A becslések szerint hazánkban mintegy 1,5 millió embert érint a cukorbetegség, míg közel 3,5 millió magyarnak magas a vérnyomása. A helyzetet tovább rontja, hogy az érintettek egy része nincs tisztában a betegségével, holott a rendszeres orvosi vizsgálatok, a tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás elengedhetetlen a súlyos szövődmények elkerüléséhez.

Ahogy arról korábban lapunkban beszámoltunk, a Cukorbetegek Országos Szövetsége és a Magyar Hypertonia Társaság közös kampányt indított, melyben a népbetegségekre és a sport jótékony hatásaira hívják fel a figyelmet. A Botra fel! programhoz május 28-án 11 megye 24 városában csatlakozhatnak az érdeklődők. A nyíregyházi programot a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete koordinálja.

Megyoláné Dienes Viola, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, a Bujtosi városligetben május 28-án, szombaton 14 órakor várják az érdeklődőket egy közös nordic walking sétára, és a testmozgás mellett vércukorszint- és vérnyomásmérés is lesz, így mindenki tájékozódhat a jelenlegi egészségügyi állapotáról.

Szakértőktől tájékozódhatnak

– Az egyesületünk minden hónap második és negyedik keddjén találkozókat szervez. A hónap első összejöveteleire szakértő előadókat hívunk meg, hogy a cukorbetegek többet tudjanak meg a betegségről, és arról is, hogyan élhetnek teljes életet.

– Húsvét előtt egy dietetikus volt a vendégünk, hiszen a diabétesszel élőknek fokozottan kell ügyelniük az étrendjükre, és ez alól nem lehetnek kivételek a nagy ünnepi lakomák sem. Kulturális programjaink is vannak, júniusban például az erdei tornapályán tartunk családi napot, egy hónappal később pedig kirándulást szervezünk – engedett betekintést az egyesület életébe az elnök, majd hozzátette: a programok összekovácsolják a közel negyven tagot, ráadásul a betegségükről nemcsak a szakemberektől kaphatnak hasznos infókat, hanem egy-egy találkozáskor egymástól is.

Megszólítanák a fiatalokat

– A tagjaink így érezhetik, tartoznak valahová, sokat teszünk azért, hogy mindannyian minőségi életet éljünk. A koronavírus miatt az elmúlt két évben nem találkozhattunk egymással és a betegekkel sem, ami azért is nagy baj, mert az emberek nagy része nem is tudja, hogy cukorbeteg. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk az edukációra, hiszen ez a betegség alattomos. Kezdetben semmi nem fáj, csak fokozatosan alakul ki, addig pedig csak olyan apróbb jelei vannak, mint a szomjúság vagy túlzott fáradékonyság. Amennyiben időben kiderül a probléma, jó eséllyel diétával is elkerülhetők a súlyosabb szövődmények – hangsúlyozta Megyoláné Dienes Viola, aki egy vérvétel után tudta meg, hogy cukorbeteg.

– Az egyesületünk tagjai többnyire idősek, de szeretnénk a fiatalabb korosztályt is meg tudnánk szólítani. Ez meglehetősen nehéz, annak ellenére, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi kórházzal, szűkebben a IV. Belgyógyászattal, és az osztályvezető főorvoshelyettes, dr. Papp Zsuzsanna is sokakat irányít hozzánk. Valamiért csak kevesen keresnek fel minket, pedig az egészség nem játék, s ha valaki elhanyagolja a cukorbetegséget, később súlyos szövődményekkel nézhet szembe – hívta fel a figyelmet az egyesület elnöke.