Nincs könnyű helyzetben az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, ami tulajdonképpen az egész világszervezetre ugyanígy elmondható. A kihívást az adja, hogy a pandémia két éve után ismét olyan pezsgővé kellene visszaalakítani az alapítvány mindennapjait, amilyen a Covid előtt volt. Csakhogy az országok lezárása, és a gyakran havonta változó járványkezelés után mindez egyáltalán nem könnyű. Nehezen gyógyulnak a sebek, legfőképpen a lelkiek, a diákok lassan oldódnak a sokkból, és a fogadócsaládok is nehezebben nyitnak.

Megmaradt-e a nyitottság?

Ez a zsibbadtság Nyíregyházán is megtapasztalható, ahová csaknem egy évtizede érkeznek rendszeresen cserediákok a világ minden tájáról. Mint tudjuk, a diákok mindig olyan fogadócsaládoknál laktak egy teljes tanév során, akik nyitottnak mutatkoztak arra, hogy kitárják otthonaik kapuit egy messziről érkező tanuló előtt.

– Mindez teljes odaadást és elfogulatlanságot kívánt „békeidőben” is, hát még az elmúlt időszakban, sőt mindmáig, amikor olyan új kérdések merülnek fel, hogy mennyi oltással érkezik a fogadott fiatal, mennyire biztonságos államból, milyen repülőn utazott – sorolta Majorosné Toldi Zsuzsanna, az AFS Magyarország megyei-körzeti elnöke. Mint elmondta, a helyzet nem katasztrofális, ám amíg korában évente 120-130 diák is megfordult az országban, most a számuk alig érte el a 85-öt. Ami pedig Nyíregyházát illeti, a közelmúltban – a rövidebb programokat nem számítva – egyetlen diákot fogadtak csupán teljes tanévre.

– Senkire nem akartunk semmit ráerőltetni addig, amíg nem látszott előre, milyen lesz az oktatás, jelenléti vagy online. Az utóbbi esetben nincs értelme, hogy bárki idejöjjön, hiszen éppen az a cél, hogy a diákok megismerkedjenek a fogadó kultúrával, a lehető legjobban megtanulják a nyelvet, és akár életre szóló barátságok kötődjenek. Legutóbb Ninnee Chai Thaiföldről érkezett, és sajnos egyedül, olyan család fogadta be, akik már nagyon nyitni akartak. A fogadószülei a Vasvári Pál Gimnáziumba irányították, de a kislány magányosnak érezte magát itt. Hétvégeken átjárt Debrecenbe, mivel oda nyolc külföldi érkezett, velük minden szombaton és vasárnap nagyon várta a találkozást – magyarázta az elnök.

Mindenki menjen haza?

Szerencsére az idén már nem zárták be az iskolákat hosszú hónapokra, de egy-egy megbetegedésnél még elő-előfordult, hogy hazaküldtek osztályokat egy-két hétre. Ha ezeket leszámítjuk, most végre az lenne, lehetne a feladat, hogy Nyíregyházát is visszahelyezzék a cserediákprogram nemzetközi térképére, nem szabad, hogy nálunk megszakadjon a kultúrák párbeszéde. Már csak azért sem, mert fogadószülőnek lenni csodálatos.

Ki tudná ezt Karácsony Katalinnál jobban, aki ma már a szervezetnek lelkes tagja is, pedig kezdetben meglehetősen bizalmatlan volt ő is. A saját gyermekei példáján tanulta meg, mekkorát tévedett.

– Mi eddig öt cserediákot fogadtunk – volt, amelyiket csak rövid programban –, néhányan annyira jól érezték magukat, hogy azóta is visszajárnak. Tény, az elmúlt időszakban mi sem mertünk az iskolákban bekopogtatni a tájékoztatóinkkal, hiszen megesett, hogy be se lehetett ezekbe menni. A külföldről 2019 augusztusában érkezőket is alaposan felkavarta, amikor 2020 márciusában a nemzetközi szervezet – előre nem látva a fejleményeket – felelős döntéssel elrendelte, hogy mindenki repüljön haza, bárhol is tartózkodik a világon. Az egyik diákom ugyanígy indult azonnal Izlandra. Mindenki számára nagy lelki törést jelentett, hogy a magyarországi olaszokért, így a nyíregyházán elhelyezettekért – mivel az Alitalia földre parancsolta a gépeit – csak néhány hét múlva küldtek különgépet.

– Szeretnénk újraépíteni a bizalmat, s mivel augusztusban már érkezhetnének az újabb fiatalok, jól jönne legalább 10 fogadócsalád. Semmi más, csak nyitottság kell hozzá és bizalom, még az életkor se jelenthet akadályt. Van viszont, amit gyakran rosszul csinálunk. Nekünk, magyaroknak ugyan a szívünk, a szeretetünk az unikum, ám elfelejtjük, hogy egy cserediák nem klasszikus értelemben vett vendég, akinek minden óhaját lesni kell. Ez egy tanéven át fizikailag is lehetetlen. Egyesek már három hónap után belefáradtak. A fiatalokat családtaggá kell tenni, hagyni, hogy feltalálják, otthon érezzék magukat, persze legyenek tisztában a kötelességeikkel is, hiszen tanulniuk kell, emellett akár a házimunkába is besegíthetnek, mondjuk főzhetnek valami egzotikusat a családnak – vette vissza a szót Majorosné Toldi Zsuzsanna.

Hálacsók és élettér

– Nyilván a messziről érkezőknek se könnyű – ezt már Karácsony Katalin fűzte hozzá. –Az egyik indiai diákom például az iskola folyosóján borult elém, hogy hálából megcsókolja a lábamat. Számukra ilyen a köszönet, én meg majd elsüllyedtem szégyenemben. A thai cserediákunk úgy viszonozta a gondoskodást, hogy főzött nekem, tele volt mosatlannal a konyhapult, de az étkezőasztal is több fogásos vacsorával. A hongkongi vendégünk a mennybe ment, amikor belevethette magát a neki kijelölt kétszemélyes ágyunkba, mivel a szobája volt otthon ekkora. És egy thai lányunk nem mert szólni, hogy éhes, a saját pénzén vett a főzéshez alapanyagot, és az ágya mögött rejtegette, amíg a gyanús szagokat megérezve nem tisztáztuk a kérdést. Fogadószülőnek lenni csupa felfedezés és kaland, csak merni kell felvállalni. És persze életre szóló kapcsolat. Engem például az orosz–ukrán háború kirobbanásakor legalább 4 távoli országba akartak viszonzásul kimenekíteni – újságolta.

Érdemes tehát ezt a „terhet” felvállalni. Augusztus végén már jönnének az újabb kalandvágyó diákok, feltéve, ha szeretettel fogadjuk őket. Az egész csak egy telefon, illetve az afs.hu diákfogadás aloldaláról is lehet jelentkezni, és kinyílik a világ.