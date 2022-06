A vezető hazai személyügyi szakportál, a HR Portál elkészítette a legbefolyásosabb hazai HR-igazgatók listáját, amire felkerült Tóth Csaba, a dániai és nyíregyházi Lego-gyárak HR-igazgatója is.

A HR Portál felmérésén hazai szakemberek mondtak véleményt, és egy 20 pontos szempontrendszer szerint haladtak a készítők, amelyben az egyéni szakmai szempontok mellett a vállalatok mérete, gazdasági ereje, a munkavállalók száma is mérvadó volt.

Jelentős bővítés

– Én ezt úgy értelmezem, hogy nem is feltétlenül az én egyéni befolyásomról, súlyomról van itt szó, hanem arról a szerepről, amit a Lego-gyár betölt a régió és az ország életében. A térség egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, és emellett a világ egyik legerősebb, legkedveltebb márkáját képviseljük. Persze én magam is igyekszem szakmai rendezvényeken, fórumokon megszólalni, képviselni az értékeinket és a véleményünket. Alkatomból és a vállalati kultúránkból adódóan is elsősorban csapatban gondolkodom, és nem gondolom azt, hogy a visszajelzés az én egyéni teljesítményemnek szól elsősorban.

– Azt viszont én is látom, hogy gyárunk alapítása, 2008 óta impresszív pályát jártunk be. Magyarország keleti régiójában több mint háromezer embernek teremtettünk biztos megélhetést az elmúlt években. Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a felfelé ívelő pályát folytatni tudjuk, és tovább növekszünk. Lassan tíz évvel ezelőtt építettük fel az új gyárunkat, ami sok szempontból nem mindennapi kihívás volt. Eközben úgy honosítottuk meg a Lego-csoport vállalati kultúráját Nyíregyházán, hogy az utóbbi években az ország legjobb munkahelyei között tartanak számon bennünket, az idén mi lettünk a legvonzóbb munkáltató a Randstad országos felmérésén. Erre igazán büszkék vagyunk – fogalmazott Tóth Csaba.

Hozzátette, az utóbbi két évben a koronavírus-járvány és az ukrán–orosz háború is kihívások elé állította őket.

– Már a járvány kezdetén felállt egy globális és egy helyi vészhelyzeti csapat is. A különböző területeket képviselő vezetőtársaimmal azon dolgoztunk, hogy gyárunk minden szinten alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez. Folyamatosan figyelemmel kísértük, kísérjük a helyzetet, és meghoztuk a szükséges döntéseket. A fő célunk az volt, hogy biztonságos körülményeket alakítsunk ki a nálunk dolgozóknak, de közben a gyártás folytonosságát, a gyár működését is biztosítani tudjuk. Ehhez társult még az a feladat, hogy a jelenlegi gyárunk bővítését elkezdjük, aminek eredményeként 2023 nyarára a jelenlegi gyártási területünk 50 százalékkal nagyobb lesz – tekintett előre Tóth Csaba.

Elmondta, 2008 előtt a nyíregyházi Flextronics HR-vezetőjeként dolgozott, s részt vett annak a csapatnak a munkájában, amely azon dolgozott, hogy a Lego-csoport Nyíregyházára hozza a Duplo-­kockák gyártását. Itt olyan jól vizsgáztak, hogy még 2008 végén saját gyártócéget hozott létre a Lego-csoport Nyíregyházán, és ennek a működése a korábbi csapatukra támaszkodott. Azóta egyre szorosabb kapcsolódást alakított ki más gyártóbázisokkal a cégcsoporton belül, és 2015-től ő nemcsak a nyíregyházi gyár, hanem a dániai fröccsöntő üzem HR-vezetője is.

– Nagyon sokat tanulok abból, hogy a kinti csapattal is együtt dolgozok. Azt gondolom, mindkét gyár profitál abból, amit a másik országból hozok magammal – tette hozzá Tóth Csaba.