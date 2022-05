Gyermeknap alkalmából versenyekkel kedveskednek a fiataloknak megyénk horgász­egyesületei a megyei szövetség támogatásával.

A megmérettetést nem mindenhol május utolsó vasárnapján rendezik meg, valahol már megtartották, több településen pedig csak később fogják.

Egyesületről egyesületre

Május 29-én a következő egyesületek a következő helyszíneken várják a fiatalokat: Alkaloida Lombik HE, Tiszavasvári, Kacsás-tó (06-30/413-2426); Réti Csík KVE, Kocsord, Holt-Szamos (06-30/278-4901); Téglagyár Üzemi HE, Fehérgyarmat, Téglagyári-bányató (06-20/256-5319); Tiszaparti HE, Gávavencsellő, Kacsa-tó (06-70/323-5644); Tisza-Szamosközi HE, Szamosújlak, Holt-Szamos (06-70/379-3214); Tiszavirág Horgász TKE, Tiszadob, Tiszadobi-holtág (06-20/234-1806); Új Élet Horgász KE, Tiszalök, Kenyérgyári-holtág (06-30/641-1894).