A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) elnöke, Krivács András vezette magyar delegáció éppen egy héttel ezelőtt érkezett meg a World Association of Chefs Societies (WACS) Abu-Dzabiban rendezett kongresszusára, a rendezvény egyben a világ legnagyobb gasztronómiai versenyének is otthont adott.

A döntőben a magyar színeket Adamek Balázs séf és Kocsis Marcell commis képviselték – mint kiderült, nem is akárhogy: a világ legjobb 10 csapata között végeztek! Olaszország, Svédország, Szingapúr, Lengyelország, Belgium, Finnország és Csehország mögött a nyolcadik helyet szerezték meg, s ezzel a Global Chef versenyek történetének a legjobb eredményét érték el. De haladjunk sorjában!

Kötelező alapanyagok

A csapat a hosszú repülőút után nem tétlenkedett: másnap korán reggel felmérték a terepet, s minden alapanyagot beszereztek a versenymenühöz, a delegáció egy része pedig a kongresszusi programon képviselte Magyarországot. Balázs és Marcell részt vettek a versenyzői eligazításon, és a mise en place konyhában a szabályoknak megfelelően előkészültek a nagy napra. Kedd reggel 8.40-kor kezdték meg a versenyzést: öt órájuk volt arra, hogy elkészítsék 4 fogásos fine dining menüjüket, melynek elkészítését a világdöntő előtt hónapokon át gyakorolták.

A menü egy vegán előételből, egy halételből, egy borjú felhasználásával elkészített főételből és egy desszertből állt

A korábbi évekhez hasonlóan most is az előre megadott, kötelező alapanyagok köré kellett felépíteni a menüt. Ezúttal a versenyzőknek mindenképpen használniuk kellett halibut halat, borjú- mirigyet, borjúnyakat, borjú- bélszínt, Koppert Cress és Les Vergers Boiron termékeket, Valrhona csokit és Dilmah teát. A menü egy vegán előételből, egy halételből, borjú felhasználásával elkészített főételből és desszertből állt.

Balázs és Marcell vegán menüjében szerepelt sült zeller dióval és almával, marinált spárgával és kókuszos zellerszósszal, a halas tányéron halibutfilé volt kaviárral, karfiollal és uborkával, míg a főétel borjúbélszín volt borjúterrine-nel, borjúmiriggyel töltött hagymával, burgonyapürével, gombatarte-tal és borjújus-vel. A fiúk desszertes tányérja színekben pompázott, volt rajta csokoládémousse málnazselével, citrusos mangósalátával, tea gyöngyökkel és fűszeres málna fagylalttal.

Kuka a konyha közepén

Ahogy Krivács András az élő bejelentkezések alkalmával elmondta, a kétnapos szakácsvilágdöntőbe hosszú út vezet: a fináléba 4-5 megmérettetés után jutottak be a versenyzők. 110 ország több tízezer szakácsa indult el a verseny nemzetenkénti, majd kontinentális selejtezőin és döntőin, hogy a legjobbak Abu-Dzabiban mérhessék össze tudásukat.

Balázs és Marcell a kora reggeli órákban bepakoltak a konyhába, kipihenten és motiváltan várták a verseny kezdetét. Minden az előre eltervezett menetrend szerint alakult, minden fogással időre elkészültek, semmilyen fennakadás nem volt, az első tálalást követően pedig félóránként érkeztek a fogások. A fogásokból 12-12 adagot kellett készíteniük: 8 vendég a konyhájuk előtt megterített asztalnál kóstolta meg az ételeket, 3-at a zsűri tagjai kaptak meg, egy-egy adagot pedig a fotózás kedvéért készítettek el.

Tímár Attila, az MNGSZ elnökségi tagja elmondta, rögtön a kezdéskor két problémával is szembesültek a magyar szakácsok: a szemetest a konyha közepére tette a zsűri, a teljes halmennyiség pedig nem fért be a hűtőbe, de Balázs annyira rutinos versenyző, hogy ezeket az akadályokat is könnyedén vette. A főételt nem a konyhában, hanem a vendégek előtt tálalták, és ahogy a többi fogás, ez is tökéletesen sikerült.

Az eddigi legjobb eredmény

A végeredményt a csütörtök esti gálavacsorán hirdették ki, akkor derült ki, hogy Balázs és Marcell a WACS Global Chef Challenge versenysorozat eddigi legjobb magyar eredményét érte el: csupán hét, óriási hagyományokkal rendelkező csapat előzte meg őket. Krivács András úgy értékelt: véget ért egy fejezet, s a közel egyéves folyamatos munkának meglett az eredménye.

– Ezt a csapatot a kitartás és a tanulás iránti vágy jellemzi. Büszke vagyok mindenkire, aki valamilyen formában segítette a versenyzőinket. Szeretném megköszönni kollégáink munkáját, önzetlen támogatását, ami ösztönzően hatott rájuk a menü megalkotásánál. Köszönöm a kollégáknak, hogy segítettek bennünket a szervezési és lebonyolítási feladatainkban, végül és nem utolsósorban pedig a családjainknak, hogy sokszor nélkülöznek, nélkülöztek bennünket – tette hozzá az elnök.