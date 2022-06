– Egy héttel a nemzeti összetartozás napja után néptáncosok, zenészek, népi iparművészek és kézművesek, hagyományőrzők egyszerre mutatkoznak be Körmendtől Csíkszeredáig. Az első Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált június 11-én, szombaton harminc Kárpát-medencei helyszínen rendezik meg egy időben. A népművészeti közösségek egynapos ünnepén a költő nevét viselő program által támogatott közösségek lépnek fel – összesen húszezren. Nyíregyházán tizenhét táncegyüttes, három zenekar és harmincöt alkotó részvételével rendezzük meg a fesztivált a Váci Mihály Kulturális Központ előtti Szabadság téren – mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.

Össztánc és összehúzás

– Ahogy az esemény nevében is benne van, ezúttal nem csak a néptáncosokat hívtuk össze, hanem mindenkit, aki részese a mozgalmunknak és Csoóri Sándor Programnak, mely 2017-től támogatja a népművészeti közösségek munkáját – vette át a szót Demarcsek György. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke hozzátette: békesség, közösség, összetartozás – ez a jelmondata a nyíregyházi rendezvénynek, ami reményeik szerint demonstrálja majd az elmúlt évek értékeit és elért eredményeit.

– Ahogy a legtöbb helyszínen, a megyeszékhelyen is ökumenikus istentisztelettel kezdődik a fesztivál: szombaton 10 órakor a Kálvin téri református templomban négyszázan vesznek részt a közös szertartáson, ami után együtt vonulnak át a Szabadság térre. Először a gyermek- és ifjúsági együttesek mutatkoznak be 11 órától. Délben közös énekléssel kezdődik a nyitóceremónia, majd az ünnepi beszédek után Tóth Zolka színész előadásában meghallgatjuk Csoóri Sándor Virágvasárnap című versét, amit egy előre megkoreografált körtánc követ. Néhány percben élvezhetjük a Szikes Zenekar muzsikáját, illetve mindannyian együtt táncolunk a vidékünkre jellemző szatmári verbunkot, páros verbunkot és friss csárdást.

– A fesztivál az ifjúsági, felnőtt együttesek és a zenekarok műsorával folytatódik. Délután kettőtől az össztánc mintájára a muzsikusok összehúzásán közösen zenél a Terne Cserhaja, a Lajtorjás Zenekar és tanítványai, valamint a Szikes. Zárásként egy igazi közösségi programot, táncházat tervezünk. Felállítjuk a közönség soraiban ülőket, akik a Terne Cserhaja zenéjére a cigánytánc alapjaival ismerkedhetnek meg, de lesz szilágysági tánctanítás és rétközi csárdás is. A fesztivált az interneten is követhetik az érdeklődők a megyei egyesület oldalán és Youtube-csatornáján, de készül egy három kamerás, drónos felvétel, illetve egy 50 perces Duna Televíziós film is a rendezvényről – ismertette Demarcsek György.

Kiállítás, mesterségbemutató

A fesztivál ideje alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, valamint a Nagykállói Népművészeti Egyesület alkotói és a szakköröseinek kézműves kiállítása és bemutatója színesíti a programot. A megyei egyesület titkára, Gráf Zsuzsanna népi iparművész elmondta: a Széchenyi utca 20. szám alatti alkotóházukban és az egyik mester műhelyében összesen hat szakkör talált otthonra.

– A Csoóri Sándor Alap támogatásával van csipkeverő, nemezkészítő, szövő-, fafaragó, kosárfonó és fazekasszakkörünk. A nagykállóiak ugyanígy, pályázati forrásból fogadhatják a régi mesterségek iránt érdeklődőket. Mindkét egyesület szakkörösei megmutatják munkáikat és bepillantást engednek az alkotás folyamatába – utóbbihoz a közönség is csatlakozhat.