal és egy állatkerti látogatással aranyoztuk be. A pár rajong a természetért és az állatokért, a napokban pedig elérkezett a pillanat, hogy ellátogathassanak a Nyíregyházi Állatparkba.

Horvát Erzsébet és Varju Csaba több mint 20 éve élnek boldog párkapcsolatban, és helyzetük ellenére minden napjukat áthatja a boldogság. Az akciónk célja minden évben az, hogy segítsünk a nehéz helyzetben lévőknek, ám a fiatalok sokak szívébe belopták magukat azzal, hogy a kezdeményezésünket felhasználva ők is támogatni szeretnének másokat.

Erőt adnak másoknak

– Bízom benne, hogy segítenek majd a Kelet-Magyarország rólunk szóló cikkei az olvasóknak leküzdeni a mindennapok nehézségeit. Egy egészséges emberhez képest mi nehéz helyzetben vagyunk, de sokaknak erőt adhat, ha látják, hogy így is lehet teljes életet élni – hangsúlyozta Csaba.

Erzsótól a beszélgetéseink során megtudtuk, párjával imádják a természetet, gyakran kirándulnak a Sóstói-erdőbe és az állatparkba, nagyobb utazást viszont sosem terveznek. Ez nem az állapotuk miatt van, csupán nem vágynak messzi tájakra. A természet iránti rajongásukat mi is szerettük volna támogatni, ezért a Nyíregyházi Állatpark jóvoltából Erzsó és Csaba egy felejthetetlen napot tölthetett el Európa legjobb állatkertjében. Az élményeikről pedig készségesen be is számoltak lapunknak.

– A hétköznapok sodrában a munka mellett is szakítunk időt egymásra. Igaz, annyit nem tudunk, amennyit szeretnénk, de mindig azt mondom, az embernek csak arra nincs ideje, amire nem is akarja, hogy legyen – kezdte a beszélgetést Csaba, aki arról is beszámolt, egyikük sem az a „kimozdulós” típus, ráadásul a mopedjeik hatótávja is behatárolja, mi legyen az úti cél.

– A várost ritkán hagyjuk el, leginkább a megyeszékhely zöldterületeit választjuk a kikapcsolódás helyszínéül. A Sóstói-erdőbe mindig szívesen megyünk, és bár nincs messze, mindig jólesik kiszakadni a négy fal közül – ezt már Horvát Erzsó árulta el nekünk.

– Az állatparkot pont azért szeretjük, mert itt van a közelünkben, gyönyörű, természetes környezetben páratlan az állatgyűjteményük is. Ha jól tudom, több mint 5 ezer állat otthona a sóstói park, és külön örülünk neki, hogy minden egyes fajnál a természetes élőhelyhez hasonló környezet kialakítására törekednek. Az állatok etetésénél is hasonló a koncepció, ahogy láttuk, a dögkeselyűk is egy egész zebrát kaptak ebédre, nem pedig feldolgozott élelmiszert, hogy ki ne öljék belőlük a természetes ösztönöket – mesélte Csaba, aki párjával olyan élményekkel lett gazdagabb, amikhez hasonlót csak természetfilmekben látni.

Eltérni a korábbi ritmustól

– Minden évben többször ellátogatunk az állatparkba, legutóbb ősszel voltunk, mégis mindig van valami új felfedeznivaló. Megnéztük a nemrégiben született kis bölényt, és ami még fontosabb: végre kiszakadtunk a hétköznapok és a munkahely nyüzsgéséből. Volt időnk kikapcsolni, megállni egy kicsit a folytonos rohanás helyett, és sok időt tölteni azzal, akit a legjobban szeretünk – hangsúlyozta Erzsó.

– Jó látni, hogy mindig van új ötlet, folyamatosan bővül és fejlődik a park, ezért mindig többet ad nekünk, látogatóknak. Egy-egy ilyen kirándulásra az egész napot rászánjuk, ha már sikerült eljönnünk otthonról. Az állatok előtt is érdemes elidőzni, hiszen olyan mozzanatokat vehetünk észre, amiket rohanva sohasem. Az oroszlán például meg sem akart mozdulni, hiába akarta a sok ember egy fénykép miatt mozgásra bírni. Néhány perc után mindenki elment, csak mi maradtunk, az állatok királya pedig felpattant, odajött a kerítéshez, és pózolt nekünk, mi pedig rengeteg jó képet készítettünk. Kifizetődő volt a türelem, és ez is azt mutatja, hogy ha máskor nem, legalább ilyenkor érdemes szakítani a megszokott, rohanó életmóddal – tartott élménybeszámolót Csaba, aki legutóbbi találkozásunk óta sem hagyott fel a versírással, és a kirándulások nyugalma ehhez is megadja a kezdő löketet.