– Imádtam tanítani, de mi tagadás, a végére jól elfáradtam – meséli a pár éve nyugdíjba vonult Rátonyi Marianna, aki negyven évet töltött a pályán, ennek oroszlánrészét a nyíregyházi 2-es gyakorlóban, az Apáczai Csere János Általános Iskolában.

Kettős kihívás

A magyar–történelem szakos tanárnőt tisztelték és szerették diákjai, hiszen szívvel-lélekkel tanított, de jelesre „vizsgázott” szakvezetőként, osztályfőnökként is. – Kettős kihívás volt kisdiákokat és kistanárokat is tanítani, az eredményes munka mindkét esetben a partnerségen múlott. Az én dolgom „mindössze” annyi volt, hogy változatos munkamódszerekkel – az utóbbi évtizedekben a modern technika, az internet nyújtotta lehetőségeket is kiaknázva – felkeltsem a tanulók érdeklődését, kíváncsiságát, és motiválttá tegyem őket az új ismeretek befogadására. A digitalizáció, az „okoskütyük” sokkal érdekesebbé és élvezetesebbé teszik a tanítás és tanulás folyamatát, de ezek csak segédeszközök, „úri huncutságok”, egy jó tanár kréta és fatábla segítségével is ki tudja hozni a maximumot a diákból.

Kérdésünkre, hogy mennyit változott a diákság szorgalma, magatartása, attitűdje az elmúlt évtizedek során, Rátonyi Marianna így válaszolt: – Felgyorsult a világ körülöttünk, formálódott a fiatalok érdeklődési köre, kultúrája, a lényeg azonban nem változott: ugyanúgy keresik a helyüket a világban, mint szüleik, nagyszüleik tették tizenévesen, legyen szó továbbtanulásról, hobbiról vagy társas kapcsolatokról. A pedagógusok feladata, hogy megbízható iránytűt és értékes, hasznos szellemi, emberi muníciót adjanak nekik, és segítsék őket az álmaik megvalósításában. Minden osztályban akad egy-két „rosszcsont”, nehezebben kezelhető, több figyelmet és fegyelmet igénylő gyerek, ám velük is meg lehet találni a közös hangot. Ez a pedagógusi hivatás egyik szépsége.

– S az is, ahogy a szemünk előtt nőnek fel: a megszeppent, félszeg kisdiákokból nyolc év alatt magabiztos, céltudatos, művelt kis felnőttek lesznek, akikre büszkék lehetünk. Ezek a sikerélmények és a diákoktól kapott sok szeretet, megbecsülés adták az erőt a dolgos mindennapokhoz. Nehéz szívvel, de elégedetten tettem le a lantot, ha újra kezdhetném, ma sem választanék más hivatást!