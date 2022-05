Megtörte a koronavírus-járvány a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál lendületét is, hiszen 2020-ban az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem lehetett megtartani a nagyvilág kiemelkedő énekkarainak találkozóját Nyíregyházán.

Az élet immár ezen a területen is visszatér a régi kerékvágásba, hiszen augusztus 15. és 21. között tizennegyedik alkalommal rendezi meg a megyeszékhelyen a kórusok nagyszabású találkozóját a Nyíregyházi Cantemus Kórus.

Az előkészületekről, a tervezett programról, a várható különleges hangversenyekről kedden tájékoztatták a szervezők a média képviselőit. Először Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Cantemus Kórus igazgatója vázolta fel azt, hogy a pandémia mennyire átírta a művészeti együttesek mindennapi életét.

– Egyes vélemények szerint a kultúra világa már sohasem lesz olyan, mint a vírusjárvány előtt volt. Számunkra az jelenti a kihívást, hogyan lehet újra felépíteni azt a sok értéket, amit eddig elértünk. Kötelességünk folytatni a kórusfesztivál tradícióját, ugyanakkor a környezetünkben háború is dúl. Bizonytalanok voltunk, hogy elkezdjük-e a szervezést, hiszen sok országban még szigorúak az előírások, de végül a kapcsolatainknak köszönhetően kedvezően jeleztek vissza a meghívott kórusok. Eddig is kiemelkedő énekkarok érkeztek hozzánk például Kínából, Japánból, de most válogatás alapján olyan kórusokat hívtunk meg, amelyek nagyon jók. A fesztivál közönsége hallhat majd többek között észt, spanyol, macedón, török és amerikai kórust is augusztusban Nyíregyházán, illetve a megye több településén.

Szabó Dénes szólt arról is, hogy miben lesz más az idei fesztivál a korábbiakhoz képest.

– Az idén nem rendezünk versenyt az együttesek között, hiszen mégis csak a világ legrangosabb együtteseit hívtuk meg Nyíregyházára. Ugyanakkor szép emlékeim vannak a korábbi fesztiválok kórusversenyeiről, hiszen a legtöbben akkor nyújtották a legkiemelkedőbb teljesítményt, s nem lehet elfeledni azt az eufórikus hangulatot sem, ami jellemezte az énekkarokat az eredményhirdetéskor. A fesztivál sikere akkor lesz teljes, ha Nyíregyháza és a város lakossága is magénak érzi, s magukénak érzik azok a szülők is, akiknek a gyermeke valamelyik Cantemus kórusban énekel, hiszen a diákoknak is sok munkájuk lesz azon a héten, mindenképpen szükségünk van tehát a szülők támogatására is – tette hozzá karnagy.

A város támogatását a sajtótájékoztatón meg is ígérte dr. Kovács Ferenc polgármester nevében dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

– A Cantemus Kórusban van annyi erő, hogy képes ismét jó színvonalú fesztivált szervezni. Természetesen ez nem könnyű, hiszen négy év kihagyás volt a fesztivál történetében, s a koronavírus is megtépázta a mentalitást, a hozzáállást a művészeti együttesek körében. Töretlenül hiszem, hogy a fesztivál az idén is sikeres lesz, s olyan élményhez juttatja a zenebarátokat, ami csak két évente adatik meg nekik. Nyíregyháza vezetésének fontos a nemzetközi kórusfesztivál, éppen ezért a rendezvény kiemelt támogatást kap felváltva a néptáncfesztivállal. Fontos számunkra az a zenei nevelés, az a kulturális élet is, ami a Kodály-iskolához és a Cantemus Kórushoz kötődik. Biztos vagyok abban, akik részt vesznek a rendezvény programjain, maradandó élményben lesz részük.

A fesztivál programjait Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, a Cantemus Kórus művészeti vezetője ismertette. Kiemelte, hogy lesznek ingyenes és belépődíjas koncertek is, s a legjobban azok járnak, akik bérletet vásárolnak a három fizetéses koncertre. Az idén is megrendezik a karvezetői mesterkurzust, lesz folklór este a Kossuth téren, a gálakoncertet pedig az idén is a Continental Arénában rendezik meg.

Napról napra – a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál programja

Augusztus 15., hétfő: A karvezetői mesterkurzus nyitó hangversenye

Augusztus 16., kedd: A fesztivál ünnepi nyitó hangversenye a Kodály-iskola Kodály-termében

Koncert a nyíregyházi zsinagógában

Augusztus 17., szerda: „Kontinensek hangjai” – Nyíregyháza, Kodály-iskola, Kodály-terem

„Megyejárás” - fesztiváli hangversenyek (Vállaj, Nyírbátor, Tiszadada)

Augusztus 18., csütörtök: Folklór est – Nyíregyháza, Kossuth tér

Augusztus 19., péntek: „Kontinensek hangjai” – Nyíregyháza

„Megyejárás” – fesztiváli hangversenyek (Tokaj, Gávavencsellő, Kállósemjén)

Augusztus 20., szombat: Gálakoncert – Continental Aréna, Nyíregyháza

Augusztus 21., vasárnap: A karvezetői mesterkurzus záró hangversenye