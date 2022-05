Bár az élősködők elleni védelemről télen is gondoskodniuk kell a gazdiknak, a jó idő beköszöntével megsokszorozódnak a bolhák és a kullancsok, valamint megjelennek a szúnyogok is – így nem árt ellenőrizni, hogy kedvencünk biztonságban van-e a kis látogatóktól. Az élősködők nem csupán kellemetlenségeket okoznak, veszélyesek is: a csípőszúnyogoktól például szívférgességet, a kullancsoktól pedig a sokszor halálos kimenetelű babéziózist kaphatja el az eb. A védekezés tehát elengedhetetlen a négylábú családtag érdekében!

A gazdik napjainkban már számos módszer közül válogathatnak: a kereskedésekben speciális nyakörv, cseppek, tabletta, spray és ultrahangos biléta is kapható az apró bajkeverők elriasztására. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, melyekről használat előtt nem árt tájékozódni.

Egy kis odafigyelés

– Minden terméknek más és más a hatóideje – mondta el lapunknak Labadics Lilla, a nyírbátori Kócos Kutyakozmetika szakembere. – Vannak, amelyek néhány órára, hétre vagy akár hónapra biztosítanak védelmet. Ezt mindenképpen ellenőrizzük, még akkor is, ha mindig ugyanazt a terméktípust vásároljuk, hiszen így is előfordulhatnak különbségek. A nyakörvekből olyat is vehetünk, amely nem elpusztítja, hanem távol tartja a bolhákat és a kullancsokat, azonban ezek nem feltétlenül nyújtanak 100 százalékos védelmet.

A bőrön át felszívódó hatóanyaggal ellátott termékeknél figyelnünk kell a vízre is! Ugyanis ha a kutya megázik, a nyakörvből kimosódhat az élősködőket elpusztító anyag, a cseppek alkalmazása előtt és után 3-3 nappal pedig nem szabad kedvencünket megfürdetni, ugyanis a legtöbb kutyasampon kosztaszító hatású, és így a szer könnyen lepereghet az eb bőréről, mielőtt felszívódna.

– A gazdiknak én a tablettát szoktam ajánlani, hiszen azt az állat megeszi, és utána nincs vele gond – fűzte hozzá a kutyakozmetikus.

– Sokan vannak, akik féltik az állataikat a különböző szerek máj- és vesekárosító hatásaitól, ők általában az ultrahangos bolha- és kullancsriasztó bilétát választják. Mások a kedvenceik védelmében nem szeretnék „csak” elriasztani ezeket az élősködőket, hanem biztosak akarnak lenni abban, hogy a rovarok és paraziták elpusztulnak, mielőtt megfertőznék állataikat. Nekik azt szoktam mondani, hogy bátran alkalmazzák a használati utasítás szerint a cseppeket, tablettákat és nyakörveket, ha pedig tartanak a káros hatásoktól, szerezzenek be kedvencüknek egy biomáj- és -veseerősítő szert. Ebből évente elég egy kúra, hogy biztosan egészséges maradjon a négylábú családtag.

Kullancs az udvarban

Amikor természetjárásra indulunk, természetesnek vesszük, hogy befújjuk magunkat valamilyen kullancsriasztó készítménnyel. Ilyen spray-t kaphatunk kifejezetten a kutyánknak is, azonban ezt csak speciális esetben használjuk! A spray ugyanis – pont úgy, mint az emberi használatra szánt változata – csak néhány óráig, a kirándulás idejére nyújt védelmet, így ezzel nem válthatunk ki egy hosszabb távú megoldást.

– Többször találkoztam már olyan kutyatulajdonossal, aki úgy vélte, hogy mivel kedvencével soha nem hagyják el a kertet, nincs is hol összeszedni az élősködőket, ez azonban tévedés – emelte ki a szakember. – Az udvarokon ugyanúgy lehetnek bolhák és fertőzött kullancsok, mint bárhol máshol szabadtéren. Ha nem járunk sétálni, kirándulni vagy közösségbe a kutyával, az még nem biztosíték arra, hogy kikerüljük. Nagyon fontos, hogy a kullancsok és bolhák elleni védekezést soha ne hanyagoljuk el, hiszen a kedvencünk egészsége, élete múlhat rajta!