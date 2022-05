Amikor kicsi volt, Vajda Luca sokat sürgött-forgott a konyhában a nagymamája és az édesanyja mellett, ám míg a legtöbben ezeket a gyerekkori tapasztalatokat csak a saját háztartásukban kamatoztatják, a fiatal nyíregyházi hölgy a tudását a televízióban is megmutatja. Mint lapunknak elmondta, a Mestercukrász és a Konyhafőnök is azért fontosak az életében, mert kiváló emberekkel ismerkedett meg és mert rengeteget tanult – azért indult el ezeken a tévés gasztrovetélkedőkön, hogy megméresse magát, s hogy igazi profik alkossanak véleményt az ételeiről, desszertjeiről.

Kívánságműsor nap mint nap

A kihívások, a versenyek egyáltalán nem állnak tőle távol, sőt! Kézilabdázik, és hosszú évek óta a magyar strandkézilabda-válogatott tagja, számos világversenyen képviselte már az országot, emellett jogi egyetemre jár, és dolgozik is – csak úgy tud ennyi mindent belesűríteni a napjaiba, hogy keveset alszik. Azt mondta, a cukrász szenvedélye viszonylag korán megmutatkozott, az első sütijei muffinok voltak, és az igazi fordulat ezen a téren akkor következett be az életében, amikor 15 évesen elkerült otthonról: nem volt mit tenni, magára kellett főznie.

– Kezdetben internetes receptek alapján sütöttem, főztem, és ha valamivel elakadtam, felhívtam anyát, s ahogy telt az idő, kezdtem egyre jobban belejönni. Akkor fejlődtem igazán sokat, amikor egy ideig velem lakott a bátyám és minden nap „kívánságműsort” tartottunk: amit kért, azt főztem.

– Ma már szinte mindent el tudok készíteni, sokat kísérletezek és módosítgatok: különösen akkor, ha nincs otthon valamilyen összetevő, és ki kell találni, mivel tudnám helyettesíteni. A családban én lettem a sütifelelős: nagyobb ünnepekkor én készítem a desszerteket, és a barátaim, ismerőseim is gyakran kérnek meg arra, hogy készítsek nekik tortákat, süteményeket. Elvégeztem egy OKJ-s cukrász tanfolyamot, de folyamatosan tanulok, és ebben például a netes videók is sokat segítenek.

– Ahogy a már említett televíziós műsorok is: rengeteg praktikát ellestem a séfektől, és nagyon sok olyan apró trükköt, amit azóta is nap mint nap alkalmazok. Tőlük tanultam meg például, hogy ha a svájci vajkrémben a tojás kicsapódik, újra meg lehet melegíteni és nem kell az egészet kidobni – mesélte Luca, aki a műsorok miatt sokat gyakorolt, és természetesen mindent meg is kóstolt, de mint mondta, nagy szerencséje van: ha hamburgert enne hamburgerrel, akkor sem hízna.

Nagy élmény, új perspektíva

– Azért is jelentkeztem e vetélkedőkre, mert kíváncsi voltam arra, milyen a tévés világ, és nem csalódtam: a forgatások nagy élményt jelentettek, a főzés pedig új perspektívát kapott az életemben. Másképpen gondolok az ételekre, az elkészítésükre és jobban figyelek arra, hogyan tálaljam fel a fogásokat. Amikor az alapanyagokat válogatom, már azon gondolkodom, milyen mártás vagy krém illik a főelemhez, mi lesz a köret – ezek együtt alkotnak egy egészet – mondta Luca, akinek a nagy álma egy saját cukrászda, vagy egy kis desszertműhely.

– Egy olyan helyről álmodom, ahová az emberek szívesen beülnek kávézni, sütizni és közben kiszakadnak a hétköznapokból. Ahol ráérősen beszélgetnek, ahol nem nyomkodják a telefonjukat: ahol egy kicsit megáll az életük. Ott kiélhetném a kreativitásomat, és például készíthetnék gyógynövényes sütiket – ez lenne a specialitásom.