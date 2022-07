Bár a kisvárdai barátjával, Bandor Istvánnal horgászott a vasmegyeri tónál a közelmúltban a Tuzséron élő Szűcs János, amikor e sorok írója találkozott vele a Reed Carp Lake partján, azonban akár az egész családja mellette lehetett volna, ugyanis a felesége mellett a három gyermeke – Milán (4), János (6), Hajnalka (9) – is szereti a horgászéletet.

Gyermekkorában Kisvárdán lakott, s az édesapja gyakran vitte magával főleg a Szabolcsveresmarti-víztározóhoz, s végül rabja lett ennek a sportnak.

– A szívemhez a legközelebb a székelyi Őzetanya-horgásztó áll, ugyanis ott fogtam az eddigi rekordjaimat: négy alkalommal is sikerült 20+-os halat akasztanom, három pontyot és egy 23.70 kilogrammos amurt. Mivel korábban már kifogták azokat, egyiknek sem lehettem a keresztapja, de a partra hozásukért járt nekem is a tulajdonos által felajánlott póló, így már négy ilyen trikóval büszkélkedhetem két év alatt – mondta el érdeklődésünkre Szűcs János.

– Nagyon szeretem a horgászatot, mert kikapcsolódom, a természet látványa megnyugtat, kiszakadok a hétköznapi életből, mindegyik horgászat nagy élmény a számomra. Ráadásul kihívás is, mert a saját etetőanyagomat használom, s bizony mindig bennem van a drukk, hogy vajon menyire válik be. Kattog is mindig az agyam, hogyan lehetne jobbá, a halak számára vonzóbbá tenni, hiszen nem mindegy az sem, hogy milyen időjárásban és milyen halra pecázom. Mindez jelentős motivációt ad az újabb és újabb bevetéshez. Az előbb már említettem az amurt, arra külön szeretek készülni. Nagyon szeretem a horgászatát, mert sokkal sportosabb hal, mint a ponty, sokkal jobban küzd az életéért, a szabadságáért.

Ha nem is adjuk közre a teljes receptet, arra kértük Szűcs Jánost, áruljon el egy-két apróságot az etetőanyagával kapcsolatban.

– Saját főzésű tengeri az alapja, s ehhez jön a kifőzött tigrismogyoró, s adok még hozzá többféle apró magot: sárga és vörös kölest, valamint kendermagot. Mindezt ízesítem is valamelyik aromával. Az apró magvakat tudatosan keverem bele, hiszen az a szerepük, hogy ott tartsák a horog közelében a nagy halakat, mivel nem tudják gyorsan elfogyasztani azokat a kis szemeket. Ráadásul az etetőanyagot – amibe szoktam még tenni általában 24-es bojlit is, ha olyan helyen vagyok, például a Reed Carp Lake horgásztónál – folyamatosan adagolom spombbal – árult el részleteket a tuzséri horgász.

– Csalinak bojlit is használok, de a leginkább füzérrel szeretek horgászni, vagyis három szem főzött kukorica jelenti a csalit, s van mellettük pop up is, hogy megemelje a csalit. Nagyon szeretem ezt az összeállítást, engem még sohasem hagyott cserben.

– Hetente három-négy alkalommal a tónál vagyok. Nem mindig horgászom, olykor csak azért megyek, hogy beetessek a hétvégi horgászathoz. Nagy vízfelülettel rendelkezik ugyanis a tó, idő kell ahhoz, hogy egy-egy beetetett helyre beálljon a hal. Ezért hét közben beetetek, s ez a hétvégi horgászatkor meghozza gyümölcsét. Több megszokott helyem is van a Szabolcsveresmarti-víztározónál. Szeles időben a sekélyebb részeket választom, kánikulában pedig a mélyebb – 4-5 méteres – vizeket horgászom meg, mivel a hűvösebb területeket keresi fel a hal. Ha eredményes akarok lenni, akkor fontos a fejükkel gondolkodnom.

Milyen tervek, álmok vannak a horgászattal kapcsolatban? – hangzott el egy újabb kérdés.

– A legnagyobb álmom, hogy horgászhassam a harsányi tónál. Egyszer már eljutottam oda, de csak megnézni sikerült, pecázásra nem volt még lehetőségem. Ha az idén nem is, talán jövőre több baráti családdal együtt sikerül majd eljutnom több napra. Az azonban már biztos, hogy augusztus elején négy napot Őzetanyán tölthetek, s nagyon reménykedem abban, hogy ismét hazavihetek majd egy pólót...

MML