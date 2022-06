A nyári strandszezon még be sem robbant igazán, de a víz máris áldozatokat követelt. Két fiatal fulladt bele a Balatonba a múlt héten, a napokban pedig négy kisújszállási fiú mentett emberéletet Tivadarnál. Sajnos a tragédiát okozó vízi balesetek statisztikája lesújtó, csak az elmúlt évben tizenhárman fulladtak bele hazánk legnagyobb tavába, de a mentések száma is jócskán meghaladta a kétszázat.

A nyár a pihenésről, a hűsítő fürdésről is szól, s hogy a nyaralás élményekkel teli maradjon, néhány főszabályt be kell hozzá tartani, erről beszélgettünk Vinczellér Tibor vízimentővel. Körülnéztünk megyénkben a Tisza szabad vízi strandjain is, több helyen javában készülnek a nyitásra, addig is azt ajánlják, életveszélyes vagy illegális helyen ne csobbanjon senki!

– „Biztonságos az úszástudásom” – számtalanszor halljuk ezt a mondatot a vízből kimentett embertől, mi pedig megkérdezzük tőle, hogy kihez vagy mihez képest biztonságos az úszástudása... – kezdte a beszélgetést Vincellér Tibor speciális mentő, vízimentő, akit arról kérdeztünk, hogyan lehet megelőzni a fulladásos baleseteket nyáron, utalva a balatoni tragédiára. Mint ismert, a múlt héten egy 17 és egy 18 éves fiatalember merült el a tóban.

A szakember azzal folytatta: az úszástudás kevés, megfelelő fizikum is kell ahhoz, hogy egy távot leússzon valaki, vagy megbirkózzon a természetes vizek adottságaival, a folyósodorral, a vízben található növényzettel. Emellett egy nem várt pillanat is okozhat átmeneti pánikot, ami miatt könnyen kiesünk az úszástempónkból és megtörténhet a baj.

– Így voltam ezzel én is, amikor egy tavi fürdőzésnél elém került egy döglött hal, a frász jött rám, úgy megijedtem, egy pillanatra megálltam, talán még vizet is nyeltem, persze a partra érve már mosolyogtam az egészen, de egy kezdő úszó bizonytalanul, rutintalanul reagál a hasonló szituációkra – mondta a vízimentő, majd hozzátette: nem érdemes a különbségeket keresni tavak és folyók között, mindegyiknek megvan a maga kockázata. A Tiszán kizárólag a fürdésre kijelölt helyeket ajánlja fürdőzésre.

Ittas embernek parton a helye

– A legelső jótanács – akár hazai vizek mentén nyaralunk, akár külföldi tengerparton –, olvassunk utána, hová megyünk fürdeni. Ne csak a vízmélységgel legyünk tisztában, hanem a szabad vízi fürdőhely egyéb adottságaival is. A gyerekeseknek ajánlani szoktam, hogy járják be a terepet, mielőtt kimennek a családdal, a kijelölt bójákon belül szúrjanak le kisebb botokat, határozzák meg a határokat, meddig játszhat felhőtlenül a gyerek, ne legyünk rest a kicsikre mentőmellényt adni. A magyarországi vizek nem átlátszóak, nem látjuk a mederfeneket, nem látjuk, hová lépünk, van-e talaj a lábunk alatt, avagy néhány centivel odébb akár 2 métert mélyül hirtelen a víz. A Balatonban a homokpadok között 50-80 cm-t is változhat a víz mélysége. Egyszóval, a vízi balesetek megelőzésére kell hangsúlyt fektetni, mert a mentés sajnos mindig kétesélyes – tette hozzá Vincellér Tibor, aki a vízimentőket is oktatja.

Megtudtuk, jelentkezők híján az utóbbi néhány évben nem indult tanfolyam a megyében, pedig a kurzusokon az elméleti alapokon túl mentési gyakorlatot is oktatott.

– A speciális mentő elmondta, a vízbe fulladás nem mindig jár nagy rúgkapálózással, ha függőleges helyzetben van vagy a feje a vízben van és nem halad, közelítsük meg óvatosan, maradjunk nyugodtak és kiáltsunk segítségért. Ha a fuldokló nincs túlságosan messze, keressünk valami olyan tárgyat (egy botot, törölközőt, kötelet), amit felé nyújthatunk, és próbáljuk meg húzni magunk felé. Figyeljünk arra, nehogy lehúzzon a víz alá minket is.

Vincellér Tibor arról is szólt: senki ne fürdőzzön ittasan, elmesélt egy történetet, amiben egy fiatalember részegen játszotta a „nagylegényt”, át akarta úszni a Tiszát. Nem tudták megakadályozni, hogy vízbe merüljön, így a mentőcsapat végig kísérte csónakkal. Tragédia nem történt, ám a férfi kifulladva ért partra, nem tett jót az alkohol a teherbírásának.

Közelben a mentőbázis

A rakamazi strandon mentőbázis is működik. Papp Tamástól megtudtuk, szerencsére nem jellemzőek a balesetek strandjukon, ahol javában készülnek a június 15-ei nyitásra. – Az elmúlt évben újítottuk fel a strandot, térköveztük, járdát építettünk, száz napozóágyat tettünk ki a zöldfelületre, így az idén a szokásos karbantartási munkákat végezzük el. A rakamazi szakasz népszerű, a vízi sportok szerelmesei is szívesen kempingeznek nálunk – jegyezte meg a strand üzemeltetője, aki hozzáfűzte, ezen a szakaszon máshol nem is fürdőzhetnek az emberek, mert zárt a terület.

– A vízminőség jó, a gergelyiugornyai Tisza-part készen áll arra, hogy június 15-étől fogadja a pihenni, fürdőzni vágyókat – mondta el lapunknak Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere hozzátette: az önkormányzat mindent előkészített, hogy ideális, biztonságos körülmények között, jó és komfortos feltételek mellett fogadhassák a vendégeket. Rendezett part, játszótér, homokos föveny áll a hozzájuk érkezők rendelkezésére.

Akárcsak tavaly, az idén is vízimentők vigyáznak majd a fürdőzőkre, s kiemelt figyelmet fordítanak a tiltott helyen úszkálókra, mert a Tisza nem játék. Este hat óra után pedig csak saját felelősségre és akkor is csak a bójáig lehet bemenni a Tiszába. – Arra kérünk mindenkit, érezze jó magát, de legyen kellően megfontolt és óvatos, hiszen bármikor jöhet egy vihar – figyelmeztetett a városvezető. Megjegyezte, az élet- és balesetveszélyes fákat eltávolították, folyamatos a visszapótlásuk, ám ez időt vesz igénybe és jelentős költséget jelent.

A kiemelésnél ügyeljünk a kíméletességre, mindig vizsgáljuk át a légutakat, és az idegen testeket távolítsuk el, ültessük le a kimentett fuldoklót, hajoljon előre, és a lapockái között üssünk a hátára. Ha szükséges, lélegeztessük az áldozatot (előtte ne feledkezzünk el a légutak tisztításáról, különben nagyobb kárt okozhatunk, mint hasznot). A lecsökkent testhő miatt takarjuk be a megmentett személyt. Mindenképpen szállíttassuk mentővel kórházba, mivel még a fuldoklást követően órákkal később is felléphet komplikáció akkor is, ha a megmentett személy látszólag teljesen jól van.