Vadászkörökben ismert az őzbakok esetében a parókás agancs kifejezés. A rendellenesség lényege: az agancs olyan különleges kinövésekből áll, amelyek az agancs szárait is magukba foglalják, s háncs borítja be az egészet. Az agancsról a vad ezt a háncsot dörzsöléssel sem tudja letisztítani, de nem is veti le minden évben az agancsát.

Se híre, se hamva

Ilyen parókás agancsú őzbakot hoztak terítékre a napokban a beregdaróci határban.

– Tavaly ősszel láttam először az őzbakot egy kukoricatarlón Csaroda község határában az Oláh-Kosár nevű területrészen. Csak sejtettem, hogy parókás lehet, nagyon alaposan nem tudtam szemügyre venni – elevenítette fel az előzményeket Fekete István, a Daróci Vadásztársaság hivatásos vadásza.

– Aztán eltűnt, nem láttam többet azon a területen. Az idei tavaszi bakfigyelés alkalmával többször jártam ezt a területrészt, de még akkor sem volt se híre, se hamva annak a parókás baknak. Április 27-én megérkeztek az őzbakra vadászó vendégek.

– Rég nem találkoztam velük, el is beszélgettünk, közben az említett területrészen kezdtük az állatok megfigyelését, ott ugyanis ismertem több bakot is, tudtam, hogy ott van a territóriumuk. Gondoltam, megnézzük azokat, hátha már kint lesz valamelyik közülük a határban – folytatta az élmények felidézését Fekete István.

Eredménytelen várakozás

– A Szipa-csatorna melletti nagy kaszáló végén távcsöveztünk, mikor a hátunk mögötti kökényesben mozgásra lettünk figyelmesek. Hát a parókás őzbak volt! Egy váltón, tőlünk csupán 10 méterre akart kijönni a kaszálóra, de útjába voltunk, így visszament a sűrűbe. Őszintén szólva földbe gyökerezett a lábunk a látottak hatására. Nem így nézett ki, amikor utoljára láttam, sokkal kisebb volt.

– Akkor este ott maradtunk, várakoztunk, de már semmi nem történt. Másnap reggel már 5 órakor ott voltunk. A falu alatt húzódó gát tetején futott át két őz előttünk. A parókás bak volt egy sutával. Gyorsan megfordultam a kocsival, megpróbáltunk elé kerülni, de hamarabb ért a kökényeshez, mint mi. Megint ő nyert. Este ismét eredménytelen volt a várakozás, mert nem mutatta meg magát. Ott kezdtük az április 29-i reggelt is, de nem találkoztunk vele.

Kint feküdt a kaszálón

– Délután viszont elvétette az irányt, mert kint feküdt a kaszálón, ahol sikerült terítékre hoznia dr. Martin Gočar szlovák vendégvadásznak. Az őzbak zsigerelésénél szembe tűnt, hogy a herék babszem nagyságúak. Ez azért fontos, mert a here betegsége okozza a parókás agancsot. A bak zsigerelt testsúlya 13 kg volt. Ilyen rendkívüli ritkaságnak számító csodálatos őzbak még nem esett a területünkön – tette hozzá Fekete István.

Borítókép: Fekete István és dr. Martin Gočar | Fotó: Daróci Vadásztársaság