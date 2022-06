Nemsokára számokban is kifejeződik a gyerekek iskolai teljesítménye, jön a bizonyítványosztás, ami valljuk be, van akinek öröm, másnak feszültséggel jár. Sajnos nem ritka az sem, amikor mindössze rápillant a szülő a vastag fedeles értesítőre és bedobja őszig a sarokba, mondván: „Majd jövőre javítasz, fiam!”

Miként reagáljon a szülő gyereke teljesítményére? Dicsérje, de ne is ajnározza körül, vegye figyelembe a gyerek egyéni képességeit és ne büntesse! Egyszerű lenne e képlet, ha minden családban ugyanolyan megítélés alá esne a teljesítmény és a siker kérdése, ám ez ettől sokkal bonyolultabb.

Nincs két egyforma ötös

– Mit bizonyít a bizonyítvány? Lélektani szempontból érdemes azt nézni, mennyi erőfeszítés és szorgalom húzódik meg a számokban kifejezett értékelés mögött. Egy-egy gyerek a képességei alapján mit hozott ki magából egy félév alatt. Nincs két egyforma ötös, nem biztos, hogy ugyanaz az érdemjegy, ugyanazt a tudásszintet tükrözi, ugyanazt a szorgalmat és érdeklődést. A pedagógusok körében is egyre inkább elfogadott tény, mindig a gyerek egyéni teljesítményéhez kell mérni az épp aktuális értékelésüket, nem másokhoz, nem az osztályközösséghez. S ez így van ilyenkor év végén is, ne a szomszéd gyerek bizonyítványa legyen a mérce! – mondta Oláh Gabriella, nyíregyházi szakember.

– Sokat beszélünk arról, hogy rendkívül teljesítményorientált a mai világunk. Az iskolában is számítanak az eredmények, az egyéni teljesítmény az iskola renoméjához is hozzájárul, csakúgy mint a mérések, a különböző versenyek, ezért már egészen kiskorától teljesítménycentrikus szellemben nőnek fel a gyerekek.

Mi, pszichológusok azt is vizsgáljuk, hogy a kimagasló eredményekben megtalálható-e a sikerélmény, amiből táplálkozik a lélek. Szép és elismerésre méltó a színötös bizonyítvány, de még értékesebb az oda vezető út, ha sok-sok örömmel, élményekkel van kirakva, hiszen abból növekszik az önbizalom, erősödik az énkép. Ha „megbotlott” valahol ezen az úton a diák, s még szidalmazást is kapott érte otthon, seb esik az önbizalmán, ezért szoktuk javasolni, hogy mindenki foglalkozzon olyan területekkel is, amiben jók, amiben jönnek a sikerélmények. Sportoljanak, zenéljenek, válasszanak értékes hobbit a tanulás mellett – ajánlotta a szakpszichológus, aki szerint a gyerekek iskolai kudarcainak okát mindig fel kell tárni, és elegendő időt kell szánni a magyarázatra is.

Annak a szülőnek, aki a felszínes „mi történt az iskolában” kérdéstől sokkal mélyebben belelát gyereke életébe, s tanév közben figyeli tanulmányi munkáját, sőt még segít is neki a tanulásban, annak nem okozhatnak nagy meglepetést a tanév végi jegyek sem.

Versenyszellemben nőnek fel

– A mai iskolarendszer nagyban támaszkodik a szülőre is. Sok az otthoni gyakorlás, az otthoni feladat, a szülő felelőssége, hogy ezeket számon is kérje. A felmerülő hiányosságokat időben pótolni kell, a magyarázatra szoruló tantárgyakat megértetni. Sajnos erre nincs minden szülőnek egyformán lehetősége, így a körülmények is jelentősen befolyásolják egy-egy gyerek iskolai szereplését. Az is bizonyítja, mennyire komplex ez a téma. Pedagógiai szempontból az osztályozás célja, hogy visszajelzést nyújtson a diák munkájáról, tanulása hatékonyságáról, de ne legyen olyan mérce, mellyel a gyerek szeretetreméltóságát, személyének értékességét mérjük. Ha azonban találunk olyan területet, ahol szorgalommal fejlődhetne, többet kihozhatna magából a diák, ösztönözzük képességei kibontakoztatására. Ahogyan a nevelés sok-sok területén, a középút itt is aranyat ér – jegyezte meg Oláh Gabriella.

Megtudtuk, a bukás mindig egy jelzés, hogy nem mennek jól a dolgok, az iskolában vagy otthon, esetleg valami háborgatja a kamasz lelkét. Fontos, hogy merjen erről is beszélni a gyerek, s félelem nélkül merje hazavinni bizonyítványát, mert minden évben történnek eltűnések, tragédiák emiatt. A kudarc miatti szégyen megélése fájdalmas, ez az érzés, illetve a félelem viheti rá a gyereket, hogy meggondolatlanul cselekedjen. Olyan családokban merül fel a probléma, ahol szigorúak az elvárások, s azt gondolja a gyerek, hogy csak akkor szeretik őt, ha ezeknek megfelel.

A 17. század elejétől a piaristák és jezsuiták szerveztek osztályon belüli versenyeket. Az eredmények alapján rangsorolták a tanulókat. Mária Terézia idején a Ratio Educationis (1777) már részletesen tárgyalta az értékelés szempontjait. A számjegyes értékelést a 18. században is alkalmazták, de mellette írásos minősítés, jellemzés is előfordult. A maihoz hasonló osztályozást hazánkban 1860-ban egységesítették a középiskolákban és a polgári iskolákban, majd 1950-ben szovjet mintára bevezették az öt számjeggyel való értékelést. A 2000-es évek közepétől a szöveges értékelés került elő az alsó tagozat évfolyamain, majd ismét 1. és 2. évfolyamon szövegesen, ezt követően érdemjegyekkel értékelnek alsóban. Érdekes, hogy a szülők jobban elfogadják a jegyeket, egyértelműnek tekintik, míg a szöveges jellemzést túlzottan szakmainak tartják.