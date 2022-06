A főszezon június 16-án, csütörtökön kezdődött és egészen augusztus 31-ig tart. Ez idő alatt változik a zenei kínálat is. A szökőkút hétfőtől vasárnapig, tehát a hét minden napján 11 órától 22 óráig zenél, 23 órától pedig egy fény- és vízjáték zárja a napot. Gyermek-, modern, best of és vegyes blokkok váltják egymást.

Forrás: szon-archív

A pontos programblokk csütörtöktől így néz ki:

– 11.00: gyermekblokk

– 12.00: modern blokk

– 13.00: gyermekblokk

– 14.00: „best of” blokk

– 15.00: gyermekblokk

– 16.00: modern blokk

– 17.00: „best of” blokk

– 18.00: vegyes blokk (gyermek, modern, filmzene)

– 19.00: vegyes blokk (klasszikus és modern zenék)

– 20.00: vegyes blokk (klasszikus, „best of”, modern, filmzene)

– 21.00: vegyes blokk (klasszikus, „best of”, modern, filmzene, vetítés)

– 22.00: vegyes blokk (klasszikus, modern, filmzene, vetítés)

– 23.00-ig: fény- és vízjáték

Forrás: nyiregyhaza.hu