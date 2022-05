Megtörte a koronavírus-járvány a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál lendületét is, hiszen 2020-ban az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem lehetett megtartani a világ legjobb gyermek énekkarainak a találkozóját Nyíregyházán.

Az élet immár ezen a területen is visszatér a régi kerékvágásba, hiszen augusztus 16. és 21. között tizennegyedik alkalommal rendezi meg a megyeszékhelyen a kórusok nagyszabású találkozóját a Cantemus Kórusintézmény. Akik évekre visszamenőleg jól ismerik a fesztivál megszokott forgatókönyvét, tudják, hogy a szervezők megyénk több településére is elviszik a távoli földrészekről érkezett művészeti együtteseket, hogy az ottani templomokban is felcsendüljenek a gyönyörű dallamok. Hamarosan portálunk olvasói is megtudják, hogy az idén Nyíregyháza mellett mely településeken lépnek fel a kórusok, ugyanis a rendezvényről délben tartanak sajtótájékoztatót a Kodály Zoltán Általános Iskolában.

A további részletekkel hamarosan jelentkezünk.