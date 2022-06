A hivatásos vadászoknak minden évben van egy olyan erőpróbája, amelyen már a puszta részvétel is komoly érdem. Ez a Hivatásos Vadászok Országos Versenye. Mivel itt minden megyét egyetlen hivatásos vadász képviselhet, nem túlzás azt mondani, hogy a 19 versenyző az ország hivatásos vadászai közül a 19 legjobb.

Irány az országos döntő

Az országos nagy erőpróba előtt minden megye válogatóversennyel dönti el, hogy ki képviselje a megyét az adott évben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hagyományosan jól szerepel az országos megmérettetésen, melyhez nagyban hozzájárul a magas színvonalú megyei válogatóverseny.

Az elmúlt héten szerdán, június 15-én Bujon rendezték meg a Hivatásos Vadászok Megyei Versenyét. Bár a nevében még megyei, de valójában már régióssá nőtte ki magát a megmérettetés, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyéből is ide érkeztek azok a versenyző szakemberek, akik szeretnék megmutatni tudásukat és felkészültségüket az országos döntőben is.

– Tizenhat versenyző állt a reggeli kürtszónál rajtra készen a vadászház udvarán – tájékoztatta szerkesztőségünket Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének titkára, a verseny egyik szervezője.

Újabb és újabb feladatok

– Az indulóknak 20 feladatot kellett legjobb tudásuk szerint megoldaniuk. Igyekszünk minden évben kitalálni valami új feladatot, és ez az idén sem volt másként. Az állandó feladatok közé tartozik a lövészet, a kürtszignálok ismerete, továbbá a lőszer, a koponya, a fa, a cserje, a mag felismerése, s mindezek mellett az idén volt még többek között asztali trófeabírálat, valamint 6 témakörben 15-15 fogós tesztkérdés is kihívást jelentett. A versenyzőkre kint a terepen is várt trófeabírálat, volt csalafinta csapdaismereti feladat, valamint a fegyver összeszerelése is szerepelt a repertoárban.

Fel kellett ismerni az egyes fafajokat is | Fotók: Fazekas Gergely

– Újdonság volt a vadászkutyák felismerése, valamint a vadászati eszközök ismerete is. Összesen 650 pontot lehetett gyűjteni a 20 állomáson. A feladatok nehézségét, komolyságát mutatja, hogy egyetlen versenyző tudott 70 százalék fölötti eredményt elérni. – A verseny feszes, pontos megrendezéséhez nélkülözhetetlenek a bírók, illetve a segítő személyek.

– Versenyünknek jó híre van, ezért a tájegységi fővadászok, megyei hivatásos vadászok, sőt egyre több sportvadász is részt vesz a szervezésben és a rendezésben. Köszönjük nekik a lelkes és szakszerű együttműködést. Nem kevésbé fontosak a megyei vadászkamara kolléganői, akik a versenyirodát működtetik. Precíz munkájuk nélkül nem lehetne tartani az eredményhirdetés előre meghatározott időpontját – folytatta Fazekas Gergely.

– Külön kiemelést érdemel Hajzer Szabolcs és Vinnai Attila, akik évek óta maximális erőbedobással segítik a versenyt. Elhivatottságuk és munkájuk garancia arra, hogy a verseny szakmailag magas színvonalú.

Tiszavasvári, Tiszatelek

– Ezeknek az ötleteknek is köszönhető, hogy a 400 pont feletti eredményre már igencsak büszkék lehettek a versenyzők. Megyénk hat versenyzőjéből négyen érték el ezt a szintet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy versenyzőjéből egy, Hajdú-Bihar megye hat versenyzőjéből szintén egy főnek sikerült a bűvös határt felülmúlnia.

Az eredményhirdetésen a végeredményt megyénként hirdették ki, hiszen azonnal kiderült, hogy melyik megyét ki fogja képviselni az országos versenyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Róka Bence (Tiszavasvári, Szikra Vadásztársaság) végzett az élen, megszerezve az összesített első helyezést is. Gaál Sándor (Tiszavasvári, Szikra Vadásztársaság) és Tajdi László (Tiszatelek, Tiszamenti Vadásztársaság) állhattak fel még a képzeletbeli dobogóra. Gaál Sándor az összesítettben harmadik lett.