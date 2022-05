A legnépszerűbb belföldi turistacélpontokkal várja a hallgatókat csütörtökönként az új, Nyaraljon itthon! országjáró rovat a Napközben című műsorban.

Utazási ötleteket adnak

Az utazási szezon ideje alatt, minden csütörtökön turisztikai ajánlóval készül a Kossuth rádió. A Nyaraljon itthon! negyedórás összeállításaiban népszerű és kevésbé ismert hazai kirándulóhelyek, üdülővárosok, valamint izgalmas látnivalók egyaránt szerepelnek, hogy utazási ötletként szolgáljanak valamennyi hallgatónak.

Az első adásban, május 5-én, a tavaly népszerű belföldi úti célokat mutatta be a Magyar Turisztikai Ügynökség, legközelebb, május 12-én pedig egy évtizedek óta töretlenül népszerű tóváros, Velence kerül a középpontba. A szeptemberig tartó turisztikai ajánló rovat folytatásában feltárulnak hazánk legkülönbözőbb tájai és egytől egyig különleges turisztikai értékei, emellett pedig számtalan látványosság és programlehetőség teszi változatossá a 15 perces epizódokat. Az adások célja, hogy felhívják a hazai utazóközönség figyelmét Magyarország sokszínűségére, valamint a hazai turizmus fontosságára. A bemutatott turistacélpontok a Kossuth rádió több nyári műsorában is feltűnnek még, de a Nyaraljon itthon! valamennyi része újrahallgatható lesz a műsor Médiaklikk oldalán is.