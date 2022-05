Még péntekig segíthetünk szavazatainkkal egy kisvárdai óvodának és egy kemecsei egyesületnek. A Let’s Colour Településszépítő Egyesület 2022-es pályázatán az idén összesen negyven­nyolc közösség indult, hogy megszépíthessék környezetüket – közöttük a Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti tagintézménye és a kemecsei székhelyű Táncolj és Mulass Velünk Közhasznú Egyesület. Ahhoz, hogy bejussanak a következő fordulóba, a Let’s Colour honlapján gyűjthetik a voksokat május 27-ig.

Népmese a betonfalra

A pályázaton összesen 800 négyzetméter beltéri vagy kültéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet nyerni, amely mellé a grafikai tervek elkészítése, a munka szakmai koordinálása, valamint a szakértői támogatás is jár, valamint az akciót pedig a közösségek önkénteseivel együtt valósítják meg. Az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata jut be a fináléba. A döntős pályázatokat a korábban megszerzett szavazatok számától függetlenül értékeli a szakmai zsűri, és hirdeti ki a győzteseket. Azoknak a döntősöknek se kell csüggedniük, akik nem nyerik meg a pályázatot, ők értékes vigaszdíjként 50-50 liter színes falfestéket kapnak.

– Van egy betonfalunk az udvaron, amit szeretnénk egy kicsit barátságosabbá varázsolni – mesélte lapunknak Szűcs Istvánné, a Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti tagintézményének tagintézmény-vezetője.

Hagyományos motívumok

– Gumiabroncsokból készítettünk színes virágtartókat, jelenleg azokkal díszítjük a falat, télen azonban lekerülnek. Szeretnénk, ha minden évszakban színes és hangulatos lenne. A pedagógiai programunkban kiemelt feladatunk a hagyományőrzés: több tehetségműhelyünk van, melyek közül az egyikben néptáncot tanulhatnak a gyerekek, egy másikban pedig minden hónapban felelevenítünk egy néphagyományt. Nagyon szeretnénk, ha népmesei motívumokkal tudnánk kifesteni az udvari falat. Nagyon számítunk a szavazatokra.

– Egy alkotóházat működtetünk, jelenleg még félgőzzel, hiszen az épület még nem százszázalékos – mondta el kérdésünkre Bálint Ramóna, a kemecsei Táncolj és Mulass Velünk Közhasznú Egyesület tagja.

– Gyerektáborokat, kézműves-foglalkozásokat és hagyományőrző programokat álmodtunk meg ide. A külső felújítás már majdnem kész, és már tudjuk fogadni az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket, azonban nagyon nagy segítség lenne, ha sikerülne az épületet minél hívogatóbbá varázsolnunk, ezért jelentkeztünk a pályázatra. Mivel hagyományőrzéssel és néptáncoktatással foglalkozunk, mindenképpen szeretnénk, ha falfestésük is ezt tükrözné: mindenképpen népművészeti mintákat képzeltük el, hogy ezzel is kifejezzünk, miről is szól az egyesületünk. Várjuk a szavazatokat, mert nagyon szeretnénk barátságossá varázsolni az épületünket.

A Let’s Colour pályázata eddig több mint 25 ezer négyzetméternyi szürke falfelületet varázsolt színessé az ország több pontján. Az, hogy a megyei jelentkezőknek sikerül-e elég voksot gyűjteniük, hamarosan kiderül – addig a letscolour.hu oldalon támogathatjuk őket egy-egy szavazattal.