Búcsúturnéja egyik állomásaként Magyarországot is beiktatta a legendás amerikai hardrock együttes, a Kiss, így egy utolsó búcsúcsókot a hazai rajongók homlokára is lehelnek ma a Budapest Arénában. A zenekar basszusgitárosa, Gene Simmons mindig büszkén mesél magyar gyökereiről, és ahol teheti, szívesen szólal meg szülei anyanyelvén. Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy régi vágya ellátogatni édesanyja szülőfalujába, ha lenne, aki elkalauzolja Jándra. Természetesen ki lehetne erre a legalkalmasabb, mint dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki az egykori diplomatát, Kalifornia volt nagykövetét, Bokor Balázst kérte fel, hogy segítsen. A Magyar Hollywood Tanács elnöke ebbéli tisztségében is azt a célt tűzte ki, hogy felkutassa a filmvilág magyar származású nagyságait, és tovább éltesse emléküket, tehát a mostani feladat is az érdeklődési körébe vág.

– Valóban, magam is találkozni készülök Gene Simmons-szal, és megbeszéljük, mikor lesz az a bizonyos őszi esemény. Októberben befejeződik ez a záró világturné, ha jól emlékszem, október 24-én van az utolsó fellépésük, és azt követően szó lehet egy jándi látogatásról. Azt persze most még nem lehet tudni, hogyan alakul a program, ezt fogjuk majd megbeszélni. Egyébként még soha nem járt Jándon, de nagyon érdekli, honnan indult el a családja. Pontosan tisztában van azzal, hogy magyar származású, ismeri a történetet, mely szerint a családjuk nagy része odaveszett a háborúban, illetve a holokauszt áldozatai lettek. Egyedül az édesanyja menekült meg a haláltáborok poklából, és ő már Izraelben született. Édesapja, Witz Ferenc új életet kezdett és új családot alapított. Konyhanyelven beszél magyarul, legutóbb is magyarul üzent a rajongóknak, és nagy várakozással tekint a leendő találkozás elé – nyilatkozta lapunknak Bokor Balázs.

– Körülbelül egy évvel ezelőtt került szóba először, hogy a Kiss együttes basszusgitárosa, Gene Simmons ellátogatna édesanyja szülőfalujába, Jándra. A zenekar 2019-ben indult világ körüli turnéja részeként 2020 júliusában adott volna koncertet Magyarországon, de a pandémia miatt ez erre az évre, egészen pontosan július 14-ére tolódott. Néhány héttel ezelőtt Gene ismét nyilatkozott a korábban említett tervéről, ezért egy ismerősömön keresztül felvettem vele a kapcsolatot, és megbeszéltük egy találkozót a koncert napjára – árulta el érdeklődésünkre Asztalos István. Jánd polgármestere hozzátette: az biztos, hogy a turné alatt nem tud időt szakítani a látogatásra, hiszen július 16-án már Bukarestben lép fel a Kiss, de a közeljövőben sor kerülhet rá.

– Többek között erről is beszélünk csütörtökön. Nagy izgalommal készülünk a találkozóra, kigyűjtöttem minden, a családról fellelhető adatot, információt, felvettem a kapcsolatot a megyei levéltárral is, szóval felkészülten fogok érkezni.

A településvezető néhány személyes emléket is megosztott velünk.

– A világhírű rockzenész családja körülbelül száz méterre lakott tőlünk, édesanyám három és fél évvel volt fiatalabb Gene anyukájánál, Kovács – eredeti nevén Klein – Flóránál, akiről azt mesélte, hogy nagyon szép, jól öltözött lány volt, emiatt pedig sokan felnéztek rá. Alig múlt el 18 éves, amikor deportálták. Az édesapja, Klein Jenő kereskedő volt, emiatt az én kisbirtokos nagyapámmal üzleti kapcsolatban álltak, emellett a két világháború között mi béreltük a Tiszát, rendszeresen szállítottunk a budapesti halcsarnokba, és természetesen a környékbeli családokat is mi láttuk el hallal, ami a zsidóknál szombatonként elmaradhatatlan fogás volt, így ők is tőlünk vásároltak.

A családot az elsők között, 1944. április 19-én deportálták, a szülők és Miklós fiuk a holokauszt áldozataivá váltak. Flóra több koncentráció táborban is járt, mégis túlélte a borzalmakat, ugyanis – ha igaz a történet – ő volt az egyik SS tiszt feleségének fodrásza. Lajos bátyjával együtt a mauthauseni láger felszabadításakor menekült meg és indult útnak Izrealbe.

A Nyíregyházán élő és dolgozó történelem tanárnő, Fehér Ildikó Jándon nőtt fel.

– A faluban a zsidó családok nagy része a Rákóczi utcán lakott, s 1925-ben ide született Gene Simmons édesanyja, Flóra is. Abban a 68. szám alatt található házban nőtt fel, ami később a családunk tulajdonába került, s ahol én is gyerekeskedtem. A zenész nagyszüleinek, Klein, később Kovács Jenőnek és feleségének, Eszternek volt egy kocsmája, amiben egy kis kereskedést is üzemeltettek. Sajnos az eredeti házról vagy nem készült, vagy nem maradt fenn fotó, de úgy képzelem el, mint a Sóstói Múzeumfaluban található szatócsboltot. A hosszú épület első felében lehetett az üzlet, hátul pedig a lakrész, ahol a család élt. Van egy tíz évvel idősebb bátyám, tőle tudom, hogy amikor a tulajdonunkba került az ingatlan, a család lassanként átalakította azt, meghagyva a csodás tornácot. A házat azonban a 2001-es árvíz annyi megrongálta, hogy el kellett bontani és újraépíteni, megmaradt azonban a régi kút.

Ildikó évtizedek óta őriz egy levelet, amit Flóra bátyja, Lajos, azaz Larry Klein 1974-ben küldött az amerikai Flushingből.

Forrás: Fehér Ildikó archívuma

– A nagymamám sokat járt át Gene nagyszüleihez, mosott, vasalt, takarított náluk, és anyukámat is gyakran magával vitte. Neki címezte a levelet Larry, amiben leírja, hogy emlékszik rá, a három-négy év körüli kislányra, Ilonkára, akit Julcsa nénivel együtt nagyon szerettek. Féltve őrzöm ezt a levelet, jó érzés tudni, hogy nagyra becsülték a családomat.