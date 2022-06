A dohányzás elleni küzdelem a WHO legfontosabb feladatai közé emelkedett az elmúlt években. A világnap programjának központjában az idén a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása áll. Mindez azért is fontos, mert a szervezet adatai szerint tíz eladott dohánytermékből egy illegálisan kerül forgalomba, ez pedig nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi következményekkel is jár. Ezek az olcsóbb termékek ugyanis a fiatalok számára is könnyebbé teszik a dohány­áruk vásárlását, vagyis épp az olyan, korlátozást célzó intézkedések ellen dolgoznak, mint a magasabb jövedéki adó vagy a megemelt árak.



Több ezer káros vegyület



– Az emberek sokszor nem hiszik el, mennyire káros a dohányzás. A legismertebb és egyben legsúlyosabb szövődmény a tüdőrák – árulta el lapunknak dr. Vinkler Ilona tüdőgyógyász főorvos, akit a cigaretta káros hatásairól kérdeztünk.



– Azt nem lehet megmondani, kinél hány év után alakul ki a betegség, de az biztos, hogy a rák a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható. Amennyiben kialakult a tüdőrák, egy év alatt halált okoz. Hozzátette: a tüdőtágulat szintén egy közismert oka a dohányzásnak.



– A szövődmény később fulladáshoz is vezethet, de az is előfordulhat, hogy oxigénre kell kötni a beteget. Az oxigénpalackkal is csak 1-2 évvel hosszabbítható meg a beteg élete. A dohányzás miatt gyulladás alakul ki a tüdőben, az emberek váladékot köhögnek fel. Rengeteg adatot olvasni, hogy mennyi káros anyag van a cigarettában, és bár az egyes cikkek között van eltérés, az biztos, hogy közel 50 rákkeltő anyag és több ezer egyéb vegyület keletkezik, amikor valaki rágyújt. Szinte egy vegyi üzem aktivizálódik ilyenkor, és ezek az idegen anyagok erősen károsítják a tüdőt – ismertette a dohányzás kockázatait a tüdőgyógyász, akitől azt is megtudtuk, a cigiben lévő szén-monoxid csökkenti a szövetek oxigénellátottságát, így növelve az érelváltozások, a vérrögképződés, a szívinfark­tus és stroke kockázatát.



A daganatos megbetegedések mellett a dohányzás a COPD, asztma, érelmeszesedés, cukorbetegség, immungyengeség és látászavarok kialakulásának kockázatát is növeli. A betegségek elkerülésén kívül esztétikai okokból is érdemesebb a füstmentes élet mellett dönteni, így elkerülhető a korai ráncosodás, a fogak besárgulása és a rossz lehelet.



Erős akaratra van szükség



Dr. Vinkler Ilona szerint a leszokás nagyon nehéz, erős akarat nélkül biztosan nem sikerül.



– A kollégáimmal hathetes programot szerveztünk, melynek fontos pillére, hogy ismertetjük velük káros szenvedélyük kockázatait. Bármikor hívhatnak minket, amikor segítségre van szükségük. A statisztikánk azt mutatja, az emberek 20 százaléka teszi csak le a cigarettát, ami lehetne több is, de az akaraterőt mi nem pótolhatjuk. Nagyon fontos a napirend, hiszen a dohányzás a napi rutin része. Azt javasoljuk a program résztvevőinek, hogy találjanak olyan elfoglaltságot, ami leköti, illetve eltereli a figyelmüket a cigi utáni sóvárgásról. Ez lehet egy séta vagy egy új hobbi, a lényeg, hogy törjenek ki a megszokott kerékvágásból. A legtöbben a reggeli, kávé mellett elszívott cigiről mondanak le a legnehezebben, és náluk a kávé is kiváltja a cigaretta utáni vágyat.