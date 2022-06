Járjunk akár a Zemplénben, a Börzsönyben, a Bükkben vagy a Tátrában, a Pedagógus Természetbarát Egyesület Baráti Körének túrái mindig nagy élményt jelentenek. A 18-20-22 kilométerek s a nem ritkán 6-700 méteres szintemelkedések révén gyönyörű helyekre jutunk (f)el, de mert általában egy napra megyünk, a híres, de viszonylag távoli Gemenci-erdőt eddig nem ejtettük útba. A pünkösdi hosszú hétvége viszont adta magát: a szombatot és a vasárnapot hazánk egyik legismertebb védett területén, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében töltöttük.

Népszerű a Szekszárd melletti Sötétvölgyi-horgásztó

Árvízidőszakban több mint 180 négyzetkilométeren önti el a területet a Duna és a Sió – most persze nyoma sem volt a víznek, legfeljebb néhány sárfolt tette csúszóssá a túraútvonalat.

Az erdőt a víz közelsége teszi különlegesen széppé, egyedi hangulatát pedig jellegzetes növényvilágának, a sok-sok vadvíznek és egyedülálló állatvilágának köszönheti. A világrekorder trófeákat adó gímszarvasállomány s a vaddisznó sem ritka e területen – az erdei kisvasútról szarvasokat és vaddisznókat is láttunk, sőt, az egyik túratársunk gyaloglás közben össze is futott egy, a malacait féltő párral –, de jól érzi ott magát a vadmacska, a borz, a róka, a nyuszt, nyest és a hód is. Aki túrázáskor nemcsak a lába elé néz, hanem az eget is kémleli, láthat rétisast, kerecsensólymot, barna kányát, fekete harkályt és kócsagot, de az erdő ad otthont a világ legsűrűbb feketególya-állományának is. Ennyit tudtam a hétvégéig a híres erdőről, aminek különlegességeiből két nap alatt kaptunk egy kevés ízelítőt.

Szépségekben nincs hiány

Szőlőtőkék az út mentén

Szekszárdon indult a túra, mégpedig egy irodalmi programmal: megnéztük Babits Mihály emlékházát – mint tudjuk, Szekszárdon született, színésznőt szeretett –, ahol még a költő egy általános iskolásként írt levelét is őrzik. Ezután a 35 fokos hőségben elindultunk a Sötétvölgy bejárata felé, és egy ideig szőlőtőkék mellett vitt az utunk, majd felmentünk az első – de nem az utolsó – kilátóra a Bati-keresztnél: a Szekszárdi-dombság egyik legmagasabb pontján állva, a borvidéket kémlelve a távolban feltűnt Paks is. Alig 15 kilométernyi könnyű gyaloglás után elértünk a sötétvölgyi szabadidőközponthoz, a népszerű kirándulóhelyen a hideg meggysör fogyott a legjobban.

A Gemenci-erdőben egymást érik a kilátók

A Rezét nevű nosztalgiagőzösre sokan felülnek

Az este Baján, a Sugovica partján ért bennünket, reggel kilenckor pedig már a gemenci erdei kisvasút pörbölyi megállójában vártuk a szerelvényt. Bár eredetileg Malomtelelő állomásnál szálltunk volna le, a vonat nem ment addig, ám ez komoly fejtörést nem okozott. Annyi történt csupán, hogy az eredeti távra rátettünk másfél kilométert, amitől a délelőtti penzum tízre hízott, a Molnárka tanösvény pedig megérte a pluszlépéseket. Miután az elvesztett kalóriákat Baja főterén pótoltuk, indult is a délutáni etap: a Petőfi-szigeten, a Duna mellett gyalogoltunk. Hangulatos hétvégi házak mentén haladtunk, a napozó, bográcsoló, söröző telektulajdonosok arcára pedig rá volt írva a kétkedés és a kérdés: vajon ebben a hőségben miért túrázik valaki a pihenés helyett? Elmagyarázni aligha lehet, de aki kipróbálja, tudni fogja a választ.