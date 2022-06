Hogyan kapcsolódik össze a környezetvédelem, a média és a demokrácia a XXI. században? A Mustárház és a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda delegációja ezekre a fontos kérdésre kereste a választ az olaszországi Sassari városában, Szardínián.

A Mustárház nyertes Erasmus+ projektje lehetőséget adott nyíregyházi fiataloknak, hogy erről a kérdésről beszéljenek és megvizsgálhassák a különböző összefüggéseket ebben a témakörben. Az iroda életében kiemelkedő szerepet kapnak a nemzetközi események: az elmúlt két hónapban harmadik alkalommal vettek részt a fiatalok Erasmus+ ifjúsági cserén. Az idén május 20-27. között a magyarok mellett olasz, bolgár, lengyel és román diákok dolgoztak együtt.

Vendéglátóik leszünk

– Külön öröm volt, hogy lengyel résztvevők is bekapcsolódtak a munkába, Rzeszów, Nyíregyháza testvérvárosából érkezőket üdvözölhettük. A projektben a fiatalok találkozhattak Szardínia tartomány miniszterelnökével is. Önkéntes tevékenységként egy tengerparti szakaszt tisztítottak meg közösen, valamint készítettek podcastet is a témához kapcsolódva – mondta el Ecsedi Noémi nyíregyházi diák-polgármester.

– A kétlépcsős ifjúsági mobilitás következő állomása városunk lesz, ahová szeptemberben érkeznek majd a külföldiek. A külföldi utak nyíregyházi résztvevőinek beszámolója alapján, a külföldi diákok már mindannyian izgatottan várják, hogy kora ősszel megismerkedjenek a megyeszékhellyel és első kézből megtapasztalhassák a magyar kultúra varázsát – tette hozzá Ecsedi Noémi.