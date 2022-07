Több fiatal is izgatottan várja megyénkből az augusztus 19-i dátumot. Nem véletlenül, ugyanis azon a napon a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon résztvevői lehetnek egy nagyszabású produkciónak, a Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, zenész, költő nevével fémjelzett Esthajnal előadásnak.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, februárban roma tehetségkutató programokat szervezett a Kárpát-medencében Szarka Tamás, hogy tehetséges táncos és zenész roma fiatalokat keressen a produkciója számára. Tuzséron is volt válogatás, tánccsoportok, zenekarok, szólisták mutatkoztak be a zenész vezette zsűri előtt.

A tuzséri válogatóról több fiatal meghívást kapott a májusi budapesti döntőbe is, ahol végleg eldőlt, hogy kik szerepelhetnek a margitszigeti előadáson. Megyénk nem panaszkodhat, hiszen augusztusban a nagyközönség elé léphet a nyírkátai csoport, Szikora Zoltán (Tuzsér) és a Terne Cherhaja zenekar. S ha még azt is hozzátesszük, hogy Szarka Tamás a zenekara mellé meghívta a paszabi Parno Graszt együttest is zenélni, akkor valóban elmondhatjuk, hogy megyénk alaposan kiveszi részét ebből a nem mindennapi produkcióból.

A májusi döntőben ott lehetett a tuzséri Lónyay Menyhért Általános Iskola négy táncosa is – Jónás Regina, Jónás Kíra, Demeter Albert, Jónás Sándor Kristóf –, akik végül különdíjban részesültek: Járóka Lívia európai uniós parlamenti képviselő asszony meghívására Brüsszelbe utazhatnak ősszel.

Soha nem járt zeneiskolába a Tuzséron élő Szikora Zoltán, de több hangszeren is játszik, valamint énekel.

– A községben többször is szerepeltem már roma hagyományőrző rendezvényeken. Jól ismer a tehetségkutatót Tuzséron megszervező Klicsu Ferenc alpolgármester, s javasolta, induljak el rajta. A meghallgatáson elektro-akusztikai gitáron játszottam felső-szabolcsi cigánytáncokat, s mellette énekeltem roma és magyar nyelven is. Már akkor kijelentette Szarka Tamás, hogy lát bennem fantáziát, szüksége van rám – mondta el érdeklődésünkre Szikora Zoltán, aki játszik zongorán és basszusgitáron is, s mindezt autodidakta módon tanulta meg.

– A nagyszüleimtől, a szüleimtől tanultam meg gitározni, a dédnagyapám a tuzséri gróf prímása volt – árulta el a zenei érdeklődésének gyökereit Szikora Zoltán.

– Amikor a felnőttek letették a gitárt, én azonnal felkaptam, s játszottam rajta. Szolfézsra jártam, a kottát ismerem, de egy barátom is segített a hangok, az akkordok felismerésében. Megpróbálkoztam a hegedűvel is, de nagyapa azt mondta, hogy nehéz hozzá a kezem. Nagyapa gitározik és hegedül, az édesapám gitározik, de most már többnyire énekel, hiszen az öcsémmel mi vesszük át a zenészek szerepét, a testvérem ugyanis jól zongorázik. Mindezek után talán nem csoda, hogy rendszeres nálunk a családi zenélés.

– Nagyon várom már az augusztusi szereplést. Még nem tudom, hogy mi lesz a feladatom, de úgy készülök, hogy ne okozzak csalódást, szeretném bizonyítani, hogy nem véletlenül választott be a szereplők közé Szarka Tamás. A fellépés előtt néhány nappal lesznek a próbák, akkor tudjuk meg a részleteket. Úgy tudom, a cigányhimnusz mindenképp felcsendül.