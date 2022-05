Magyarország az egyedüli, ahol május utolsó vasárnapján szól minden a jövő generációjáról.

Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy ahány ország, annyi időpontja van annak, hogy a gyermekeket ünnepeljék.Az első ország, amely hivatalosan is megünnepelte a gyerekeket, Törökország volt. 1920-ban tartották meg az első gyereknapot. 1930 körül Mustafa Atatürk hivatalosan is ünnepnappá nyilvánította a jeles eseményt. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről – írja a Wikipédia, és össze is gyűjtötték, hogy melyik ország mikor ünnepel. A legtöbb június elsején, az arab országokban és további több mint 20-ban november 20-án ünneplik a gyermekeket. Magyarország az egyedüli, ahol május utolsó vasárnapján szól minden a jövő generációjáról.

Volt gyermekhét is

Hazánkban az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot. Edelsheim-Gyulai Lipót egyesületi elnök egy 1909. évi beszédében elmondta, hogy 1906-ban 46, 1907-ben 612, 1908-ban pedig 2262 vidéki város és község vett részt a gyermeknap megünneplésében. A húszas években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját gyermeknappá nevezték ki. 1931-től már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek, többnyire május első felében, mégpedig 1943-ig nemzeti gyermekhét néven. Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a nemzetközi gyermeknapot – olvasható a Wikipédián, az pedig biztos, hogy megyénk szinte valamennyi települése és a szülők is készülnek arra, hogy a gyerekeket meglepjék.

Várják a gyerkőcöket a megyei tűzoltóságok

Minden gyermek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig május utolsó vasárnapján lehetőséget is ad erre, megnyílnak előttük a tűzoltóságok kapui. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 21 pontján várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és kísérőiket. A 7 hivatásos tűzoltóság mellett 14 önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület is fogadja a tűzoltók munkája iránt érdeklődő gyerkőcöket ingyenesen és regisztráció nélkül 10 órától 16 óráig. A teljes lista a www.katasztrofavedelem.hu oldalon megtalálható.

----------------------------------------------------------------------------

Gyermeknapi programok a megyében

Május 28., szombat

Záhony, Dr. Béres József Emlékpark

9 óra: kerékpártúra, 10.30: aszfaltrajzverseny, 11 óra: vízifoci, 13 óra: habparti, 14 óra: kutya szépségverseny, 16 óra: Street Dance előadás, 17 óra: Tom és Jerry a mozifilm (a művelődési házban) 18.30: Tini diszkó (a művelődési házban.) Játékos túra, kézműves sarok, cukorágyú, ugrálóvár.

Május 29., vasárnap

Nyíregyháza, Kossuth tér

14 óra: Dongó Együttes, 15 óra: Street Dance School Divattánc Iskola, 15.30: Y2K Tánccirkusz, 16 óra: Burattino Bábszínház, 17 óra: RE-flex Moderntánc Stúdió, 17.30: Mediball bemutató, 18 óra: Vidám Manók koncert. Mesekuckó, kézműves foglalkozás, papírszínház, vidámpark, fajátékok

Fehérgyarmat, Pöttömkert

13.30: Szűcs Ádám bűvész műsora, 15 óra: Matiné zenekar, 18 óra: Buborék Együttes koncertje. Varázstükör, ugrálóvár, vidámpark, kézműves foglalkozás, csillámtetkó is lesz a helyszínen.

Vásárosnamény, park

8.30: mazsorett bemutató, 9.05: Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde zenés táncműsora, 13.40: Bajusz Zsolt és Bajusz Petra, 14.40: Zentai Edit és Szécsi Norbert, 15.30: Erox Martini koncert, 17 óra: Peter Srámek élő nagykoncert. Ingyenes és ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetoválás, sportvetélkedő, tanácsadás.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hétszázan a koncerten

Valamennyi program regisztrációhoz kötött, de ingyenesen látogatható volt.

Úgy döntöttek Csengerben, hogy gyermeknap helyett gyermekhetet tartanak. Bebizonyosodott: helyesen cselekedtek.

– Az elmúlt időszakban, a pandémia ideje alatt is próbáltunk a gyerekeknek (elsősorban az online térben) különböző előadásokat, versenyeket szervezni, de az idén már a kezdetektől fogva többnapos rendezvényben gondolkodtunk. Nem szerettük volna egyetlen napba besűríteni a gyermeknapi programjainkat – kezdte reagálását Kovács Barnáné Csilla, a csengeri művelődési központ intézményvezetője.

– Amikor felvetődött a „gyermekhét” ötlete, az önkormányzat azonnal igent mondott rá, és minden segítséget megadott a megvalósításhoz, amiért rendkívül hálásak vagyunk. Elég, ha csak annyit említek, hogy bár valamennyi programunk regisztrációhoz kötött, de ingyenesen látogatható volt. A gyermekhét fő napjának számító szerdán például közel hétszáz gyermeket láttunk vendégül a Kicsi Gesztenye Klub koncertjén a csengeri sportcsarnokban. Jóleső érzés volt látni az igazi gyermeki örömöt és a rengeteg mosolyt a koncert alatt.

– A gyermeknapi rendezvényünkkel – melynek centruma a művelődési központ volt - a kiemelt cél volt az is, hogy minden korcsoportot megszólítsunk a legkisebbektől, egészen a középiskolásokig. Így volt a programban papírszínház, aszfaltrajz-verseny, helytörténeti vetélkedő, népi táncház, népdaltanulás és Apáti Valériának köszönhetően (aki önként ajánlotta fel segítségét) mozgásfejlesztő foglalkozások is. Mindemellett kísérő programként a Gyerekesély Iroda munkatársainak hála csillámtetoválással, lufikkal, valamint különböző kreatív foglalkozások keretében készült tárgyakkal is gazdagodhattak a gyerekek. De kiosztottunk több mint ötszáz darab ivólevet is.

– Amit mindenképpen szeretnék még kiemelni, az a városban tapasztalható aktív civil élet. Felkérésünkre rögtön igent mondott az Orfeusz Egyesület, a Szeretet Nyugdíjas Egyesület és az Őszülő Fények Nyugdíjas Klub is, akik a gyerekhét rendezvényei alatt közel ezer palacsintával kedveskedtek a gyerekeknek. Szeretném megköszönni a háttércsapatnak is, akik nélkül ez a rendezvénysorozat sem valósulhatott volna meg.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinyitják a villamost a gyermeknap apropóján

Kedves gesztus: a Nyíregyházi Városvédő Egyesület május 29-én, gyermeknap alkalmából kinyitja a villamost. Vasárnap délután egytől este hét óráig várják a gyerekeket és szüleiket a Hősök terén álló kocsiban, ahol nem pusztán ismerkedhetnek a villamossal, de beszélgethetnek is róla, lerajzolhatják, színezhetnek, sőt, még jegyet is „válthatnak” a villamosra. Különös jelentősége van a gyermeknapi nyitva tartásnak, hiszen ez lesz az első alkalom, amikor már nem csak, mint ipari műemléket mutatják be a városvédők, hanem mint a közösség számára fontos értéket. A villamos ugyanis Hoványi Péter javaslatára nemrég bekerült a Nyíregyházi Értéktárba. Az ezzel járó oklevelet Szaszala Tamás vette át, mint az érték gondnoka, aki tulajdonosként nagyon sokat tesz azért, hogy ez a villamoskocsi hűen őrizze a nyíregyházi villamos közlekedés emlékét.