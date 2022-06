– Már 2013 óta a hagyományos éves rendezvényeink sorába tartozik a tornabemutató – mondta lapunknak Vass Edit. A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetője szerint az iskola kiemelten kezeli az egészséges élet­módra nevelés témakörét, számos ilyen jellegű, a diákságot megmozgató programot szerveznek minden tanévben.

Külsős csoportok is voltak

– Szeretnénk tanítványainkban tudatosítani, hogy egészségük megőrzéséért maguk is felelősek, s ebben a rendszeres testmozgásnak, a sportnak meghatározó szerepe van. A tornabemutatónkon az idén kilenc osztály fellépését külsős csoportok is színesítették. A Nyíregyháza Spartacus Torna Club aerobikcsoportjai elkápráztatták a közönséget, hasonlóan a Demecseri Rétközi Hagyományőrző Pendelyes Néptáncegyüttest képviselő táncosokhoz.

– Iskolánkban öt éve jelen van a szivacskézilabdázás, ebben a tanévben a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület szakemberével gyakorolhatnak az első és második osztályos gyerekek, ebből is kaphattak egy kis ízelítőt a tornabemutatóra ellátogató szülők – mesélt a részletekről Vass Edit, aki szerint az intézmény tanulói változatos és színvonalas produkciókkal léptek színpadra az idén is.

Kitartás, összpontosítás

– Az ötödikeseink tanítási óra keretében kezdtek el megismerkedni a karate alapvető mozgáselemeivel, amelyből egy gyönyörű bemutatót láthattunk. Sokáig fogunk még emlékezni a hetedikesek tornapados feladataira is.

– A végzős diákjaink fittlabdával és tornabottal „zsonglőrködtek”, ámulatba ejtve a jelenlévőket. A tornabemutató nem csupán az ügyességről és precíz munkáról szólt, hanem arról is, hogy szorgalommal, fegyelmezett kitartással, összpontosítással milyen eredményeket lehet elérni a sportban is – összegezte a rendezvényt Vass Edit.