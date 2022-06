Nem unatkozik Gadzsa Bernadett, a nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyar–ének szakos pedagógusa. A tanítási órái mellett tanulmányi kirándulást szervez ötödikes osztályának, a színjátszó fiatalokkal előadásokra, versenyekre készül.

No, de az osztályába járó nebulók sem panaszkodhatnak tétlenségre, hiszen halloweenpartit, karácsonyi délutánt, húsvéti locsolkodást szervez a számukra. E sok energiát, lelkesedést, fáradhatatlan munkát látva a kívülálló azt gondolhatná, hogy gyermekkora óta erre a hivatásra készült az Ungváron született és ott nevelkedett tanárnő.

Az első találkozás

– Ez egyáltalán nem így történt, ugyanis a zene határozta meg alapvetően az érdeklődési körömet – mondta nevetve a felvetésünkre a tanárnő. – Az ungvári Csajkovszkij Zeneiskolában tanultam zenét, nagyon sokáig templomi kántorként is tevékenykedtem. Karmesteri szakra szerettem volna felvételizni, de édesapám a meghallgatás előtt két héttel arra kért, hogy legyen egy „rendes” diplomám is, végezzem el az Ungvári Nemzeti Egyetem bölcsészkarán a magyar nyelv és irodalom szakot. Önköltséges formában meg is kezdtem tanulmányaimat, majd hogy negyedévesen mindenből kitűnő lettem, ösztöndíjat kaptam.

– Az Asztélyi Általános Iskolában kerültem először közvetlen kapcsolatba diákokkal. A gyermekek elragadóak voltak, jól éreztem magam köztük, örömmel tanítottam a számukra új ismereteket magyar nyelvből és irodalomból, s akkor döbbentem rá arra, hogy az én hivatásom tulajdonképpen a katedra. Az asztélyi iskola igazgatója rátermett pedagógusnak talált, s azonnal osztályfőnök is lettem. Az első színjátszókört is én honosítottam meg ott. Egy ilyen szakkör a közösséget jól összekovácsolja, fejleszti a gyermekek személyiségét. A színjátszó szakkörnek is köszönhető, hogy megszerettem ezt a hivatást – elevenítette fel a kezdeti éveket Gadzsa Bernadett.

Dobókockás feleltetés

Az élet aztán úgy hozta, hogy áttelepedett családjával Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, kezdetben Nyírbogdányban laktak. Először Napkoron tanított, közben óraadó volt nyírbogdányi iskolában is. Később teljes állást kapott Nyírbogdányban, megbízták osztályfőnöki feladatokkal is, a sors kiszámíthatatlan játéka azonban, hogy addigra beköltöztek Nyíregyházára. Az iskolában nincs könnyű helyzetben, hiszen tanítványainak a többsége hátrányos helyzetű.

– Mindennap, amikor egy-egy osztályba bemegyek, a gyermekek megölelnek, s kérdezik, lesz-e megint az órán mosoly, nevetés, mert azt nagyon várják. Megtanultam az évek során, hogy őszinteséggel kell közeledni hozzájuk, egyenrangú partnernek kell őket tekinteni, együtt kell érezni velük, legyen szó vidámságról vagy szomorúságról. Szükség van a viccelődésre, de jól tudják, hogy a munkát, a házi feladatot, a számonkérést komolyan veszem, ebben következetes vagyok – árult el titkokat módszertani fegyvertárából a tanárnő.

– Nincs két egyforma osztály, mindegyikhez másképpen kell közelednem. A korábbi osztályomat hetedikesként kaptam meg, a velük eltöltött két év nagyon tartalmas volt, amit köszönhetek a diákok és a szülők összetartásának. A mostani ötödikeseim más generációt jelentenek, más az érdeklődési körük, másként kell lekötnöm, motiválnom őket. Nagyon szeretik a dobókockás feleltetést, vagyis dobókockával számoljuk ki, melyik padsorban melyik diák felel. Aranyosak, ahogy izgulnak, illetve ahogy megkönnyebbülten fellélegeznek.

– A szülői társadalomban két csoport létezik. Van, aki együttműködik a pedagógussal, igazat ad neki, a másik végletet pedig azok jelentik, akik megkeresnek az iskolában, és számonkérik, hogy miért nem kapott jobb jegyet a gyermekük. Mindenkivel együtt tudok dolgozni, mindenkivel konszenzusra törekszem, s igyekszem megértetni a szülőkkel, miért kapott esetleg rosszabb érdemjegyet a gyermeke. Igaz, sokan ezt azonnal nem fogadják el, azonban később bocsánatot kérnek, igazat adnak nekem.

Teljesen más a légkör

Vajon miért vállal olyan sok tanórán kívüli elfoglaltságot a tanárnő? – hangzott el az újabb kérdésünk. – Az órán kívüli munkák léleksimogató foglalkozások. Nagyon szeretek a gyermekekkel délután foglalkozni, olyankor más a légkör, a diákok teljesen más arcukat mutatják, teljesen másképpen viselkednek, amikor beöltöznek egy szerepbe, mint a tanulmányi órákon.

– A színjátszó szakkört is ezért szeretem, hihetetlen, milyen jól lehet velük dolgozni. A szakkör nem csak a személyiségüket fejleszti, de alkalmas közösségépítésre, csapatépítésre is, hiszen nagyon sokat beszélgetünk fesztelenül, kötetlenül, szóba kerülnek a problémáik is – tette hozzá a tanárnő, aki otthon sem pihenhet, hiszen várja az „anyaszerep”, foglalkoznia kell 18 és 9 éves gyermekével, s bizony a lányai is mozgalmas életet élnek, szinte mindennap van valamilyen programjuk: edzés, falmászás, zenetanulás, tánc, úszás.

– Nagyon szeretem ezt a kettős életet, a családom elfogadta, és mindenben támogatnak – tette hozzá befejezésül Gadzsa Bernadett.