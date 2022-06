– Az utasok számára fontos a biztonság, ezért az egyéni szervezés helyett inkább irodákhoz fordulnak – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az MTI-nek. Hozzátette: úgy tűnik, olyan lesz a 2022-es nyár, mint a koronavírus előtti időszak. – A tavaly elindított heti 20 charterjárat megduplázódott, a járatok Törökországba, a görög szigetekre, Mallorcára, Egyiptomba, Tunéziába indulnak, így 15 úti cél érhető el ily módon. Nagy az utazási kedv, az emberek a pandémia két éve után külföldre vágynak.

– Az európai úti célokon kívül 2022-ben ismét előkelő helyet foglalnak el a népszerűségi listán olyan országok, mint az Egyesült Államok vagy Izrael. Természetesen az oroszországi utazásokat törölni kellett – mondta Molnár Judit. A szövetség adatainak ismeretében helyi utazási irodákat kérdeztünk arról, milyen várakozásokkal indul a nyaralószezon.

Erős szezon elé néz az ágazat

Bicsérdy Rita, a Sky Travel Utazási Iroda irodavezetője lapunknak elmondta, ha folytatódik a jelenlegi tendencia, igazán erős szezon elé néz a turisztikai ágazat.

– A január-február az első nyári foglalások ideje volt, majd amikor márciusban kitört az orosz–ukrán háború, egy kis megtorpanást tapasztaltunk a piacon. A kezdeti félelem és bizonytalanság azonban hamar elillant, mi is megerősítjük a MUISZ közleményét, hiszen nagyon pörög a turizmus. Rengetegen szeretnének külföldre menni, ami abból is látszik, hogy a hazai apartmanos foglalások eléggé foghíjasnak tűnnek. Az emberek vágynak a tengerpartra, ami teljesen más élményt nyújt a nyaralóknak, mint a Balaton vagy a Velencei-tó – tudatta az irodavezető, aki az árakról is beszélt.

– Külföldön is emelkedtek a díjak, de messze elmarad az áringadozás a hazánkban tapasztalttól.

Alig van szabad hely

– Mi nagyon örülünk a sok foglalásnak, ugyanis már alig lehet szabad helyet találni június-júliusra, de azt is látjuk, hogy sokan a szeptember-októberi utószezon ajánlataira csapnak le. A háború tehát nem, vagy csak alig befolyásolja az utazókat, és nyoma sincs a kezdeti pániknak. A turisták inkább a járványügyi korlátozások feloldására koncentrálnak, s ezek az intézkedések is fokozzák az utazási kedvet. Sikeres szezont várunk, minden szereplő bizakodik, ugyanakkor a pandémia sújtotta évek kieső forgalmát nem lehet pótolni – tette hozzá Bicsérdy Rita.

Változatlan a toplista

Az irodavezető elárulta, a legnépszerűbb külföldi desztinációk listája alig változott, még mindig Törökország a listavezető a repülős utak körében, Görögország továbbra is sláger, ahogy Horvátország az egyéni utazásnál.

– Aki most dönti el, hogy utazni szeretne, már csak augusztusra találhat helyet. Az úgynevezett last minute utakból is csak egy-két főre szólók vannak, így a családok, baráti társaságok ezekből nem válogathatnak – ezt már Seres Bianka, a Gáll Travel Utazási Iroda munkatársa mondta el lapunknak. Kifejtette: elképesztő, hogy mennyien szeretnének külföldre utazni, a pandémia „kiéheztette” az embereket egy kis külföldi kikapcsolódásra.

– Az árak miatt is sokan voksolnak az egzotikusabb úti célokra, mivel egy hazai út árából tengerparti tájakat is felfedezhetnek. Egy négynapos miskolctapolcai vagy egerszalóki félpanziós pihenés árából egy hétre utazhatunk el Törökországba all inclusive ellátással, ráadásul ebben benne van a repülőjegy ára is – mondott egy példát az iroda munkatársa.

– A legnépszerűbb úti célok listája nem sokat változott, de azért akadnak meglepetések: tavaly nem sokan érdeklődtek a ciprusi utak iránt, most azonban rendkívül sokan keresik ezeket az utakat, és talán a legnépszerűbb célállomások képzeletbeli dobogójának harmadik fokára is odaférhet a gyönyörű szigetország. Tunézia is egyre népszerűbb, tavaly a szigorú beutazási feltételek miatt esett vissza az odautazók száma, emellett Spanyolország is helyet követel a népszerűségi listán. Az idén is van olyan hely, ahol visszaesés tapasztalható, a Kanári-szigetek iránt például megcsappant az érdeklődés, minden bizonnyal a kifejezetten magas árak miatt – tudtuk meg Seres Biankától.

Hozzátette: a leggyakrabban egyhetes kikapcsolódást választanak a magyar turisták.

– A pandémia alatt a szálláshelyek, éttermek nagy hangsúlyt fektettek a fejlesztésre. Sok, korábban négycsillagos szálloda immár öt csillaggal büszkélkedhet. Általánosságban arra törekednek, hogy a járványhelyzet után visszatérő turistákat színvonalasabb szolgáltatások fogadják. Mindez Törökországra kimondottan jellemző, talán ez is hozzájárul a töretlen népszerűségéhez.