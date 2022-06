Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni. Ha netalán jelen pillanatban nem is lenne mindez maradéktalanul igaz, 2030-ra bizonyosan az lesz. Legalábbis ennek a jövőképnek a beteljesítését vállalta fel néhány éve a megyei önkormányzat, hozzájárulva egy szolidáris és aktív megye kialakításához is azáltal, hogy hozzálátott az Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben elnevezésű nagyszabású, sokelemű és az esztendő végéig is elhúzódó projekt megvalósításához. Elsősorban a kulturális életre hatással levő vállalás számos tevékenység elvégzését magába foglalja, ezeket felsorolni is nehéz lenne, egyiknek, a megyei helytörténeti vetélkedőnek éppen szerdán tartották a döntőjét a megyeháza dísztermében.

Lelkes diákokkal

– Én ezt a „helytörténeti” elnevezést mással is kiegészíteném, ugyanis a megyei értéktár és a megyei kötődésű hungarikumok mind érintve vannak – nyilatkozta lapunknak Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár bizottság elnöke, és nem utolsósorban – Bene János címzetes múzeumigazgató és Dr. Holmár Zoltán történész mellett – a zsűri egyik tagja.

– A rendezvény fő célja, hogy egyrészt újabb lehetőséget teremtsen a megyében tanuló diákoknak ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni az általunk végzett értékgyűjtő küldetésbe. Fontos célunk az is, hogy ezzel az alkalommal újra a közfigyelem részesei lehessenek, ismét egy új megvilágítást kapjanak a megyei értékeink és hungarikumaink. Nagyon örültünk, hogy a megyei önkormányzat identitáspályázatából megszületett vetélkedő felhívására, amit körbeküldtünk a megye iskolásainak, majd száz tanuló jelentkezett.

– Tartottunk egy első fordulót, amit egy középdöntő sorozat követett, külön az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak. Most értünk el oda, hogy egy döntőben is megmutathatják tudásukat a diákok – ugyancsak külön a kisebbek és a nagyobbak –, illetve azok, akik ide eljutottak. Most éppen a középiskolások mérkőznek egymással, a négy legjobb csapat. Az általános iskolások döntőjét június 13-án tartjuk ugyanitt, akkor is eldől majd, hogy kik a legfelkészültebbek a megyei értékekből és hungarikumokból.

– Nagyon jó volt látni, mekkora energiát fektettek a gyerekek ebbe a feladatba. Mindez azért hasznos, mert a következő nemzedékeket is meg kell valahogyan szólítanunk, és be kell vonnunk a szóban forgó feladatvállalásba. Jó látni, hogy a felgyorsult világban is szívesen foglalkoznak a mai fiatalok ilyesmivel, kíváncsiak, milyen értékek veszik őket körül. Azt se felejtsük el, hiszen nagyon fontos, hogy a szülőföldhöz ragaszkodás ugyancsak része a helytörténeti érdeklődésnek – tette hozzá.

Az orrunk előtt a világ

A versenyfeladatok összeállítását, a program szervezési feladatait, de még a játékvezetést is Ilyés Gábor helytörténész vállalta magára. Mint elárulta, kikötés volt, hogy négyfős csapatok versenyezhetnek. – Márciusban küldtük ki az iskoláknak a versenyfelhívást, áprilisban tartottunk egy online első fordulót, és most jutottunk el a döntőig. Négy iskola, a Zrínyi, az Arany János, a Vasvári Pál Gimnázium, valamint a RIDENS Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium csapata versenyez most itt – adott gyors tájékoztatást. E pillanatban már eláruljuk, hogy a végeredmény is a felsorolás sorrendjében alakult!

– Ez a vetélkedő – amely által remélhetően most mindenki hasznos ismeretekkel, de legfőképpen élményekkel gazdagodhat – azt tudatosítja valamennyiünkben, mennyi olyan érték van a lakóhelyünkön, a megyénkben, szűkebb szülőföldünkön, amelyek mellett úgy megyünk el nap mint nap, hogy talán észre se vesszük – mindezt már Seszták Oszkár megyei elnök fogalmazta meg köszöntőjében.

– Elmegyünk máshová, felfedezni a világot, holott az orrunk előtt a világ. Ezt hívják identitásnak, önazonosságnak, amikor ragaszkodunk a szülőföldhöz, a családhoz, a hazánkhoz, a nemzetünkhöz. Ezt az érzést is szerettük volna táplálni a tapasztalatok és sok más mellett. Reméljük, hogy a következő életetekben is elkísér benneteket ez a tapasztalati tudás – kívánt sok sikert a versenyhez a megyei elnök.