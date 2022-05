Visszatérhet az élet a különböző szolgáltatásokat nyújtó szektorokba, ahol mindent a kereslet határoz meg. A bizakodó prognózisok szerint, még ha a vendégforgalom bizonyos ágazatokban nem is éri el a járvány előtti szintet, de lassú növekedésnek indult. A szépségiparban a járvány levonulása, a korlátozások teljes feloldása hozott fordulópontot, úgy fest, a kisvállalkozások megmenekülnek a tartós bevételkieséstől.

Megnövekedett kiadások

– A vendégek nagy része visszatért a szépségszalonokba, ám az elmúlt 2 évben elkönyvelt veszteség jelentős. Szakmánként különböző tapasztalatokról tudunk beszámolni. A kilábalásban sokat nyomott a latban, hogy ki, hány éve van a szakmában, mennyire széles vendégkörrel rendelkezik, s hol üzemelteti szalonját – mondta el Dávidáné Krómer Beáta. A nyíregyházi kozmetikus a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozatában a kozmetikus szekció vezetője, így rálátása van a szakmabeliek helyzetére.

Elmondta, a legnehezebb dolguk a pályakezdőknek volt, tőke és tartalék hiányában többüknek le is kellett húzniuk a rolót. Akik időszakosan elhelyezkedtek valahol és másodállásban megtartották vállalkozásukat, átvészelték a krízist.

– Az új vendégeket minőségi szolgáltatással lehet megtartani, s még ha elégedettek is a kliensek, pénztárcájuk nagyban meghatározza, mennyit költhetnek magukra. A ránk nehezedő infláció újabb kihívást hordoz magában, mert bár újra megengednek maguknak a hölgyek egy kis kényeztetést, ám megnézik mi, mennyibe kerül. A szükséges és jól látható részeket kozmetikáztatják, amiből látszik, hogy rendben van a bőrük: arctisztításra, alapvető arckezelésekre, szempilla-, szemöldökfestésre jönnek el. Prémiumkezelésekre, masszázsra ritkábban. A ballagási és a menyasszonyi sminkre továbbra is van igény. Egy esküvőre a vendégkör már ritkábban kér profi sminket, no de nem csodálkozom ezen, hiszen a 3D-s műszempillák korát éljük, amikor a volumenizált szempilla elég ahhoz, hogy mutatós, látványos legyen egy arc. Úgy látom, hogy egyre inkább a vendég büdzséje, mint a járványügyi biztonság szab korlátokat. Egyébiránt a kozmetikushoz időpontra érkeznek a vendégek, én is egyszerre csak egy fővel tartózkodom a kabinban, redukálva a különböző fertőzések veszélyeit – jegyezte meg Dávidáné Krómer Beáta.

Hozzátette, ez év elején egy csekély mértékű áremelésre – hasonlóan más szakmabelihez – ő is rákényszerült, a minimálbér növekedése, valamint a szépségipari termékek 20-30 százalékos drágulása miatt.

Igényesség és egészség

– A fodrászcikkekért is többet kell fizetni – támasztotta alá Vajas Andrea. A nyíregyházi vállalkozó nem panaszkodik, mint mondta, a vendégei visszatértek, de korántsem olyan gyakorisággal járnak fodrászhoz, mint a válság előtt. Úgy véli, az elmúlt hónapokban azért nem voltak üresek a fodrászüzletek, mert beindultak a ballagások, az esküvők, ahol fontos a jó megjelenés.

– Ezen kívül ébresztőt fújt a tavasz, s ilyenkor mindenki megújulásra vágyik. Jótanács, hogy a vágáson, festésen kívül, a haj egészségével is érdemes foglalkozni évszakváltáskor. Ugyanis az a tapasztalat, hogy a száraz haj hajfeltöltésére, keratinos kezelésekre, hajbotoxra nem mindig költenek azok, akiknek a hajuk állapota igényelné az extra kezeléseket – mondta a szakember. Megjegyezte: – A forgalomnövekedésnek nagyon örülök, 30 százalékkal több a vendég az üzletben, mint egy évvel ezelőtt.

Mindkét szakember beszámolt olyan esetekről is, amikor helyre kellett hozni a kliens bőrét vagy haját, mert a pandémia alatt a kozmetikai teendőket nem megfelelően végezték el magukon a hölgyek. Ebből is látszik, hogy az embernek nemcsak a megjelenéséhez, hanem az egészségéhez is hozzátartozik a szépségápolás.