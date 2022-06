Ahogy arról szerdai számunkban beszámoltunk, megtartotta évadzáró társulati ülését a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, az eseményen a következő évad repertoárját is ismertette Kirják Róbert igazgató.

A teátrum művészeti vezetése már az elmúlt évadban is arra törekedett, hogy minél szélesebb skálán mozgó repertoárral ajándékozza meg a közönséget, s hogy emlékezetes színházi élményekkel feledtessék a mögöttünk hagyott, járvánnyal sújtott két év rossz emlékeit. Ezúttal, ha lehet, még ennél is messzebbre tekintenek, hiszen a hazai és a külföldi színházkultúra legizgalmasabb csemegéit hozzák el Nyíregyházára, így mindenki talál kedvére valót a színes kínálatból.

Gyöngyszemek a kínálatban

A 2022/23-as évad első nagyszínpadi bemutatója a Spa- malot, avagy a Gyalog galopp musical lesz, melyet Keszég László állított színpadra és amelynek az előbemutatóját a múlt hétvégén a Rózsakertben már megtartották. Igazi kuriózumnak ígérkezik a nagyszínpad második előadása, a londoni West End egyik legnagyobb sikere, a Ma este megbukunk: a bohózat Angliában és az USA-ban is elnyerte az év legjobb vígjátékáért járó díjakat. Decemberben egy másik kultuszfilm adaptációja, egy különösen aktuális történet érkezik: Paolo Genovese műve, a Teljesen idegenek, melyet Tárnoki Márk állít színpadra. A többszörösen díjazott olasz filmből készült előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent őszintének lenni egy kapcsolatban, s hogy meg lehet-e ismerni egy másik embert, vagy erre egy teljes élet is kevés.

A sorban a klasszikus horror egyik gyöngyszeme, egy lenyűgözően szép és látványos történet, a Frankenstein következik, a különleges vizuális és akusztikus megoldásokat ötvöző előadást Balázs Zoltán állítja színpadra. A nagyszínpadi bemutatók sorát egy zenés sikerdarab, s egyben híres adaptáció zárja, a Kapj el, ha tudsz című musical, mely a Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével bemutatott, azonos című filmre épül. Az ősbemutató rendezője Horváth Illés, a színház művészeti vezetője.

Új játszóhelyek

A Krúdy Kamara új programja egy másik zenés előadással indul: a Jó estét, nyár, jó estét, szerelem fordulatos, torokszorító történetével. Presser Gábor dallamai már több generáció szívébe be- lopták magukat – a darabot a Rózsakertben júniusban háromszor is láthatják az érdeklődők. Ezt követi Szerb Antal halhatatlan remekműve, az Utas és holdvilág, melynek főszereplői a gyönyörű tájak mellett saját lelkük ismeretlen vidékein is barangolnak, s melynek rendezője a Nyíregyházára hosszú évek után visszatérő Galambos Péter.

Kovács Lehel a Görbe tükrök című, az emberi kapcsolatokat sajátos humorral vizsgáló színmű rendezésével mutatkozik be, majd izgalmas lélektani kérdéseket boncolgat a Futótűz, mely a libanoni kortárs szerző, Wajdi Mouawad alkotása; a rendező, Szabó K. István pedig régi, kedves ismerős a színházban.

Új játszóhelyek is bekapcsolódnak a bérletes előadások vérkeringésébe: a teátrum népszerű művésze, Rák Zoltán rendezi a Maggi és Lillemort Pregitzer Fruzsina és Horváth Margit főszereplésével, a helyszín a Szindbád Rendezvénytér lesz; a Bencs-villában pedig Pregit- zer Fruzsina állít színpadra egy mesét a legkisebb korosztálynak Kukucs! címmel. A MŰvész Stúdióba először Maszmók az indiánok között érkezik, a színház művésze, Urmai Gábor rendezésében, majd a Kelekótya haramiák szórakoztatja a gyerekeket. A nagyszínpadon Misi mókus, illetve Ludas Matyi Jr. történeteit láthatják az iskolások Peller Károly és Kszel Attila rendezésében.

Rózsakert

A Rózsakert Szabadtéri Színpadon a nyár hátralévő részében 8 előadást láthat a közönség

Jó estét nyár, jó estét, szerelem (zenés színmű) – június 17., 18 és 20.

Rövidzárlat (bohózat) – július 1.

Bangó Margit és a Swing à la Django koncertje – július 9.

Páratlan páros (vígjáték) – július 16.

Sissi, a magyar királyné (operett) – július 22.

Tied a világ... (zenés társasjáték) – július 29.

Öreglányok (zenés komédia) – augusztus 7.

Legénybúcsú (vígjáték) – augusztus 13.

2022/23-as évad

Nagyszínpad

Spamalot, avagy a Gyalog galopp musical. Rendező: Keszég László, bemutató: szeptember 10.

Ma este megbukunk. Rendező: Mark Bell, bemutató: október 22.

Teljesen idegenek. Rendező: Tárnoki Márk, bemutató: december 10.

Frankenstein. Rendező: Balázs Zoltán, bemutató: 2023. február 25.

Kapj el, ha tudsz. Rendező: Horváth Illés, bemutató: 2023. április 1.

Krúdy Kamara

Jó estét nyár, jó estét, szerelem. Rendező: Horváth Illés, bemutató: szeptember 16.

Utas és holdvilág. Rendező: Galambos Péter, bemutató: október 28.

Görbe tükrök. Rendező: Kovács Lehel, bemutató: december 16.

Futótűz. Rendező: Szabó K. István, bemutató: 2023. február 10.

Maggi és Lillemor. Rendező: Rák Zoltán, bemutató: 2023. május 5.

Gyerekdarabok

Misi mókus. Rendező: Peller Károly, bemutató: október 7.

Ludas Matyi Jr. Rendező: Kszel Attila, bemutató: 2023. január 13.

Maszmók az indiánok között. Rendező: Urmai Gábor, bemutató: szeptember 30.

Kukucs! Rendező: Pregitzer Fruzsina, bemutató: november 4.

Kelekótya haramiák. Rendező: Veres András, bemutató: 2023. január-február



A bérletértékesítés már elkezdődött a jegyirodában, valamint a moriczszinhaz.hu oldalon. A régi bérletek megújítására július 15-éig van lehetőség.