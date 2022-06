A hétvégén tovább folytatódnak megyénkben a gyermekek számára meghirdetett horgászversenyek a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége támogatásával. Június 11-én, szombaton a következő egyesületek várják a fiatalokat: Császárszállás HE (Bujtosi-tó, Nyíregyháza, 16-70/315-9646), Nyírteleki STE (Szabadidőpark, Tiszanagyfalu, 06-20/824-3967), Székelyi Víztározó HE (Őzetanya, 06-30/945-2254), Tiszamenti HE (Szabadidőpark, Tiszanagyfalu, 06-20/420-5408). Június 12-én, vasárnap is lesznek megmérettetések a fiatalok számára: Felső-Tiszai Vasutas HE (Pásku, Mezőladány, 06-30/402-8844), Ho Ho HE (Pontyos-tó, Kisvárda, 06-30/250-3448), Holt-Szamos HE (Holt-Szamos, Szamossályi, 06-70/345-0193).