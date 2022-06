Nagy türelem, kitartás és akarat kell ahhoz, hogy valaki 138 órát folyamatosan a vízparton töltsön horgászattal. Márpedig a közelmúltban megrendezett V. Halcatraz – Fishing and Hunting Kupa résztvevői éppen ennyi időt töltöttek a Leveleki-víztározó partján.

Míg mások ennyi idő alatt földrészeken utaznak keresztül, esetleg több könyvet elolvasnak, megnéznek számos filmet és színházi előadást, ők rendíthetetlen nyugalommal várták folyamatosan a halak kapását ugyanazon a helyen. E nem mindennapi, emberpróbáló küzdelemről kértünk összegzést Mikucza Zsolt fő szervezőtől.

Mindennap ettek a halak

– A tóban élő pontyok ívtak, vagy már az ívás végéhez közeledtek, nem volt gond az étvágyukkal. Ami engem is meglepett, hogy az elmúlt évekhez képest az amurok nem jelentkeztek a megszokott méretben és mennyiségben, igaz, horogra akadt 22 kilogrammos amur is. A csapatok összesen 550 darab mérhető halat fogtak, az összsúlyuk több mint öt tonna volt.

– A csapatoknak nem lehetett egy rossz szavuk sem, mert mindennap ettek a halak, s a tó valamennyi részén sikerült partra hozni nagy testű halakat. A 10+-os pontyok közül legalább 150 darabot kellett nekem és a munkatársaimnak mérlegelnünk – mesélte érdeklődésünkre a tógazda.

Romániából is érkeztek versenyzők

– Nagyon sok méreten aluli hal is horogra akadt, ugyanis a versenyszabályzat szerint a ponty súlyának alsó határa 5 kg, az amur esetében 10 kg volt. A méreten aluli halak összsúlya felülmúlta a versenybe beszámítható halak összsúlyát. Az utolsó percig éles volt a küzdelem a versenyző csapatok között.

Mikucza Zsolt és a munkatársai, az úgynevezett „marshallok” nem sokat pihenhettek, hiszen 0–24 órás szolgálatban kellett lenniük a megfogott halak mérlegelése miatt. – A 10 kilogrammon felüli amurok annyira érzékenyek, hogy azokat azonnal mérlegelni kellett, hogy már mehessenek is vissza a vízbe – magyarázta a verseny fő szervezője. – Ugyanez vonatkozott az extra méretű pontyokra is, amiket chippel láttunk el. Ezek a halak most megmutatták, hogy a darabosabb pontyokból is jó a tó állománya. Persze, a 210 hektár felületű tó még sok kérdést titkol el előlünk, nagyon sok meglepetést rejt magában.

Elégedettek voltak

– Összességében azt mondhatom, hogy a versenyző csapatok nagyon jól érezték magukat, annak ellenére, hogy olykor a fel-feltámadó viharos széllel is meg kellett birkózniuk. Nagyon sok csapat már most jelezte, hogy jövőre is vissza szeretne jönni erre a megmérettetésre.